Екатерина Боброва: «К чемпионату России Муравьева выйдет во всеоружии. Очень хочу, чтобы у нее получился тройной аксель»

Боброва пожелала Софье Муравьевой прыгнуть тройной аксель на чемпионате России.

В произвольной программе на Гран-при Москвы Муравьева дважды попыталась исполнить тройной аксель, но падала.

«Она пошла на риск. В короткой он был 100% оправдан. Я сравнивала аксель Валиевой и Синицыной. Там получается уже по сумме с плюсами 4,29, 4,49 за двойной аксель у девочек. А с падением и с тем, что по базе тройной аксель стоит 8 баллов, и она получает минус пять – минус четыре.

Пусть там дедакшн и вторая оценка немного улетает, все равно для меня это оправдано, потому что у нее хорошее качество прыжков, и она одна из немногих сейчас, кто не теряет баллы на других элементах в плане уровней дорожек, вращений.

Почему-то у нас резко и мальчики, и девочки перестали считать прыжки, обороты на вращениях. Соня тоже, к сожалению, с этими тройными акселями дальше не просчитала свой лутц, тем не менее считаю, что в короткой он 100% был оправдан.

А в произвольной... Ей бы, допустим, помогло забраться на второе место, если бы после первого падения с тройного акселя она пошла потом условно на какой-то каскад – двойной аксель с каким-то тройным.

Но чем бы ее спасло второе место? В финал, везде, куда она должна была попасть, на Спартакиаду она попадает. А вот эта проба пера, что после падения она все равно пошла на три с половиной, не получилось, расстроилась – это такая важная тренировка понимания, что с этим делать.

И уже к следующему старту она будет решать, будет ли пытаться, например, после «косяка» второй тройной аксель прыгать, стоит это того или нет, рассчитает чуть по-другому программу.

И уже к чемпионату России она выйдет во всеоружии. Очень хочу, чтобы у нее получился этот три с половиной! Хотя бы один», – сказала фигуристка в подкасте «Ход коньком».

«Не исключаю, что, если Муравьева прыгнет даже не три, а два тройных акселя, она может обыграть Валиеву. Но, правда, вопрос в четверном тулупе Валиевой. Если Валиева делает четверной тулуп, то тогда, скорее всего, нет», – добавил комментатор .

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала