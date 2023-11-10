Милохин в интервью Медведевой о том, пошел бы еще раз в «Ледниковый период»: «Пошел бы, да. Куда именно? ## ###!»

Теги Илья Авербух Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Даня Милохин рассказал Евгении Медведевой, почему бросил «Ледниковый период».

В проекте Милохин и Медведева катались в паре.

Медведева записала интервью с Милохиным в августе 2023-го.

– Мне было очень грустно уезжать от Авербуха, потому что... И ты, я видел, что не супергрустила. Или ты грустила? Может, ты мне не показывала это? Может, я поэтому думал, что тебе не так и грустно от этого?

– Это мы сейчас еще обсудим. Комментарий звучит так: «Поступок ребенка. Безответственный и эгоистичный». Ты действительно жалеешь, что год назад улетел из Москвы? 

– Изменилось очень много. Я уехал – проекты там или не проекты. У меня все друзья остались там: с которыми мы снимались, которые как-то поднимали мне настроение, когда мне чуть плоховато. Со многими перестал общаться просто, потому что... Ну о чем нам общаться, когда я в Дубае?

Но никогда не жалел об этом, честно. Не было грусти от того, что уехал из России. Все замечательно. Поступок ребенка – согласен. Нужно было немного доработать. Раз я начал – дойти до конца. Но! Почему-то я не мог.

– Тебя когда-нибудь кто-то кидал, когда ты ждешь помощи, поддержки, партнерства?

– Возможно, кидал. Но как будто бы я не запоминаю такие моменты.

– Если бы тебя еще раз позвали в «Ледниковый период» – пошел бы?

– Пошел бы, да. 

– Пошел бы куда?

– ## ###! – сказал Милохин.

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40 комментариев

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Orik298
Sports, ## ### такое публиковать?
+71
-3
+68
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Игорь М.
Высокоинтеллектуальный ответ от современной богемы
+29
-3
+26
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N-fox
А зачем у него вообще интервью брать.
+29
-4
+25
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Беглый*
Ответ Orik298
Sports, ## ### такое публиковать?
Потому что им на всё ## ###
+23
-3
+20
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haymaker
спорц, ну вы чё. Хотя бы первое слово "по" или "на"? Есть же разница
+17
0
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KGBeast
Ответ haymaker
спорц, ну вы чё. Хотя бы первое слово "по" или "на"? Есть же разница
Если посмотреть на него, то там скорее всего - на.
+9
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ice_victory
Где его откопали?
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SeniorPomidor
Ответ Беглый*
Потому что им на всё ## ###
Ну в вашем случае вроде как слитно пишется - #####
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Тренерские конспекты Бормана
Это точно новости спорта?
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arsenal.ave
Ответ N-fox
А зачем у него вообще интервью брать.
А точнее ## ###?🤷
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Kareglazaya
Какой высокоинтеллектуальный диалог! Пора уже забыть о существовании этого умственно осталого...
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Джон Мщузавсех
Герои спортса, герой спортс-экспердов, бгг.
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Renki
Ответ haymaker
спорц, ну вы чё. Хотя бы первое слово "по" или "на"? Есть же разница
Зачем нам детские подсказки?
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Варлампий Варлампий
Ответ haymaker
спорц, ну вы чё. Хотя бы первое слово "по" или "на"? Есть же разница
все нормально, спортс всегда количество решеточек делает равным буквам в слове, а тут еще и пробел нарисовали.
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Максим Столбов
Опять этот слабоумный🤢
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Penguin
я вообще не понял что прочитал, какая-то зумерская шиза
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Дмитрий Сальников-Грачев
Спортс, ####, зачем вообще публиковать интервью какого то мерзкого пацаненка ?
Или это великий спортсмен для вашей редакции?
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Заболотный о_О
НА СВО.
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Melnikov1968
Милохин очень крутой спортсмен. Фигурное катание, ММА... что ещё??? Спортс, ну хорош этого клоуна здесь постить. Ну идиот же.
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maalry
мне кажется, или Саша Бублик отвечал?
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gukmamop
Ещё больше новостей спорта
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Анастасия Луговицкая
Так он сам себя послал, или проект?
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Артём Кочешев
Не ругайтесь на Милохина, мало кто из спортсменов может достичь такой же скорости, с которой он уехал из России после того как его услышал что может в армии оказаться.
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Zubi
Ответ Заболотный о_О
НА СВО.
А вы там уже??
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Люсия Федосова
Ха ха смешно. и грешно .Молодец Женя
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