Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Обидно, что на твое место берут другого, но все к этому шло. Все нормально, это жизнь»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Железняков рассказал о причинах ухода из тренерского штаба Тутберидзе.

«Что хотелось сказать по уходу из команды «Хрустального», особенно тем критиканам и любителям написать свои версии.

Да, я ушел и ушел не в никуда, у меня очень много работы, много учеников и два филиала спортивно-танцевальных студий. Да, действительно времени порой просто физически не хватает.

В связи с моими поездками на сборы или мастер-классы периодически приходилось пропускать занятия, но все это делалось исключительно с разрешения Этери Георгиевны.

И я прошу вас успокоиться и не поливать ни одну сторону, ни вторую, порой приходит время, когда дороги расходятся и каждый выбирает свой путь.

Я очень благодарен команде, начиная с главного тренера Этери Георгиевны и заканчивая техперсоналом «Хрустального», я вырос в этой школе, состоялся и многому научился, кто знает, может я и не состоялся бы, если судьба не свела бы меня с этой, по сути, уникальной командой. Там все и все для меня родное и родные.

Да, конечно, стало обидно, что на твое место берут другого специалиста, но все к этому шло и вот пришло. Все нормально, это жизнь и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе, согласитесь.

Не судите никого, да не судимы будете, просто так случилось. Всем добра! А с вами всегда я, ваш танцующий Железяка», – написал Алексей Железняков в телеграм-канале. 

Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком»

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54 комментария

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АдминБЦ
>ушёл я сам
>обидно, что на твоё место берут другого специалиста

Без комментариев...)))
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Gemma157
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Прикольно читать это все от человека, который поливал несовершеннолетних фигуристок, ушедших от Тутберидзе
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Anna
19:20 Тутберидзе не ценит
19:21 Пропускал занятия исключительно с разрешения Этери Георгиевны
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missis-Zima
Все так,все течет все изменяется. И значит,пора пришла что-то менять. Талантливый профессионал.
Но есть одно НО. "Не судите никого, да не судимы будете" пишет человек,который судил,да еще как,не особо выбирая выражений, ушедших спортсменов возраста его детей((
.Дошло теперь,что им и их родителям было не особо приятно читать эти эссе?
+19
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Бузина
Вижу тут многие злорадствуют.
Что странно.
Совершенно нормальная рабочая ситуация. Личные проекты сделали невозможной полноценную работу в ТШТ. Ведь если хореограф пропускает занятия, значит нужно искать замену, или перекраивать расписание. Это всем неудобно, и ТШ и ученикам.
Он вырос и обрел имя и известность в этом штабе, дальше захотел развития. Сфокусировался на других проектах. Это жизнь.
+20
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Тёма Тёма
Меньше б болтал не по делу, было б не обидно.
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4x Qqqq
Не было бы столько язвительных насмешек в его сторону от людей, если бы он не поливал несовершеннолетних, на минуточку, учениц тшт за "предательство". У него, видите ли, были причины, были обстоятельства! А у Саши с Алёной их не было, ага. А они, между прочим, и не обещались в соцсетях никогда не уходить из тшт, в отличие от некоторых.
Ушёл и ушёл, тут всё нормально. Критикуют не за уход, а за лицемерие и двойные стандарты в крайней форме.
Уверена, того же Глейха, если он надумает уйти, так песочить не будут.
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Veld
да не парься, выпей, закуси, ещё пару интервью дай - повеселее к вечеру станет
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Ann83
"порой приходит время, когда дороги расходятся и каждый выбирает свой путь" - да ладно? То есть Трусова не предательница? Или это другое?
+11
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Утренняя Аврора
Настолько крут, что не потерпел конкуренции?
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Cathmi
В целом ситуация естественная, у Алексея уже несколько лет своя танцевальная школа, которая активно развивается, требует его внимания всë больше и больше. Начались частые поездки по филиалам, сборы, мастерклассы.. Этери это перестало устраивать, так как внимания ученикам становится недостаточно, а еë группа тоже растëт. Она пошла самым разумным путëм, взяла в штат ещë одного хореографа, причëм в той же стилистике, ученицу Алексея. И предложила разделить группы, оставить Алексею старших, чтобы и внимания всем хватало, и ему хватало времени, и не расставаться с давним соратником. Но для него это видимо всë равно было болезненно, и он ушëл.
Алексей, доброго пути тебе! Уверена, всë будет замечательно и у Алексея, и у ТШТ. Просто время пришло.
+10
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Утренняя Аврора
Все- таки , хочу сказать спасибо Железнякову .Он прекрасно работал в Хрустальном. Но, все течёт и меняется. Таков мир. Успехов ему в свободном плавании!
+9
-2
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Riabchik
В любом случае Алексею удачи! Много лет работал с фигуристами, которых мы очень любим. Спасибо
+7
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Streetbor
Так ушёл сам или попросили. Пока воды налил 🤷‍♂️
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Ezhevika33
это жизнь и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе, согласитесь.

