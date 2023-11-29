Даниил Самсонов: «Будет хорошо попасть в шестерку на чемпионате России, чтобы обеспечить место в сборной и отобраться на Кубок Первого канала»

Фигурист Даниил Самсонов поделился целями на чемпионат России.

«Тяжело ставить цели. На этом турнире каждый спортсмен – очень сильный, и по местам не хочу загадывать. Конечно, будет хорошо попасть в шестерку, чтобы обеспечить себе место в сборной на следующий сезон. И очень хочется в шестерку, чтобы отобраться на канала. Это очень интересный старт. Но как сложится, не знаю. Не буду загадывать.

Хочется, чтобы в Челябинске было большое количество зрителей. Надеюсь, будут полные залы. Самое главное – получить удовольствие от своих прокатов. Если я выступлю чисто, то я буду доволен результатом. Еще надеюсь, что мужчины-одиночники будут начинать чуть попозже, а не самые первые.

Когда тренировка первой группы в семь утра, нужно в шесть утра быть на катке. Встать в пять утра, чтобы собрать все вещи. Конечно, для четверных прыжков такое время – очень тяжело. Я на тренировке перед произвольной очень сложно входил в четверные.

Но с этим ничего не поделаешь. В этом сезоне всегда так. В прошлом сезоне мы заканчивали соревновательные дни, а непросто было танцорам. Будем справляться с этим. Удобнее выступать где-то в серединке. А если в конце, то вообще шикарно», – сказал .