Екатерина Боброва: «К чемпионату России Муравьева выйдет во всеоружии. Очень хочу, чтобы у нее получился тройной аксель»

Теги сборная России Екатерина Боброва женское катание Андрей Журанков Камила Валиева Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Боброва пожелала Софье Муравьевой прыгнуть тройной аксель на чемпионате России.

В произвольной программе на Гран-при Москвы Муравьева дважды попыталась исполнить тройной аксель, но падала. 

«Она пошла на риск. В короткой он был 100% оправдан. Я сравнивала аксель Валиевой и Синицыной. Там получается уже по сумме с плюсами 4,29, 4,49 за двойной аксель у девочек. А с падением и с тем, что по базе тройной аксель стоит 8 баллов, и она получает минус пять – минус четыре.

Пусть там дедакшн и вторая оценка немного улетает, все равно для меня это оправдано, потому что у нее хорошее качество прыжков, и она одна из немногих сейчас, кто не теряет баллы на других элементах в плане уровней дорожек, вращений.

Почему-то у нас резко и мальчики, и девочки перестали считать прыжки, обороты на вращениях. Соня тоже, к сожалению, с этими тройными акселями дальше не просчитала свой лутц, тем не менее считаю, что в короткой он 100% был оправдан.

А в произвольной... Ей бы, допустим, помогло забраться на второе место, если бы после первого падения с тройного акселя она пошла потом условно на какой-то каскад – двойной аксель с каким-то тройным.

Но чем бы ее спасло второе место? В финал, везде, куда она должна была попасть, на Спартакиаду она попадает. А вот эта проба пера, что после падения она все равно пошла на три с половиной, не получилось, расстроилась – это такая важная тренировка понимания, что с этим делать.

И уже к следующему старту она будет решать, будет ли пытаться, например, после «косяка» второй тройной аксель прыгать, стоит это того или нет, рассчитает чуть по-другому программу.

И уже к чемпионату России она выйдет во всеоружии. Очень хочу, чтобы у нее получился этот три с половиной! Хотя бы один», – сказала фигуристка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

«Не исключаю, что, если Муравьева прыгнет даже не три, а два тройных акселя, она может обыграть Валиеву. Но, правда, вопрос в четверном тулупе Валиевой. Если Валиева делает четверной тулуп, то тогда, скорее всего, нет», – добавил комментатор Андрей Журанков

