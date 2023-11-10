Милохин о том, что ему писали фанаты Медведевой: «Они меня ненавидели. Они очень жесткие ребята. Ужасно было, но прикольно»
Даня Милохин рассказал, что ему писали фанаты Евгении Медведевой.
Медведева и Милохин катались в паре в «Ледниковом периоде», но Даня ушел из проекта до его окончания.
Медведева записала интервью с Милохиным в августе 2023-го.
– Следующий комментарий. Мне он не очень приятен, но ради справедливости я должна его зачитать: «Она обязана благодарить Даню, без него на нее бы никто не обратил внимания. У него есть харизма и мудрость, он умнее Медведевой».
– В чем вопрос заключается, Евгения?
– Что думаешь по всему этому? Ты согласен?
– Это мысли человека. Честное слово. Я думаю, что эта тема принесла много внимания и тебе, и мне. Наш тандем с тобой. И не она нужна была, и тебе она нужна была.
– Это будет очень глупо отрицать, что мне это ничего не дало. Это был просто какой-то лютейший хайп.
– Так и мне, алло! Я был просто какой-то поп-звездой в России в то время. Люди просто ходили и пищали. Они делали плакаты, они ждали у дома.
– Было прикольно.
– Да, было очень круто. Поэтому я благодарен и тебе, и ты благодарна мне за это.
– Много ли и какие комментарии плохие оставляли под твоими постами мои фанатки?
– Ооо, ты что! В начале, как только я ушел, все, пошел ######. Они меня ненавидели. Они очень жесткие ребята. Плюс там еще есть очень взрослые люди, которые пишут очень умно: ты неправильно поступил, твое поведение равно маленькому ребенку, для чего ты это сделал. Очень ужасно было. Но прикольно, честно.
– Помнишь самый ужасный комментарий?
– Да нет. Были всякие типа: черт, лох, матершинные. Но такого прям не было. Лучше бы ты сдох – такого не было. Хотя я думаю, что было, просто я не запоминаю такие комментарии, – рассказал Милохин.
Уф
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