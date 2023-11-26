Даниил Самсонов: «Падение с сальхова сбило. Пришлось считать элементы, и голова подвела меня, сделал два флипа, второй ушел под повтор»

Теги сборная России мужское катание Р-Спорт Даниил Самсонов Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Даниил Самсонов оценил выступление на Гран-при России в Москве, где он стал третьим.

«На чемпионате России все 18 человек сильные будут, почти все будут в короткой с четверным. Я буду пробовать накатывать еще и с четверным лутцем, с двумя четверными короткую.

Ничего не обещаю, но в произвольной, думаю, надо будет прыгать два четверных или три с одним повтором. Посмотрим, что будет к концу декабря, там определимся.

Сегодня было тяжело и ехать, и по элементам. Первое падение с сальхова сбило, я уже приземлился и почувствовал лед, максимально боролся, чтобы не упасть.

Потом пришлось считать элементы, и голова подвела меня, сделал два флипа, второй ушел под повтор.

Но все в прошлом, хочу поздравить Влада Дикиджи, который говорил, что болеет и не знает, как поедет в произвольной, Марка Кондратюка, который собрался после Омска. У каждого есть цели, которые надо исправлять, и я знаю, над чем работать на тренировках, надо приводить произвольную к стабильным чистым прокатам.

В «Мегаспорте» совсем другая арена, не такая, как в Казани, хотелось принести людям эмоции и самому получить удовольствие», – сказал Самсонов. 

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31 комментарий

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Наталья Карлова
вот верю в Даню... не знаю насколько правильно его поставили на третье место и знать не хочу... вернуться после такой травмы в спорт - это многого стоит! Надеюсь в будущем покажет такой уровень, что ни у кого вопросов не будет с занятыми призовыми местами!
+22
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+14
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Е...С
Ответ Наталья Карлова
вот верю в Даню... не знаю насколько правильно его поставили на третье место и знать не хочу... вернуться после такой травмы в спорт - это многого стоит! Надеюсь в будущем покажет такой уровень, что ни у кого вопросов не будет с занятыми призовыми местами!
Вы не хотите знать, а спортсмены, которых уже засунули и будут засовывать в будущем под Самсонова, хотят чтобы все было справедливо.
+25
-14
+11
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Anneta28
Ответ Наталья Карлова
вот верю в Даню... не знаю насколько правильно его поставили на третье место и знать не хочу... вернуться после такой травмы в спорт - это многого стоит! Надеюсь в будущем покажет такой уровень, что ни у кого вопросов не будет с занятыми призовыми местами!
Хороший подход. Пусть другие убиваются о квады, а Самсонов с тройными на подиуме будет стоять. Ещё на Самарина тут неделю назад балон катили , который прыгнул 4Л3Т, но получил в итоге на два балла меньше Самсонова. Позорище просто.
+22
-13
+9
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Наталья Карлова
Ответ Anneta28
Хороший подход. Пусть другие убиваются о квады, а Самсонов с тройными на подиуме будет стоять. Ещё на Самарина тут неделю назад балон катили , который прыгнул 4Л3Т, но получил в итоге на два балла меньше Самсонова. Позорище просто.
Самсонов талантлив и это видно, по юниорам он "делал" Кагияму. не помню таких достижений у остальных наших фигуристов... и у Дани есть одно хорошее качество - у него отсутствует вот эта неряшливость в выполнении элементов...
+9
-1
+8
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UserFreud
Ответ Wini Chemin
что-то в ТШТ считать разучились, а раньше этим славились
На тренировках можно разные варианты просчитывать, но в прокате никто за спортсмена ничего не посчитает. Кто-то быстрее ориентируется, кто-то не успевает просчитать. Бывает.
+6
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L.France
С возвращением!
+10
-4
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Anneta28
Ответ Наталья Карлова
ну учитывая что год назад про Самсонова вообще все молчали и "закапывали" потихоньку, то как мне кажется сдвиг есть! Буквально чуть назад штаб "тыкали" Даней как еще одной загубленной детской судьбой... так что я прогресс вижу... И все-таки четверной в КП и тройной аксель был... так что не надо прям совсем в "тройчники" его записывать
Дело не в прогрессе, то что не сдается - конечно, молодец, а дело в том, что оценивать надо справедливо. В данный момент на бронзу он не накатал, увы, ему ее просто подарили, за принадлежность к правильному штабу.
+5
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lan9aden
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Циферки на табличке во время проката Самсонова бежали и помимо сделанных элементов,какие 169?С Единственным упаденным квадом,лишним элементом,одним акселем с кривым выездом и с двойными.Анисимов конечно парень не из топ первой шестерки наших фигуристов,но у него 170 при 2х квадах,2х трикселях один в каскаде,это что то...И вторая оценка у Самсонова завышена резко.
+5
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Док Аксель
Время ещё есть Даня, чтобы напрыгать квады до хорошего выступления. Было бы здоровье и избегать травм. Удачи !
+4
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Наталья Карлова
Ответ Anneta28
Дело не в прогрессе, то что не сдается - конечно, молодец, а дело в том, что оценивать надо справедливо. В данный момент на бронзу он не накатал, увы, ему ее просто подарили, за принадлежность к правильному штабу.
вы не можете судить объективно, вы не судья... наверное они получали профессиональное образование и могут видеть то, что мы простые обыватели не разглядели! Есть ведь и не только прыжки! Есть вращения, есть насыщенность программы дополнительными элементами. Если у вас есть сомнения, выход простой - просмотреть протоколы! И кстати есть еще результаты КП!
+4
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Cler
Ответ Black&White
Я уже писала, просто второй Джейсон Браун. Но Джейсону есть за что ставить хотя бы.
А Браун хоть когда нибудь 4Л прыгал? Надоели собравшиеся здесь» обиженки», плохо разбирающиеся в ФК, но усиленно набрасывающих на ЛЮБЫХ поднимающихся вверх после травм или после неудач! Что же вас 91 балл за компонентность у Димы Алиева не возмутил?! Или «какие компы у фигуриста с 2-мя падениями»- уже не приносит доход?😉
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Cler
Данечка все равно прогресс- налицо! 3 место на таком очень представительном по персоналиям фигуристов- это дорого стоит💪… и спасибо порадовал своими отточенными прыжками и вращениями… даже в ойлерных каскадах выезд был очень красивым и зафиксированным❤️… теперь ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
+5
-3
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Алиса без миелофона
Ответ Anneta28
Как раз ко второму месту Кондратюка вопросов нет.
у него больше недокрутов, чем у Уно на НХК, а по связкам сравнения с Самсоновым не выдерживает, кек
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Наталья Карлова
Ответ Anneta28
Ха, с тройными бы все идеально откатали. Мало ли кто кого делал по юниорам. Юниорский спорт не имеет ничего общего со взрослым. Помню Гоголев нашего Петю делал. И где теперь этот Гоголев.
ну учитывая что год назад про Самсонова вообще все молчали и "закапывали" потихоньку, то как мне кажется сдвиг есть! Буквально чуть назад штаб "тыкали" Даней как еще одной загубленной детской судьбой... так что я прогресс вижу... И все-таки четверной в КП и тройной аксель был... так что не надо прям совсем в "тройчники" его записывать
+4
-2
+2
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lan9aden
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Cler
Данечка все равно прогресс- налицо! 3 место на таком очень представительном по персоналиям фигуристов- это дорого стоит💪… и спасибо порадовал своими отточенными прыжками и вращениями… даже в ойлерных каскадах выезд был очень красивым и зафиксированным❤️… теперь ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Какой прогресс завышенные баллы без квадовые и абсолютно космические ГОЕ даже при двойных прыжках
+4
-3
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Алиса без миелофона
Ответ Наталья Карлова
вот верю в Даню... не знаю насколько правильно его поставили на третье место и знать не хочу... вернуться после такой травмы в спорт - это многого стоит! Надеюсь в будущем покажет такой уровень, что ни у кого вопросов не будет с занятыми призовыми местами!
Конечно неправильно, вторым должен быть
+2
-1
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Anneta28
Ответ Наталья Карлова
Самсонов талантлив и это видно, по юниорам он "делал" Кагияму. не помню таких достижений у остальных наших фигуристов... и у Дани есть одно хорошее качество - у него отсутствует вот эта неряшливость в выполнении элементов...
Ха, с тройными бы все идеально откатали.
Мало ли кто кого делал по юниорам. Юниорский спорт не имеет ничего общего со взрослым. Помню Гоголев нашего Петю делал. И где теперь этот Гоголев.
+5
-4
+1
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Black&White
Ответ Anneta28
Хороший подход. Пусть другие убиваются о квады, а Самсонов с тройными на подиуме будет стоять. Ещё на Самарина тут неделю назад балон катили , который прыгнул 4Л3Т, но получил в итоге на два балла меньше Самсонова. Позорище просто.
Я уже писала, просто второй Джейсон Браун. Но Джейсону есть за что ставить хотя бы.
+8
-7
+1
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люблю тутберят
Даня,с бронзой и с возвращением!
верю в этого парнишку👍
+7
-6
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Анастасия Прудникова
Жалко,что у Самсонова пока квады не идут. Надеюсь, стабилизирует их.
+6
-5
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Наталья Карлова
Ответ Е...С
Вы не хотите знать, а спортсмены, которых уже засунули и будут засовывать в будущем под Самсонова, хотят чтобы все было справедливо.
ну от того что я хочу или не хочу ничего не измениться, и я думаю что судьи наверное чуть больше видят чем мы...
+1
-1
0
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Anneta28
Ответ Black&White
Я уже писала, просто второй Джейсон Браун. Но Джейсону есть за что ставить хотя бы.
Вот именно. Сырнику до Брауна как до Луны пешком.
+6
-6
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Anneta28
Ответ Наталья Карлова
вы не можете судить объективно, вы не судья... наверное они получали профессиональное образование и могут видеть то, что мы простые обыватели не разглядели! Есть ведь и не только прыжки! Есть вращения, есть насыщенность программы дополнительными элементами. Если у вас есть сомнения, выход простой - просмотреть протоколы! И кстати есть еще результаты КП!
Протоколы я посмотрела. И увидела там ядерные грибищи. Как и в протоколе Алиева.
+5
-5
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Алиса без миелофона
Ответ Anneta28
Дело не в прогрессе, то что не сдается - конечно, молодец, а дело в том, что оценивать надо справедливо. В данный момент на бронзу он не накатал, увы, ему ее просто подарили, за принадлежность к правильному штабу.
если ему подарили бронзу, то че про серебро Кондратюка говорить?
+2
-2
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outvoice
Даниил, дерзай! Очень рада за возвращение! Для меня в его катании есть какая-то магия сродни Юлии Липницкой, что-то, что очень трогает
+4
-4
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