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

39 комментариев

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Элла Бурс
Сезон, один из самых странных в ЖО. Много лидеров ушло, Камила тяжело восстанавливается после Олимпийского ада, остальные тоже форму не форсируют, много кто травмирован. Предлагаю избежать бессмысленных ставок. Желаю каждой спортсменке сделать все, на что она только способна в данный момент!
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Екатерина К
Там вообще -то ещё Петросян выступит.
+16
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+14
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ретроградный меркурий
Ответ RusVector
Майя Хромых всех победит!
Пусть не победа, но я хочу, чтобы на ЧР Майя наконец откатала чисто программу и ушла со льда довольной собой, а мы ещё раз сказали - Майя может
+14
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+12
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Arraches
Боброва выступила , как личный адвокат Софьи . И зачем нужен этот анализ « гадания на кофейной гуще « ?
+10
-2
+8
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alexnew
Ответ ретроградный меркурий
Пусть не победа, но я хочу, чтобы на ЧР Майя наконец откатала чисто программу и ушла со льда довольной собой, а мы ещё раз сказали - Майя может
Судя по всему, она не попадет в 10 на ЧР.
+7
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+6
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Jessi
Я тоже хочу, чтобы у Сони все получилось
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-4
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Tzaichiha
Делят шкуру не убитого медведя.
А если по теме трикселей Муравьевой, то она достойна уважения за риск. Как и Валиева, которая могла не пробовать 4Т, но попробовала. Причем обе на разминке исполнили свои ультра-си чисто. Действительно, где еще на соревнованиях можно было пробовать без риска потерять в результате.
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Jessi
Вообще я думаю, что в тройке будет кто-то без ультра си. Тот, кто откатает на вид чистенько на высокие уровни. Возможно, это будет Фролова или Яметова. Остальные будут рисковать и убиваться об прыжки.
+6
-2
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Kareglazaya
В финале еще и Петросян будет. И Горбачева. А на ЧР, вероятно, и Акатьева. Так что сложно сказать, кто кого победит.
А Софье желаю "дожать" свой тройной аксель и поменьше расстраиваться.
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STAVRsSC
То, что Муравьёва пошла на риск, дважды заходя на триксель, заслуживает уважение, как спортсмена. Боролась до конца. Будем надеяться, что на ЧР у неё получится.
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Леди Брэкнелл
Ответ Mion
Судя по всему, 1 будет Адель. 2-3 разыграют между Камилой и Соней, если не вклинится Горбачева с 2мя сальховыми. Синицына и Фролова могли бы побороться, но только если вышеперечисленные наваляют
А Садкова? У нее так-то и триксель был вроде. Горбачева тоже его обещала.
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ИннаВБ
Ответ Леди Брэкнелл
Отстаньте от Сони уже, следите за своими звездами. Есть же Петросян, Валиева, Садкова, вот их и обсуждай, Боброва.
Ой, Боброва душу готова продать, чтобы не победил никто из Хрустальных, Мура теперь её флаг борьбы с Хрустальными🤣😜Так что смиритесь, вы с Бобровой в одной лодке😝
+8
-5
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Jessi
Ответ Леди Брэкнелл
Отстаньте от Сони уже, следите за своими звездами. Есть же Петросян, Валиева, Садкова, вот их и обсуждай, Боброва.
Вот именно, они наконец получили удовлетворение, что Соня пошла на триксель. Журанков сказал, что со слезами появилась магия
+4
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Arraches
Боброва выступила , как личный адвокат Софьи . И зачем нужен этот анализ « гадания на кофейной гуще « ?
Это ж любимый сериал адептов АП:" А вот если бы..., то мы бы всех порвали". Он многосерийный, смотрим 4тый сезон.
+3
-1
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Anna Stefan
===«Не исключаю, что, если Муравьева прыгнет даже не три, а два тройных акселя, она может обыграть Валиеву.===
Сразу после заголовка уже была уверена, что в конце прочитаю что-то этакое. Ничего нового: "Это не так, как будет в реальности, а так, как хочется решить мне самой."(с)
Скучно, девочки.
+3
-1
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Jessi
Ответ versa
Так и сказал?
Да
+3
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Леди Брэкнелл
Ответ ИннаВБ
Ой, Боброва душу готова продать, чтобы не победил никто из Хрустальных, Мура теперь её флаг борьбы с Хрустальными🤣😜Так что смиритесь, вы с Бобровой в одной лодке😝
Да прям, никогда не забуду, как она глаза закатывала в прошлом выпуске, когда пришлось из себя давить о победе Сони.
+3
-1
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Jessi
Ответ Дружба11
Есть Сонечка, есть Ками,но есть еще Аделька, Алина Горбачева,Вероничка,Синичка и Анна Фролова+Ксения Гущина. Как я понимаю Сонечка Акатьева пропускает? если нет-то и она. Я вообще не исключаю,что в тройке может не быть лидеров-травма, множество падений-когда уже будет, не затащить в тройку, а так же в тройку может только пройти 1 лидер. Была бы Лиза-я бы дал однозначный прогноз-у нее 3 ультра си
Я думаю, что по этапам уже понятно, что 1 будет Валиева, если прыгнет 1 тулуп, 2 будет Петросян, а на 3 место минимум 5 претенденток
+3
-2
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Mion
Ответ Jessi
Я думаю, что по этапам уже понятно, что 1 будет Валиева, если прыгнет 1 тулуп, 2 будет Петросян, а на 3 место минимум 5 претенденток
Судя по всему, 1 будет Адель. 2-3 разыграют между Камилой и Соней, если не вклинится Горбачева с 2мя сальховыми. Синицына и Фролова могли бы побороться, но только если вышеперечисленные наваляют
+1
0
+1
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alexnew
Ответ Дружба11
Джесси -не думаю.нет-одна сойдет с травмой с пробега.у Сони как раз отличные шансы, Вероника тоже скорей будет в тройке.
Какая Вероника? Жилина? Если она будет на ЧР, то ни за что в тройку не попадет. Там есть, кому в тройку попадать и без нее. Потолок 4 место, но если будет валить, как обычно, то и в 6 не попадет. В общем-то она никак и 4 место тоже занять не сможет при любом раскладе...
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IrinaKin
Ответ Дружба11
Есть Сонечка, есть Ками,но есть еще Аделька, Алина Горбачева,Вероничка,Синичка и Анна Фролова+Ксения Гущина. Как я понимаю Сонечка Акатьева пропускает? если нет-то и она. Я вообще не исключаю,что в тройке может не быть лидеров-травма, множество падений-когда уже будет, не затащить в тройку, а так же в тройку может только пройти 1 лидер. Была бы Лиза-я бы дал однозначный прогноз-у нее 3 ультра си
Кто такая Вероничка? С остальными понятно
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Прыжок второго трикеля в произвольной программе был стремительным и вопреки желанию тренера.

