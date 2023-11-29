Даниил Самсонов: «Будет хорошо попасть в шестерку на чемпионате России, чтобы обеспечить место в сборной и отобраться на Кубок Первого канала»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Даниил Самсонов Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигурист Даниил Самсонов поделился целями на чемпионат России.

«Тяжело ставить цели. На этом турнире каждый спортсмен – очень сильный, и по местам не хочу загадывать. Конечно, будет хорошо попасть в шестерку, чтобы обеспечить себе место в сборной на следующий сезон. И очень хочется в шестерку, чтобы отобраться на Кубок Первого канала. Это очень интересный старт. Но как сложится, не знаю. Не буду загадывать.

Хочется, чтобы в Челябинске было большое количество зрителей. Надеюсь, будут полные залы. Самое главное – получить удовольствие от своих прокатов. Если я выступлю чисто, то я буду доволен результатом. Еще надеюсь, что мужчины-одиночники будут начинать чуть попозже, а не самые первые.

Когда тренировка первой группы в семь утра, нужно в шесть утра быть на катке. Встать в пять утра, чтобы собрать все вещи. Конечно, для четверных прыжков такое время – очень тяжело. Я на тренировке перед произвольной очень сложно входил в четверные.

Но с этим ничего не поделаешь. В этом сезоне всегда так. В прошлом сезоне мы заканчивали соревновательные дни, а непросто было танцорам. Будем справляться с этим. Удобнее выступать где-то в серединке. А если в конце, то вообще шикарно», – сказал Самсонов.

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59 комментариев
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Анастасия Внукова
Будет хорошо, если в шестерке окажутся парни с 3-4 квадами в пп, а не падающие с единственного.
+57
-18
+39
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Е...С
Даниил уверен, что ему такие ГОЕ везде нарисуют, что можно и с женским контентом в шестерку, а то и на пьедестал.
+43
-18
+25
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Олег Васильев
т.е. он делает вид, что не понимает, что если бы был не в тшт, то с его одним упаденным квадом даже в 6 на этапе не был, а не на ЧР)), вот это самомнение, никакого супер катания там и близко нет
+40
-19
+21
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Jessi
От скромности не умрет
+32
-13
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Тайга86
Ничего себе. Это конечно хорошо, что большие цели ставятся, они стимулируют спортсмена на результат. Но в Данином случае, всё это звучит несколько странно сейчас. Наверное он должен говорить что как здорово полноценно вернуться на соревнования, какую большую работу провели, как хочется стать стабильным и что очень доволен местом занятым на этапе.
+27
-9
+18
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Gelios77
Цель хороша. Но надо 2-3 квада чисто выехать. Здоровья Даниилу и набора боевой формы. Мужская одиночка становится все конкурентнее и интереснее.
+22
-6
+16
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Анна Беляева
Ответ Анастасия Внукова
Будет хорошо, если в шестерке окажутся парни с 3-4 квадами в пп, а не падающие с единственного.
То есть Ветлугина тоже выкинем за ТОП 6. Зато засунем туда Игнатова, который, конечно, вроде и с 4-мя квадами, но дохнет к середине произвольной и бабонит половину? Логика - огонь.
+25
-10
+15
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RusVector
Не переживай, затащат! Тутберидзе свой процент от призовых и от зп. сборника тоже нужен, у нее теперь тренерский штаб человек 20, их тоже кормить нужно!
+33
-19
+14
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Jessi
Ответ Юлия
Савосина ещё забыли. Уж очень хорошо он в этом сезоне. И квады присутствуют и презентация на уровне и программы огонь 🔥.
Ещё Мозалев, Ветлугин. Они кого отцепить хотят?
+20
-6
+14
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Jessi
Ответ Храбрая виолончелистка
Анисимов-то не отбрался на ЧР.
Ещё Лутфуллина забыла
+16
-3
+13
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Юлия
Ответ Jessi
Интересно, кого Самсонов хочет выкинуть из шестёрки-Дикиджи, Гуменника, Семененко, Савосина, Кондратюка, Алиева? А есть ещё Игнатов и Самарин, перспективный Соловьев, Анисимов?
Савосина ещё забыли. Уж очень хорошо он в этом сезоне. И квады присутствуют и презентация на уровне и программы огонь 🔥.
+12
0
+12
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Бильм@н
Ответ natali5228
Вы его вью вспомните, когда ещё от борта не видно было, а уже "Я не виноват, что лучше всех и катаюсь и прыгаю"
Да тут достаточно вспомнить буквально недавнее. Как он после КП на последнем этапе выдал: "Для такого моего проката - нормальные баллы. Марка подвело вращение. Ветлугин катается чуть получше, чем я"
+18
-6
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Бильм@н
Быстро он корону надел. Хотя, похоже, он ее и не снимал никогда.
