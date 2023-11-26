Даниил Самсонов: «Падение с сальхова сбило. Пришлось считать элементы, и голова подвела меня, сделал два флипа, второй ушел под повтор»

Даниил Самсонов оценил выступление на Гран-при России в Москве, где он стал третьим.

«На чемпионате России все 18 человек сильные будут, почти все будут в короткой с четверным. Я буду пробовать накатывать еще и с четверным лутцем, с двумя четверными короткую.

Ничего не обещаю, но в произвольной, думаю, надо будет прыгать два четверных или три с одним повтором. Посмотрим, что будет к концу декабря, там определимся.

Сегодня было тяжело и ехать, и по элементам. Первое падение с сальхова сбило, я уже приземлился и почувствовал лед, максимально боролся, чтобы не упасть.

Потом пришлось считать элементы, и голова подвела меня, сделал два флипа, второй ушел под повтор.

Но все в прошлом, хочу поздравить Влада Дикиджи, который говорил, что болеет и не знает, как поедет в произвольной, Марка Кондратюка, который собрался после Омска. У каждого есть цели, которые надо исправлять, и я знаю, над чем работать на тренировках, надо приводить произвольную к стабильным чистым прокатам.

В «Мегаспорте» совсем другая арена, не такая, как в Казани, хотелось принести людям эмоции и самому получить удовольствие», – сказал Самсонов.