Пересматривая ее выступление, оно было хорошим, но катание не такое сложное, не такое отточенное, как у Камилы, которая использует каждую часть своего тела, чтобы выразить себя.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Kareglazaya
В финале еще и Петросян будет. И Горбачева. А на ЧР, вероятно, и Акатьева. Так что сложно сказать, кто кого победит. А Софье желаю "дожать" свой тройной аксель и поменьше расстраиваться.
Акатьева в травме на 3 мес, до февраля, ее не будет на ЧР.
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Мороженко
Ответ Екатерина К
Там вообще -то ещё Петросян выступит.
Речь была не о победе, а о том, сможет ли обойти Валиеву
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Леди Брэкнелл
Отстаньте от Сони уже, следите за своими звездами. Есть же Петросян, Валиева, Садкова, вот их и обсуждай, Боброва.
+5
-5
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RusVector
Майя Хромых всех победит!
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Адриана
Ответ Ритт
Евгений Викторович зря дарит дорогие подарки и деньги за хорошие прокаты. После презентов от тренера после первого этапа Соня может чувствовала себя обязанной. И поэтому так сильно расстроилась, что аж плакала и не могла успокоиться.
А что за подарок был, я не помню..
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Jessi
Ответ ИннаВБ
Ой, Боброва душу готова продать, чтобы не победил никто из Хрустальных, Мура теперь её флаг борьбы с Хрустальными🤣😜Так что смиритесь, вы с Бобровой в одной лодке😝
Бред. Она тащится от Тутберидзе, главный фанат.
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versa
Ответ Jessi
Вот именно, они наконец получили удовлетворение, что Соня пошла на триксель. Журанков сказал, что со слезами появилась магия
Так и сказал?
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alexnew
Ответ Ir2019
Смотря что она покажет. Очень даже может оказаться впереди и Сони , и Камиллы. Есть ещё Акатьева. Всё будет зависеть от их здоровья. Надеюсь, что девочки восстановятся и сезон не пройдёт для них мимо.
Даже с 2 квадами Жилина проиграет любой из тройки: Валиева, Петросян, Муравьева, исключая случай полного развала последних (достаточно посмотреть, сколько она набирала в произвольной в том сезоне, находясь в существенно лучшей форме). Но скорее всего квадов у нее не будет вовсе, а тогда со всеми грибами она должна уступать вообще всей первой 10 вплоть до уровня Куликовой и Агаевой включительно, ну, хотя могут в наглую дать компы с потолка, но в любом случае это будут попытки протащить куда-нибудь ближе к 6, но никак не в 3... Акатьевой вообще не будет.
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Ir2019
Ответ alexnew
Какая Вероника? Жилина? Если она будет на ЧР, то ни за что в тройку не попадет. Там есть, кому в тройку попадать и без нее. Потолок 4 место, но если будет валить, как обычно, то и в 6 не попадет. В общем-то она никак и 4 место тоже занять не сможет при любом раскладе...
Смотря что она покажет. Очень даже может оказаться впереди и Сони , и Камиллы. Есть ещё Акатьева. Всё будет зависеть от их здоровья. Надеюсь, что девочки восстановятся и сезон не пройдёт для них мимо.
0
0
0
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Jessi
Ответ Екатерина К
Там вообще -то ещё Петросян выступит.
Ну значит Петросян победит
+3
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