+21
-9
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Dimashmelev
Ответ Анна Беляева
Почему же? Он сказал, что надо взять в шестёрку тех, у кого 3-4 квада, а не Ветлугина с единственным, с которого, строго говоря, он тоже вполне себе падает. При этом, что падать с 4-х квадов они не должны, не говорил. Так что - Ветлугина за борт, а Макара на борт. Я всего лишь указываю, что исключительно количеством квадов не надо измерять возможность и необходимость попадания в сборную. При чем тут ТШТ, если я, вообще, говорила о Матвее?
При том, что вы всегда на страже и защите ТШТ, постоянные читатели это видят, вот не сомневался, что не так, так эдак вы будете защищать Самсонова. А пользователь выше не назвал имен, в том числе и Ветлугина. Вы не знаете, что есть такое понятие фигурального выражения? Именно здесь оно имело место быть. Мальчик словил, надеюсь, ненадолго, звезду, так как не хотелось бы его терять, все-таки талантливый малый, и начал раздавать вью направо-налево (уже далеко не первое) в таком ключе, вы посмотрите только, как он о Дикиджи с Марком сказал: "Был безумно рад, что Марк Кондратюк и Влад Дикиджи оказались со мной на пьедестале", с самим ним! Во дает. Пользователь по сути ответил, что рано, Даня, научись по несколько квадов прыгать, как они, вот что имелось в виду, и это понятно всем, кроме фанатов ТШТ, которых я, кстати, уважаю, но при этом им все же нельзя вести себя настолько слепо, чтобы и к штабу таким образом не вызывать раздражение.
+13
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Syndycate
Губу раскатал паренек не слабо)
+18
-7
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natali5228
Ответ Бильм@н
Быстро он корону надел. Хотя, похоже, он ее и не снимал никогда.
Вы его вью вспомните, когда ещё от борта не видно было, а уже "Я не виноват, что лучше всех и катаюсь и прыгаю"
+18
-8
+10
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Jessi
Интересно, кого Самсонов хочет выкинуть из шестёрки-Дикиджи, Гуменника, Семененко, Савосина, Кондратюка, Алиева? А есть ещё Игнатов и Самарин, перспективный Соловьев, Анисимов?
+20
-10
+10
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Anneta28
С такими грибищами обязательно отберешься,, даже не сомневайся.
+35
-25
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Поговорим
Ответ Инусик
Грибы Самарина и Кондратюка посчитайте
Скорее впору озаботиться отсутствием грибов у того же Лутфулина((( Как подминать получается увидели на примере Анисимова в прошедшее воскресенье...
+10
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Aporte14
Читаю комменты и диву даюсь. Чего набросились на парня? Ну, сказал, что хочет попасть в шестёрку лучших. Это преступление для спортсмена? Он молодой, амбициозный. После череды травм. Пусть дерзает. Не надо ненависть к Этери переносить на её учеников по поводу и без повода. А жизнь покажет кто чего стоит
+14
-5
+9
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asusp527
Ответ фуфырка
У вас что очередь? Всё может быть. Лёд скользкий.
Никакая не очередь, а обычная реальность.
+9
-1
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Dimashmelev
Ответ Анна Беляева
То есть Ветлугина тоже выкинем за ТОП 6. Зато засунем туда Игнатова, который, конечно, вроде и с 4-мя квадами, но дохнет к середине произвольной и бабонит половину? Логика - огонь.
Не перегибайте, такого пользователь не сказал, просто вы топите за ТШТ и любые нелепости от спортсмена из него готовы оправдать, натянув сову на глобус. Может, все же не стоит отождествлять штаб и конкретного человека с его балалайкой, а то кто-то оттуда однажды и не такое может сказать, и что делать будете? Парень сырой, прокатал плохо, и если бы с одним чистым, а не четырьмя, так и тот уронил, а рассуждает как топ-спортсмен, который уже конкурентоспособен, - это такое себе. Там работы непочатый край, а по его мнению дети на него равняться должны. В чем равняться? Вон Слуцкая имела основания такое сказать, а тут? Операции переносят сплошь и рядом в ФК, только выигрывают после них сильнейшие, к коим Даня пока отношения не имеет. А насчет Игнатова вы правы, пожалуй.
+15
-7
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Док Аксель
Понятны стремления фигуриста, который не в составе сборной, выступить удачно на ЧР и попасть в её состав на следующий сезон. Но конкуренция в МО сейчас такая, что с прыжковым контентом Дани и его исполнением это будет сделать крайне затруднительно.
