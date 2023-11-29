Даниил Самсонов: «Сейчас все понимают, что фигурное катание – не только для девушек. У мужчин намного интереснее»

Теги сборная России мужское катание Даниил Самсонов Фигурное катание

Даниил Самсонов рассказал, задирали ли его из-за занятий фигурным катанием.

«Если только в детстве, когда я еще в школе учился и непрофессионально занимался, бывали случаи, что кто-то подтрунивал. Говорили, что фигурное катание – немужской вид спорта.

Но когда я начал показывать результаты и когда мне стали встречаться в жизни взрослые люди, с таким больше не сталкивался.

Сейчас все понимают, что фигурное катание – не только для девушек. У мужчин намного интереснее. Сейчас все, наоборот, только поддерживают. Спасибо всем, кто следит за фигурным катанием», – отметил Самсонов.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lasto
Ответ плюшевая Ракета
Стесняюсь спросить, что у мужчин намного интереснее, чем у девушек?
Как минимум контент. Намного)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sky Smoker
Ответ Max Madov
Комментарий скрыт
У мужчины-фигуриста останется растяжка, грация, осанка. Тоже неплохо.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна Беляева
Ответ Max Madov
Комментарий скрыт
В уличной драке все эти паркетные навыки помогут, как примочка от ножа в сердце. Так что, давайте честно, после года в боксе останется удар, которым сможешь вырубить, когда на тебя и не думали нападать или хлюпика, который драться вовсе не умеет, ну, а борцовские навыки... даже не знаю, куда они нужны в обычной потасовке, особенно на кастет и нож.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
Да, после ТЩК как-то пусто стало ... Но болельщицы выпрыгивающей из-за угла, скажут, что фигурка появилась с ее приходом и вымерла после ее ухода!
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ Max Madov
Комментарий скрыт
То есть нужно оставить только те виды спорта, где есть прикладные навыки? Все остальные похерить?
Главное - мордобой и приемчики?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kost68
Ответ Max Madov
Это рационально. Есть теория вероятности, верно? По этой теории, шансов, что парень станет чемпионом, крайне ничтожны. И после занятий, он останется без всего. А после занятий боксом или борьбой, даже если его карьера не будет успешной, то он будет в состоянии защитить себя и свою семью. По итогу это не будет пустой тратой времени. Это логика с здравый смысл. Уже молчу про золотые затраты на ФК.
если тренер чудак после бокса останется хронический сотряс
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Самое интересное сейчас - в спортивных парах. Там есть огромная конкуренция, очень высокий уровень катания, но при этом есть и стабильность, которой часто нет у парней.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леличек
Ответ Е...С
Пусть юниорам исполнится 17 и будем смотреть как они прыгают.
Нельзя сравнивать ультраси в мужской и женской одиночке. Парни в основном прыгают уси уже когда окрепнут, как говорила ТАТ «заматереют», у них больше силовое отталкивание, так что пик расцвета у парней в этом смысле 20-24, хотя бывают и исключения. А у девочек в основном же если и есть квады, то они на крутке (притом что преры не хилые!) и когда идет пубер, они растут и округляются, и уже так крутиться не могут, плюс и на психику это влияет. Поэтому в 14-16 девочки скачут как козлики (наши девочки))), а уже в 17, 28, 19 и гораааздо труднее. Та жа Камила - какие в ОИ сезон когда ей было 15-16 у нее были аксель и тулуп! А сейчас это всё где??
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lasto
Ответ плюшевая Ракета
Особенно у Кондратюка, Алиева, Мозалева, Самарина - закачаешься...
У женщин даже так и близко никто не прыгает)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tzaichiha
Ответ Сергей Симонов
У меня нет дивана
😂😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ Леличек
Нельзя сравнивать ультраси в мужской и женской одиночке. Парни в основном прыгают уси уже когда окрепнут, как говорила ТАТ «заматереют», у них больше силовое отталкивание, так что пик расцвета у парней в этом смысле 20-24, хотя бывают и исключения. А у девочек в основном же если и есть квады, то они на крутке (притом что преры не хилые!) и когда идет пубер, они растут и округляются, и уже так крутиться не могут, плюс и на психику это влияет. Поэтому в 14-16 девочки скачут как козлики (наши девочки))), а уже в 17, 28, 19 и гораааздо труднее. Та жа Камила - какие в ОИ сезон когда ей было 15-16 у нее были аксель и тулуп! А сейчас это всё где??
Полностью с вами согласна, поэтому и написала, что посмотрим на них в 17 лет, прыгающих сейчас.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ плюшевая Ракета
В юниорах прыгают...
Пусть юниорам исполнится 17 и будем смотреть как они прыгают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tzaichiha
Фигурное катание очень сложный и тяжелый вид спорта. Чтобы это понять, достаточно хоть немного к этому прикоснуться, попробовать хоть в детстве на начальном уровне. И сразу станет все понятно. Тут и физика, и координация, и растяжка, и боль при падениях на лёд и т.д. Где еще такое есть?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Madov
Ответ Анна Беляева
В уличной драке все эти паркетные навыки помогут, как примочка от ножа в сердце. Так что, давайте честно, после года в боксе останется удар, которым сможешь вырубить, когда на тебя и не думали нападать или хлюпика, который драться вовсе не умеет, ну, а борцовские навыки... даже не знаю, куда они нужны в обычной потасовке, особенно на кастет и нож.
Я вам как человек который вырос на Кавказе скажу, что борцовские навыки очень хорошо себя показывают на улице. Навыки бокса тоже. И причем тут сразу нож?! Давайте тогда до автомата или до гранаты дойдем. Мужчина должен уметь драться, просто обязан. В моей жизни все это очень много раз пригодилось. Мужчина который не может постоять за себя, это вообще что за существо?! Речь не про гарантии, любой может проиграть, но проиграть можно по-разному. Нужно быть готовым, а там уже будь что будет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И это все о нем
Мужское катание всегда было самым зрелищным и эффектным видом спорта и у многих болельщиков этот вид фк на первом месте давным давно, просто у нас наша мо только сейчас начала поднимать свой уровень, появилось много интересных спортсменов, а следовательно и настоящая конкуренция и борьба за медали, на международном уровне мо давно впереди всех видов фк и сейчас планку не роняет, сейчас у нас и парное очень интересно развивается, какое то время слишком много внимания уделяли жо в угоду ЭТ, которая тоже с короной не растаётся, так что Даня наверное плохо следит за уровнем развития фк в целом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tzaichiha
Ответ плюшевая Ракета
Стесняюсь спросить, что у мужчин намного интереснее, чем у девушек?
Конкуренция и сложность. А Вы что подумали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tzaichiha
Ответ Сергей Симонов
Фигурное катание - женский вид спорта
Попробуй хотя бы сделать вращение или прыжок даже в 2 оборота, мужчина с дивана.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lizbet
Да, к сожалению, такое часто случается у мальчишек, пока маленькие. Потом все взрослеют и умнеют. А нагрузки ведь большие, не во дворе мячик гонять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tzaichiha
Ответ Max Madov
Комментарий скрыт
Вообще-то по закону боксеру этот поставленный удар применять в жизни нельзя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктория Обер
Я всегда это знала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Симонов
Ответ Tzaichiha
Попробуй хотя бы сделать вращение или прыжок даже в 2 оборота, мужчина с дивана.
У меня нет дивана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий