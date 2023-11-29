Базарова о двух секвенциях Валиевой в Казани: «Изучать правила — это в первую очередь работа тренера»

Теги сборная России допинг Юрий Ларионов Вера Базарова женское катание Спорт-Экспресс Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Призер чемпионата Европы Вера Базарова высказалась об ошибке Валиевой на Гран-при в Казани.

В произвольной программе в Казани Камила Валиева исполнила две секвенции с двойным акселем, что запрещено правилами. 

«Изучать правила — это в первую очередь работа тренера. В начале сезона всегда проходят семинары, собрания с техническими специалистами. Очень редко такое случается, чтобы не уследили за важным нововведением в правилах.

Вообще мы видим по оценкам, что Валиевой сейчас лучше катать чисто контент с тройными прыжками и не зацикливаться на четверных. Она в неплохой физической форме и может побеждать. Но нужен ли лишний риск?», – сказала Базарова. 

Также бывшая фигуристка поделилась мнением о влиянии антидопингового расследования на Валиеву. 

«Абстрагироваться от судебного процесса, понятное дело, сложно. Но все равно большой плюс для Камилы, что она участвует в соревнованиях, имеет такую возможность. Нет запрета на выход на лед. Это самое главное, от этого давления должно быть поменьше. Есть чем заняться, на что настраиваться. Конечно, ситуация давит, не думать про нее невозможно.

Но вот когда развивалась история с моим партнером Юрием Ларионовым, мы вообще были вынуждены сидеть полтора года без стартов. Без каких-либо вообще выступлений — как российских, так и международных.

Мы только тренировались, опыта соревнований не хватало. И, разумеется, было очень тяжело потом возвращаться на старт. Как будто бы заново родился и вышел впервые на публику, психологически преодолеть этот момент было сложно. Камила же опыта соревнований не теряет, так что не должно быть очень большого груза», – считает Базарова