+7
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фуфырка
Ответ Jessi
У нас минимум 11 прекрасных парней-квадистов, претендующих на шестёрку, и вот Самсонов, в первый же сезон после возвращения хочет занять чьё-то место? Извините, но он далеко не Дикиджи или Савосин. Его уровень это Кирилл Сарновский, вот пусть с ним и соревнуется( хотя Кирилл катал чище на их общем старте)
Кирилл Санровский? Это тот кто по льду ходити ничегоровонуть не может?Саровскому до Самсонова как до Луны.
+14
-7
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Anna
Ответ Jessi
У нас минимум 11 прекрасных парней-квадистов, претендующих на шестёрку, и вот Самсонов, в первый же сезон после возвращения хочет занять чьё-то место? Извините, но он далеко не Дикиджи или Савосин. Его уровень это Кирилл Сарновский, вот пусть с ним и соревнуется( хотя Кирилл катал чище на их общем старте)
Ну хоть немного надо быть объективным, где хороший катальщик Самсонов, и где лесоруб Сарновский
+16
-9
+7
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Jessi
У нас минимум 11 прекрасных парней-квадистов, претендующих на шестёрку, и вот Самсонов, в первый же сезон после возвращения хочет занять чьё-то место? Извините, но он далеко не Дикиджи или Савосин. Его уровень это Кирилл Сарновский, вот пусть с ним и соревнуется( хотя Кирилл катал чище на их общем старте)
+20
-13
+7
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asusp527
Ответ Алёна Вода
Молодец, Данечка! Надо ставить себе высокие цели. Тоже желаю Дане попасть в 6-ку на ЧР, хотя с грибниками Мишина и Соколовской это очень непросто будет. А ведь есть ещё негрибные Дикиджи, Гуменник, Савосин... Но это не значит, что и стремиться не надо! А там уж--как выйдет
Данечка грибами тоже не обижен. В 10ку с сомнением.
+10
-4
+6
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Инусик
Ответ Anneta28
С такими грибищами обязательно отберешься,, даже не сомневайся.
Грибы Самарина и Кондратюка посчитайте
+20
-14
+6
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Алёна Вода
Ответ Jessi
Интересно, кого Самсонов хочет выкинуть из шестёрки-Дикиджи, Гуменника, Семененко, Савосина, Кондратюка, Алиева? А есть ещё Игнатов и Самарин, перспективный Соловьев, Анисимов?
Даниил и не говорит, что хочет занять чьё-то место. Он хочет занять СВОЁ,--выступить так, чтобы быть достойным попасть в 6-ку
+12
-7
+5
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фуфырка
Ответ Anneta28
Те, хотя бы, не с одними тройными на пьедестал залазят.
Бывает и такое. Самарин если квад завалит, то всё равно в призах, а уж как Кондратюк бывает валяется и всё равно в призах. Так что не надо.
+9
-5
+4
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Храбрая виолончелистка
Ответ oldparakhod
Сарновские, это вообще не фигуристы. Они прыгуны вверх на коньках под музыку.
Причем, прыгуном можно пока назвать только младшего.
+4
0
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Юлия
Ответ Jessi
Ещё Мозалев, Ветлугин. Они кого отцепить хотят?
ну да. Самсонов в шестёрку войдет, если кто то из перечисленных сильно наваляет, а а он чисто откатает. но похоже Самсонов этого не понимает.
+7
-3
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фуфырка
Ответ Jessi
Интересно, кого Самсонов хочет выкинуть из шестёрки-Дикиджи, Гуменника, Семененко, Савосина, Кондратюка, Алиева? А есть ещё Игнатов и Самарин, перспективный Соловьев, Анисимов?
У вас что очередь? Всё может быть. Лёд скользкий.
+8
-4
+4
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natali5228
Ответ Бильм@н
Да тут достаточно вспомнить буквально недавнее. Как он после КП на последнем этапе выдал: "Для такого моего проката - нормальные баллы. Марка подвело вращение. Ветлугин катается чуть получше, чем я"
Боже, он ещё глупее, чем я думала
+9
-6
+3
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oldparakhod
Ответ Jessi
У нас минимум 11 прекрасных парней-квадистов, претендующих на шестёрку, и вот Самсонов, в первый же сезон после возвращения хочет занять чьё-то место? Извините, но он далеко не Дикиджи или Савосин. Его уровень это Кирилл Сарновский, вот пусть с ним и соревнуется( хотя Кирилл катал чище на их общем старте)
Сарновские, это вообще не фигуристы. Они прыгуны вверх на коньках под музыку.
