Милохин о том, что ему писали фанаты Медведевой: «Они меня ненавидели. Они очень жесткие ребята. Ужасно было, но прикольно»

Теги Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Даня Милохин рассказал, что ему писали фанаты Евгении Медведевой.

Медведева и Милохин катались в паре в «Ледниковом периоде», но Даня ушел из проекта до его окончания.

Медведева записала интервью с Милохиным в августе 2023-го.

– Следующий комментарий. Мне он не очень приятен, но ради справедливости я должна его зачитать: «Она обязана благодарить Даню, без него на нее бы никто не обратил внимания. У него есть харизма и мудрость, он умнее Медведевой».

– В чем вопрос заключается, Евгения?

– Что думаешь по всему этому? Ты согласен?

– Это мысли человека. Честное слово. Я думаю, что эта тема принесла много внимания и тебе, и мне. Наш тандем с тобой. И не она нужна была, и тебе она нужна была.

– Это будет очень глупо отрицать, что мне это ничего не дало. Это был просто какой-то лютейший хайп. 

– Так и мне, алло! Я был просто какой-то поп-звездой в России в то время. Люди просто ходили и пищали. Они делали плакаты, они ждали у дома.

– Было прикольно.

– Да, было очень круто. Поэтому я благодарен и тебе, и ты благодарна мне за это. 

– Много ли и какие комментарии плохие оставляли под твоими постами мои фанатки?

– Ооо, ты что! В начале, как только я ушел, все, пошел ######. Они меня ненавидели. Они очень жесткие ребята. Плюс там еще есть очень взрослые люди, которые пишут очень умно: ты неправильно поступил, твое поведение равно маленькому ребенку, для чего ты это сделал. Очень ужасно было. Но прикольно, честно.

– Помнишь самый ужасный комментарий?

– Да нет. Были всякие типа: черт, лох, матершинные. Но такого прям не было. Лучше бы ты сдох – такого не было. Хотя я думаю, что было, просто я не запоминаю такие комментарии, – рассказал Милохин.

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10 комментариев

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Verhovesh
это любимый предмет Милохина)))) и именно на нём он всю жизнь проводит))
+4
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Vendetta4111323
Теперь каждое вью, которое берет Медведева, будет по предложению растащено на спортс?

Уф

Жень, пригласи Этери
С тем уровнем резко противоречащих друг другу ваших высказываний, давно пора провести очную ставку
Загитову не забудьте

А вторым выпуском жахните Этери плюс Камила и ТЩК
+4
0
+4
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Александр Шульгин
Что это за поток сознания
+4
0
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Sat397
Какие же они хайпожоры оба - короли кринжа.
+6
-3
+3
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Назар Игорь
Это наше ФК во всей красе.
+2
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Алексей Токарев
Зачем Милохина пихают в спортивную ветку? Куча новостей о нём.
+2
0
+2
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lepestok
Ответ Vendetta4111323
Теперь каждое вью, которое берет Медведева, будет по предложению растащено на спортс? Уф Жень, пригласи Этери С тем уровнем резко противоречащих друг другу ваших высказываний, давно пора провести очную ставку Загитову не забудьте А вторым выпуском жахните Этери плюс Камила и ТЩК
Этери и Алина вместе в гостях у Жени. Миллионные просмотры обеспечены)
+1
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Sveta Arhipova
Всё по законам шоу-бизнеса. А вообще сейчас смотрю этот выпуск - и мне временами даже нравится
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Дмитрий Сальников-Грачев
Мерзкий ушлепок.
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Don_Krebs
Разъяренная домохозяйка - самый страшный зверь во вселенной )
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