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37 комментариев
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Лакс
То что это работа тренера всем известно и очевидно, как бы кто-то ни пытался их выгораживать.
Очевидно так же, что тренеры были заняты чем то другим.
Она с партнером были старше, и конечно не привлекали такого внимания СМИ.
И скорее всего неопределенность хуже в любом возрасте, чем просто отбывание дисквала.
+20
-1
+19
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N-fox
Кто только не высказался про Камилу. Теперь вот Веру Базарову откопали.
+22
-8
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Viktoria dek
Ответ Дружба11
Я не знаю кто Ками создал такие тепличные условия после допинг скандала-это конечно очень человечно, но учитывая,что другие спортсмены в подобных ситуациях удостаиваются только хейта, перерыва в стартах,а не плюшек, что говорить даже Алине Кабаевой-не доставалась и сотой доли плюшек Валиевой когда она была на ее месте а Алина лично для меня поболее даже яркая спортсменка по харизме чем Ками-поэтому есть абсолютная уверенность-что слив всю вину на одну несовершеннолетнюю Ками -прикрыли допинг штаб и его крышу в Федре-Аксенова и К, ОКР и в Минспорте-иного объяснения возведения спортсмена, в отношении которого уже вина ДОКАЗАНА, то есть Ками признала положительную допинг пробу и ДАК РУСАДА ее признал виновной,просто быть не может.Ни с кем так не сюсюкались, не носились, не сыпали елей и плюшек, ну вот не было такого воя, а ведь были и выдающиеся спортсменки и спортсмены с регалиями.
ДАК признал её невиновной! РУСАДА признал незначительную вину, и просит предупреждение/выговор. Внимательнее изучите детали дела!) ДАК и РУСАДА это отдельные инстанции.
+15
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КВАД
Ответ thadius
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Вы ещё забыли добавить, что во всём виноваты евреи и америкосы. Уж гнать политпургу - так гнать.
+10
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Дружба11
Ответ thadius
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с Вами все в порядке?))какие пронатовские судьи)))-НАШИ судьи в ДАК РУСАДА признали ее ВИНОВНОЙ,просто ограничились предупреждением,а не дисквалом, те самые пронатовские судьи ее под огромным давлением на них допустили ее к личному турниру и поверьте по мнению многих юристов,В том числе лично моему-это очень спорное решение,вынесенное именно в пользу спортсменки, я считаю.Сейчас этот же состав как вы несете пронатовских судей -рассмотрел дело в КАСе и готовит вердикт.
Не виновной он ее конечно -не признает,там уже признана вина самой Ками,в связи с обнаружением запрещенного вещества, что подтверждено вердиктом ДАК РУСАДА.ВОпрос лишь в виде и сроке наказания-согласятся ли они с РУСАДА-оставить ей предупреждение или дадут дисквал с установленным ими сроком-только и всего +вопрос с наградами в команднике
И вообще хватит тут с чушью приходить-мы тут все паспорта получили и базу изучили.
+11
-6
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Дружба11
Ответ Anna Stefan
Кого только не откопают из пыльного чулана, чтобы поучить ТШТ работать. Сами-то они ни за что не справятся без советов этих икспердов.
Анна а может потому что Вы тут убедили ТШТ в их гениальности и их договорняки привели к тому,что они и в правила перестали заглядывать чем подставили Ками в ее сложной ситуации.
Слишком много лили им и нам в уши об их гениальности,что привело к расхолаженности и утрате контроля над процессом элементарного изучения правил.
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Sat397
Камила как обычно всю вину взяла на себя, а так-то естественно-это было упущением тренеров.
+9
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Дружба11
Ответ Gelios77
Ну почему же. Симонка Байлз, после того, как ей на Олимпиаду не разрешили привезти и жрать там допинг, выступила с декларацией "ментальных проблем". И вся Амэрика в едином порыве сошлась в безоговорочной поддержке. Так что у "них там" с поддержкой своих в любой ситуации проблем нет. А у нас своих будут гнобить чисто на потеху.
Вы внимательно прочли?я написал,что поддержка это человечно, но такого уровня поддержка не доставалась гораздо более титулованным и харизматичным спортсменам-им доставалось совсем другое...Эта истерия и такое количество плюшек явно поддерживается организационно-проще вполне конкретные люди кто причастен к допинг подкачке несовершеннолетней-прикрыли пятые точки себе.