+7
-4
+3
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Анна Беляева
Ответ Dimashmelev
Не перегибайте, такого пользователь не сказал, просто вы топите за ТШТ и любые нелепости от спортсмена из него готовы оправдать, натянув сову на глобус. Может, все же не стоит отождествлять штаб и конкретного человека с его балалайкой, а то кто-то оттуда однажды и не такое может сказать, и что делать будете? Парень сырой, прокатал плохо, и если бы с одним чистым, а не четырьмя, так и тот уронил, а рассуждает как топ-спортсмен, который уже конкурентоспособен, - это такое себе. Там работы непочатый край, а по его мнению дети на него равняться должны. В чем равняться? Вон Слуцкая имела основания такое сказать, а тут? Операции переносят сплошь и рядом в ФК, только выигрывают после них сильнейшие, к коим Даня пока отношения не имеет. А насчет Игнатова вы правы, пожалуй.
Почему же? Он сказал, что надо взять в шестёрку тех, у кого 3-4 квада, а не Ветлугина с единственным, с которого, строго говоря, он тоже вполне себе падает. При этом, что падать с 4-х квадов они не должны, не говорил. Так что - Ветлугина за борт, а Макара на борт.

Я всего лишь указываю, что исключительно количеством квадов не надо измерять возможность и необходимость попадания в сборную. При чем тут ТШТ, если я, вообще, говорила о Матвее?
+7
-5
+2
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Anna
Ответ Jessi
Так Муравьева лучшая катальщица в мире. Чего вы от неё требуете триксели?
Не лучшая она катальщица и близко. Я от неё ничего не требую.
+6
-4
+2
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natali5228
Ответ Jessi
Интересно, кого Самсонов хочет выкинуть из шестёрки-Дикиджи, Гуменника, Семененко, Савосина, Кондратюка, Алиева? А есть ещё Игнатов и Самарин, перспективный Соловьев, Анисимов?
Ну, Гуменника он уже раз подсидел, на первенстве. А потом ещё и этапа ГП лишил, и Мозалева заодно.
+7
-5
+2
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Jessi
Ответ Anna
Ну хоть немного надо быть объективным, где хороший катальщик Самсонов, и где лесоруб Сарновский
Так Муравьева лучшая катальщица в мире. Чего вы
от неё требуете триксели?
+6
-4
+2
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Oleandra
Ответ Jessi
Интересно, кого Самсонов хочет выкинуть из шестёрки-Дикиджи, Гуменника, Семененко, Савосина, Кондратюка, Алиева? А есть ещё Игнатов и Самарин, перспективный Соловьев, Анисимов?
Самарин регулярно кого-то из шестёрки выкидывает своими грибами.. достоин ли он?
+4
-2
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Aelinn
Удовольствие зрители должны получать. Зрители.
+2
-1
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Draypadi
иш чего захотел!
+6
-5
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Anneta28
Ответ фуфырка
Бывает и такое. Самарин если квад завалит, то всё равно в призах, а уж как Кондратюк бывает валяется и всё равно в призах. Так что не надо.
Приведите пример, на каком турнире такое было. Чтоб они не прыгнули ни одного квада в ПП (а соперники при этом прыгнули) и залезли на пьедестал?
+8
-7
+1
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Jessi
Ответ фуфырка
Кирилл Санровский? Это тот кто по льду ходити ничегоровонуть не может?Саровскому до Самсонова как до Луны.
В отличии от Даника Кирилл чисто откатал обе программы с трикселями
+9
-8
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floret
Даня, что бы бороться за шестёрку на ЧР надо добавить ещё два квада и чисто откатать обе программы. Тогда это возможно. Удачи!
+4
-3
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Храбрая виолончелистка
Ответ Jessi
Интересно, кого Самсонов хочет выкинуть из шестёрки-Дикиджи, Гуменника, Семененко, Савосина, Кондратюка, Алиева? А есть ещё Игнатов и Самарин, перспективный Соловьев, Анисимов?
Анисимов-то не отбрался на ЧР.
+2
-1
+1
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Владимир Георгия
Рад за него.
+2
-1
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asusp527
Смешной, пусть и не мечтает. (как тшт животворящий бействует, однако...)
+9
-8
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Anneta28
Ответ Инусик
Грибы Самарина и Кондратюка посчитайте
Те, хотя бы, не с одними тройными на пьедестал залазят.
+13
-12
+1
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Лека-Лека
Удачи Дане!
Мне он очень нравится.
+17
-17
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