Призер чемпионата Европы Вера Базарова высказалась об ошибке Валиевой на Гран-при в Казани.

В произвольной программе в Казани Камила Валиева исполнила две секвенции с двойным акселем, что запрещено правилами.

«Изучать правила — это в первую очередь работа тренера. В начале сезона всегда проходят семинары, собрания с техническими специалистами. Очень редко такое случается, чтобы не уследили за важным нововведением в правилах.

Вообще мы видим по оценкам, что сейчас лучше катать чисто контент с тройными прыжками и не зацикливаться на четверных. Она в неплохой физической форме и может побеждать. Но нужен ли лишний риск?», – сказала Базарова.

Также бывшая фигуристка поделилась мнением о влиянии антидопингового расследования на Валиеву.

«Абстрагироваться от судебного процесса, понятное дело, сложно. Но все равно большой плюс для Камилы, что она участвует в соревнованиях, имеет такую возможность. Нет запрета на выход на лед. Это самое главное, от этого давления должно быть поменьше. Есть чем заняться, на что настраиваться. Конечно, ситуация давит, не думать про нее невозможно.

Но вот когда развивалась история с моим партнером , мы вообще были вынуждены сидеть полтора года без стартов. Без каких-либо вообще выступлений — как российских, так и международных.

Мы только тренировались, опыта соревнований не хватало. И, разумеется, было очень тяжело потом возвращаться на старт. Как будто бы заново родился и вышел впервые на публику, психологически преодолеть этот момент было сложно. Камила же опыта соревнований не теряет, так что не должно быть очень большого груза», – считает .