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Olga.t
Ответ versa
Чистая правда от Веры Базаровой. Редкость в наше время.
А она открыла какую-то тайну? Вполне очевидные вещи сказала.
+6
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Марина Рязанова
Не каждый спортсмен если и прочитает правила, то не поймет всех нюансов, поэтому это, безусловно, зона ответственности тренеров, тем более их несколько, хоть один да должен следить за этим аспектом, а в итоге тренерский состав удивленно переглядываются в КиКе, а Камила оправдывается.
Похоже, что Чекмарёва - не только чаем угостила, но ещё и секвенции лишние в прогу напихала.
Как в анекдоте про генерала и денщика.
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FanofKamilaValieva
Ответ Дружба11
Я не знаю кто Ками создал такие тепличные условия после допинг скандала-это конечно очень человечно, но учитывая,что другие спортсмены в подобных ситуациях удостаиваются только хейта, перерыва в стартах,а не плюшек, что говорить даже Алине Кабаевой-не доставалась и сотой доли плюшек Валиевой когда она была на ее месте а Алина лично для меня поболее даже яркая спортсменка по харизме чем Ками-поэтому есть абсолютная уверенность-что слив всю вину на одну несовершеннолетнюю Ками -прикрыли допинг штаб и его крышу в Федре-Аксенова и К, ОКР и в Минспорте-иного объяснения возведения спортсмена, в отношении которого уже вина ДОКАЗАНА, то есть Ками признала положительную допинг пробу и ДАК РУСАДА ее признал виновной,просто быть не может.Ни с кем так не сюсюкались, не носились, не сыпали елей и плюшек, ну вот не было такого воя, а ведь были и выдающиеся спортсменки и спортсмены с регалиями.
У меня к вам несколько вопросов!
1. Докажите, что это с Валиевой не подстава , или это не какой-то зараженный продукт при условии, что все, что использует спортсмен, отправляется в ADAMS или проверяется через линк в РУСАДА (если я не ошибаюсь), но и все препараты, которые выдаются спортсмену, происходят по какому-то принципу - спортсмен не берет то, что он сам хочет ! Где вина Валиева ?
2. Допустим, я предполагаю , то что вы думаете -теперь скажите мне, кто рискнут дать какой-то фуфломицин перед соревнованиями, учитывая, что ясно, что первые три места попадают под обязательный допинг-контроль ? Какой идиот пойдет на такой риск, чтобы уничтожить своего кандидата, который, очевидно, при нормальном развитии событий стал бы двукратным чемпионом ОИ ? Где вина Валиева ?
И т.д. !!!
Кто здравомыслящий человек с чистой совестью без умысла подставит свой номер 1 - как это возможно ?
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Gelios77
Ответ Дружба11
Я не знаю кто Ками создал такие тепличные условия после допинг скандала-это конечно очень человечно, но учитывая,что другие спортсмены в подобных ситуациях удостаиваются только хейта, перерыва в стартах,а не плюшек, что говорить даже Алине Кабаевой-не доставалась и сотой доли плюшек Валиевой когда она была на ее месте а Алина лично для меня поболее даже яркая спортсменка по харизме чем Ками-поэтому есть абсолютная уверенность-что слив всю вину на одну несовершеннолетнюю Ками -прикрыли допинг штаб и его крышу в Федре-Аксенова и К, ОКР и в Минспорте-иного объяснения возведения спортсмена, в отношении которого уже вина ДОКАЗАНА, то есть Ками признала положительную допинг пробу и ДАК РУСАДА ее признал виновной,просто быть не может.Ни с кем так не сюсюкались, не носились, не сыпали елей и плюшек, ну вот не было такого воя, а ведь были и выдающиеся спортсменки и спортсмены с регалиями.
Ну почему же. Симонка Байлз, после того, как ей на Олимпиаду не разрешили привезти и жрать там допинг, выступила с декларацией "ментальных проблем". И вся Амэрика в едином порыве сошлась в безоговорочной поддержке. Так что у "них там" с поддержкой своих в любой ситуации проблем нет. А у нас своих будут гнобить чисто на потеху.
+6
-4
+2
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Марина Рязанова
Не каждый спортсмен если и прочитает правила, то не поймет всех нюансов, поэтому это, безусловно, зона ответственности тренеров, тем более их несколько, хоть один да должен следить за этим аспектом, а в итоге тренерский состав удивленно переглядываются в КиКе, а Камила оправдывается.
+3
-1
+2
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Дружба11
