Даниил Самсонов: «Сейчас все понимают, что фигурное катание – не только для девушек. У мужчин намного интереснее»

Даниил Самсонов рассказал, задирали ли его из-за занятий фигурным катанием.

«Если только в детстве, когда я еще в школе учился и непрофессионально занимался, бывали случаи, что кто-то подтрунивал. Говорили, что фигурное катание – немужской вид спорта.

Но когда я начал показывать результаты и когда мне стали встречаться в жизни взрослые люди, с таким больше не сталкивался.

Сейчас все понимают, что фигурное катание – не только для девушек. У мужчин намного интереснее. Сейчас все, наоборот, только поддерживают. Спасибо всем, кто следит за фигурным катанием», – отметил .