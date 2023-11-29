Базарова о двух секвенциях Валиевой в Казани: «Изучать правила — это в первую очередь работа тренера»
Призер чемпионата Европы Вера Базарова высказалась об ошибке Валиевой на Гран-при в Казани.
В произвольной программе в Казани Камила Валиева исполнила две секвенции с двойным акселем, что запрещено правилами.
«Изучать правила — это в первую очередь работа тренера. В начале сезона всегда проходят семинары, собрания с техническими специалистами. Очень редко такое случается, чтобы не уследили за важным нововведением в правилах.
Вообще мы видим по оценкам, что Валиевой сейчас лучше катать чисто контент с тройными прыжками и не зацикливаться на четверных. Она в неплохой физической форме и может побеждать. Но нужен ли лишний риск?», – сказала Базарова.
Также бывшая фигуристка поделилась мнением о влиянии антидопингового расследования на Валиеву.
«Абстрагироваться от судебного процесса, понятное дело, сложно. Но все равно большой плюс для Камилы, что она участвует в соревнованиях, имеет такую возможность. Нет запрета на выход на лед. Это самое главное, от этого давления должно быть поменьше. Есть чем заняться, на что настраиваться. Конечно, ситуация давит, не думать про нее невозможно.
Но вот когда развивалась история с моим партнером Юрием Ларионовым, мы вообще были вынуждены сидеть полтора года без стартов. Без каких-либо вообще выступлений — как российских, так и международных.
Мы только тренировались, опыта соревнований не хватало. И, разумеется, было очень тяжело потом возвращаться на старт. Как будто бы заново родился и вышел впервые на публику, психологически преодолеть этот момент было сложно. Камила же опыта соревнований не теряет, так что не должно быть очень большого груза», – считает Базарова.
Очевидно так же, что тренеры были заняты чем то другим.
Она с партнером были старше, и конечно не привлекали такого внимания СМИ.
И скорее всего неопределенность хуже в любом возрасте, чем просто отбывание дисквала.
Не виновной он ее конечно -не признает,там уже признана вина самой Ками,в связи с обнаружением запрещенного вещества, что подтверждено вердиктом ДАК РУСАДА.ВОпрос лишь в виде и сроке наказания-согласятся ли они с РУСАДА-оставить ей предупреждение или дадут дисквал с установленным ими сроком-только и всего +вопрос с наградами в команднике
И вообще хватит тут с чушью приходить-мы тут все паспорта получили и базу изучили.
Слишком много лили им и нам в уши об их гениальности,что привело к расхолаженности и утрате контроля над процессом элементарного изучения правил.
Как в анекдоте про генерала и денщика.
1. Докажите, что это с Валиевой не подстава , или это не какой-то зараженный продукт при условии, что все, что использует спортсмен, отправляется в ADAMS или проверяется через линк в РУСАДА (если я не ошибаюсь), но и все препараты, которые выдаются спортсмену, происходят по какому-то принципу - спортсмен не берет то, что он сам хочет ! Где вина Валиева ?
2. Допустим, я предполагаю , то что вы думаете -теперь скажите мне, кто рискнут дать какой-то фуфломицин перед соревнованиями, учитывая, что ясно, что первые три места попадают под обязательный допинг-контроль ? Какой идиот пойдет на такой риск, чтобы уничтожить своего кандидата, который, очевидно, при нормальном развитии событий стал бы двукратным чемпионом ОИ ? Где вина Валиева ?
И т.д. !!!
Кто здравомыслящий человек с чистой совестью без умысла подставит свой номер 1 - как это возможно ?
Потом, конечно, после реакции на самом верху поддержали. Вопрос в том нивелирует ли эта поддержка все остальное, а именно неосуществление мечты на последнем шаге и тогда, когда она была ближе всех к ней.
ТШТ проспали правила,которые знали многие форумчане на спортсе-разве это не факт? или они специально встали вторую секвенцию Ками,чтобы ее подставить?))).тут только либо одно либо другое.Не сотвори Аннушка себе кумира.
по поводу не отвечания)))горюшко то какое,и не знаю как пережить -справиться с такой трагедией))).Аннушко блокирнули)))