Я не знаю кто Ками создал такие тепличные условия после допинг скандала-это конечно очень человечно, но учитывая,что другие спортсмены в подобных ситуациях удостаиваются только хейта, перерыва в стартах,а не плюшек, что говорить даже Алине Кабаевой-не доставалась и сотой доли плюшек Валиевой когда она была на ее месте а Алина лично для меня поболее даже яркая спортсменка по харизме чем Ками-поэтому есть абсолютная уверенность-что слив всю вину на одну несовершеннолетнюю Ками -прикрыли допинг штаб и его крышу в Федре-Аксенова и К, ОКР и в Минспорте-иного объяснения возведения спортсмена, в отношении которого уже вина ДОКАЗАНА, то есть Ками признала положительную допинг пробу и ДАК РУСАДА ее признал виновной,просто быть не может.Ни с кем так не сюсюкались, не носились, не сыпали елей и плюшек, ну вот не было такого воя, а ведь были и выдающиеся спортсменки и спортсмены с регалиями.
+16
-14
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Лакс
Ответ thadius
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со слов Этери, даже если и приукрашенных, на ОИ функционеры ОКР не шибко её поддержали.
Потом, конечно, после реакции на самом верху поддержали. Вопрос в том нивелирует ли эта поддержка все остальное, а именно неосуществление мечты на последнем шаге и тогда, когда она была ближе всех к ней.
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Viktoria dek
Ответ Дружба11
Прошу прощения Виктория,да их формулировка была такая ДАК РУСАДА "Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)", – говорится в заявлении пресс-службы." А вот РУСАДА: «Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.
И? Как это противоречит моим словам? Дак признал Камилу невиновной. Другими словами : допинг был, но Валиева невиновна. Если вы о том, что забрали у неё медаль ЧР, так это по правилам WADA они были обязаны это сделать - в день положительной пробы, результат соревнования аннулируется)
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Дружба11
Ответ Viktoria dek
И? Как это противоречит моим словам? Дак признал Камилу невиновной. Другими словами : допинг был, но Валиева невиновна. Если вы о том, что забрали у неё медаль ЧР, так это по правилам WADA они были обязаны это сделать - в день положительной пробы, результат соревнования аннулируется)
А РУСАДА признала ее вину.
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Дружба11
Аннушка Штефан все накидывает мне)))
ТШТ проспали правила,которые знали многие форумчане на спортсе-разве это не факт? или они специально встали вторую секвенцию Ками,чтобы ее подставить?))).тут только либо одно либо другое.Не сотвори Аннушка себе кумира.
по поводу не отвечания)))горюшко то какое,и не знаю как пережить -справиться с такой трагедией))).Аннушко блокирнули)))
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Дружба11
Ответ cryukovavladislava
Русада ничего признать не может. Вину мог признать только дак. Для этого он и создавался
РУСАДА подала апелляцию на решение ДАК)), а ДАК РУСАДА аннулировал для Ками результаты Чемпионата России в связи с нарушением антидопингового законодательства.
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versa
Чистая правда от Веры Базаровой. Редкость в наше время.
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RusVector
Полностью поддержу Базарову! Базарит она неплохо! Интересно, откуда ветер дует? Со стороны Рудковских?
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cryukovavladislava
Ответ Дружба11
с Вами все в порядке?))какие пронатовские судьи)))-НАШИ судьи в ДАК РУСАДА признали ее ВИНОВНОЙ,просто ограничились предупреждением,а не дисквалом, те самые пронатовские судьи ее под огромным давлением на них допустили ее к личному турниру и поверьте по мнению многих юристов,В том числе лично моему-это очень спорное решение,вынесенное именно в пользу спортсменки, я считаю.Сейчас этот же состав как вы несете пронатовских судей -рассмотрел дело в КАСе и готовит вердикт. Не виновной он ее конечно -не признает,там уже признана вина самой Ками,в связи с обнаружением запрещенного вещества, что подтверждено вердиктом ДАК РУСАДА.ВОпрос лишь в виде и сроке наказания-согласятся ли они с РУСАДА-оставить ей предупреждение или дадут дисквал с установленным ими сроком-только и всего +вопрос с наградами в команднике И вообще хватит тут с чушью приходить-мы тут все паспорта получили и базу изучили.
Каким предупреждением? ДАК не нашёл ни вины ни халатности. А сторона Камилы вообще требовала признать не доказаны факт нарушения. Вы откуда это берете?
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versa
Ответ Olga.t
А она открыла какую-то тайну? Вполне очевидные вещи сказала.
Причём здесь тайна? Это не детективная история. Валиева, кстати, взяла ответственность на себя за повтор секвенции, сказав, что это "в большей степени моя ошибка". ТШТ как всегда деликатно промолчал. Впрочем, Бестемьянова и Гончаренко тоже о тренерском упущении говорили, Вера тут не одна, просто она сказала о первоочередной ответственности тренеров очень чётко, без замыливания и оговорок.
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Orange carrot
Она абсолютно права. Да, хорошо, когда и спортсмен влет знает все изменения в правилах, но в первую очередь это забота тренера.
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Anna Morgan
Ответ Дружба11
Я не знаю кто Ками создал такие тепличные условия после допинг скандала-это конечно очень человечно, но учитывая,что другие спортсмены в подобных ситуациях удостаиваются только хейта, перерыва в стартах,а не плюшек, что говорить даже Алине Кабаевой-не доставалась и сотой доли плюшек Валиевой когда она была на ее месте а Алина лично для меня поболее даже яркая спортсменка по харизме чем Ками-поэтому есть абсолютная уверенность-что слив всю вину на одну несовершеннолетнюю Ками -прикрыли допинг штаб и его крышу в Федре-Аксенова и К, ОКР и в Минспорте-иного объяснения возведения спортсмена, в отношении которого уже вина ДОКАЗАНА, то есть Ками признала положительную допинг пробу и ДАК РУСАДА ее признал виновной,просто быть не может.Ни с кем так не сюсюкались, не носились, не сыпали елей и плюшек, ну вот не было такого воя, а ведь были и выдающиеся спортсменки и спортсмены с регалиями.
Это ясно как божий день. С палки жертвы клятого запада ее уже сняли давным давно. Публика про нее уже и забыла, только тут кучка фанов фигурки следит за событиями. Сдается мне, что если валиевы откроют рот, то будет родченков 2.0 и бан фкрф как лёгкой атлетики. Поэтому в oпу дуют. А валиевы согласились на такой бартер. Только они не учли одного. Всё может поменяться в одночасье и обещанные плюшки им попросту некому будет давать. И останутся они у разбитого корыта, может, даже попытаются где-то свою правду рассказать ,только это будет уже никому не интересно
+11
-11
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cryukovavladislava
Ответ Дружба11
А РУСАДА признала ее вину.
Русада ничего признать не может. Вину мог признать только дак. Для этого он и создавался
0
0
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Dimashmelev
Ответ FanofKamilaValieva
У меня к вам несколько вопросов! 1. Докажите, что это с Валиевой не подстава , или это не какой-то зараженный продукт при условии, что все, что использует спортсмен, отправляется в ADAMS или проверяется через линк в РУСАДА (если я не ошибаюсь), но и все препараты, которые выдаются спортсмену, происходят по какому-то принципу - спортсмен не берет то, что он сам хочет ! Где вина Валиева ? 2. Допустим, я предполагаю , то что вы думаете -теперь скажите мне, кто рискнут дать какой-то фуфломицин перед соревнованиями, учитывая, что ясно, что первые три места попадают под обязательный допинг-контроль ? Какой идиот пойдет на такой риск, чтобы уничтожить своего кандидата, который, очевидно, при нормальном развитии событий стал бы двукратным чемпионом ОИ ? Где вина Валиева ? И т.д. !!! Кто здравомыслящий человек с чистой совестью без умысла подставит свой номер 1 - как это возможно ?
Зараженный продукт триметазидином - вот это полная абракадабра, потому как его сыпать надо было в огромных количествах, так как фармакокинетика препарата такова, что он имеет особенность разрушаться в ротовой полости и по сему выпускается в кишечнорастворимых оболочках, так что и версия со стаканом дедушки не проходит по той же самой причине, так как препарат должен был раствориться у него в кишках, и в слюне оказаться никак не мог, но отчего-то гос-н Швецкий об этом не знал, потому как выдвинул такую версию, так как уж точно не Камила ее придумала, версию, которую отметет самый обыкновенный фармаколог. А то что его дали, в чем, конечно, вины Камилы тоже нет, так это как раз ситуация с секвенциями наводит на мысль - она принимала и гипоксен, и еще там что-то разрешенное, супрадин, кажется, точно помню про гипоксен, то есть в принципе принимала препараты, так вот, думаю, в реальности они просто не знали, что его нельзя давать, как бы ни банально это звучало, про секвенции же не знали.
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