Не судите никого, да не судимы будете

Почему то когда девчонок ушедших штабисты поливали вслед, то так не думали.
Когда касается тебя лично, это, конечно же, другое.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Так он сам ушел или его променяли на кого-то другого? Человеку, который уходит сам, должно быть все равно что на его прежнее место берут другого спеца
+7
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Владимир Р
Без Железяки будет скучнее, все остальные слишком себе на уме.
+4
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Olga.t
Все-таки сначала взяли другого специалиста, а потом Железняков ушёл. Не знаю, станет ли это ощутимой потерей для ТШТ, всё же Алексей классный хореограф.
Да, частенько бывает несдержан в высказываниях, но как говорится, у каждого свои недостатки.
Если часто пропускал занятия со спортсменами, это конечно минус, работа должна идти по графику, регулярно, поэтому понять приглашение другого (или ещё одного) хореографа понятно.
В любом случае, человек не остался без работы, удачи и спасибо за работу в Хрустальном.
+5
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Владимир Р
Не стоит слишком часто пропускать работу, станет заметно, что без тебя можно обойтись.
+3
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Kareglazaya
Если он не выдавал ранее все эти "потоки сознания" по поводу переходов к другим тренерам, по поводу Плющенко и т.д., никто бы и не обсуждал сейчас это увольнение.
Впрочем, если бы он не выдавал, то об увольнении и не написали бы, т.к. тогда бы никто не знал о существовании этого человека 😄
+5
-2
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Tihonja
Завеса тайны приоткрылась.😉 Теперь понятно почему «сам ушел».
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Vilnus
Какие у Алексея объективные мысли на свой уход из ТШТ. Где же были его мудрые слова: "Не судите никого, да не судимы будете, просто так случилось", когда поменял работу Розанов? Или решили сменить тренерский штаб Алена и Саша.
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КВАД
Ответ Gemma157
Прикольно читать это все от человека, который поливал несовершеннолетних фигуристок, ушедших от Тутберидзе
Ты не забывай, что он просто был выбранным рупором и просто озвучивал мысли и отношение штаба. Но в своём стиле. Без их ведома и разрешения он бы такое, естественно, не говорил.
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Тайга86
Ответ Rygeek
Глейха бы еще поменяли. Хотя...)
Можно не менять, а добавить, но они ж подерутся) Хотя для общего дела иногда свежий воздух и необходим.
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Elena Savanuk
"Танцующий Железяка", как говорится, в добрый путь...
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Аля Иванова
Свято место пусто не бывает. Незаменимых нет.
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missis-Zima
Ответ Rygeek
Глейха бы еще поменяли. Хотя...)
пусть сидит)
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pantor
с учетом его предыдущих осуждений ушедших фигуристок,
фразу Не судите, да не судимы будете -
Железняков говорит сам себе )
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asusp527
Ответ АдминБЦ
>ушёл я сам >обидно, что на твоё место берут другого специалиста Без комментариев...)))
А что? Взяли другого, вероятно не пропускающего занятий, а он взял и ушел. Сам...
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Тайга86
Хорошо сказал, без особого сиропа и с сожалением, но хорошо. Всегда бы так, и по отношению ко всем, так или иначе участвующих в его карьере, помогавших испытывать чувство гордости и сделавших по сути его имя.
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Tihonja
Железняков столько проработал с Этери, но так и не понял ее подход к работе. Какие могут быть пропуски?
+3
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Оксана Иванова
Очень сложно совмещать роль специалиста на одном месте работы и роль руководителя. Конечно, за свое дело радел больше. Соответственно, перестал справляться с работой. Ну, и сказали выбирать: или справляешься с работой как раньше, или расстаемся .
Я себе это вижу так
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фуфырка
Стало много других проектов, на детей забивал. А пропускать занятий не хорошо, вот взяли другого в помощь. А он сразу в обиду. Ну если совмещать не получается и страдают дети, то нужно делать выбор.
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Е...С
"Порой приходит время, когда дороги расходятся", "не судите никого, да не судимы будете" - какие слова к своему уходу Железняков подобрал. Надо было еще добавить - "своя рубашка ближе к телу".
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Блинчик
Ответ Владимир Р
Не стоит слишком часто пропускать работу, станет заметно, что без тебя можно обойтись.
Тутберидзе месяцами мотается по америкам, а Хрустальный на том же месте и работает.
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Shtirly
И букетом ее по моське, по моське ))))) Недолго смог Леша молчать. Надолго не хватило ))))
+5
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ezhevika33
это жизнь и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе, согласитесь. Не судите никого, да не судимы будете Почему то когда девчонок ушедших штабисты поливали вслед, то так не думали. Когда касается тебя лично, это, конечно же, другое.
некоторые девчонки считали своих тренеров обстановкой, обслугой, а потом ещё язвительные посты выкладывали
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Pitts
"Да, я ушел и ушел не в никуда, у меня очень много работы"

А что, уходить в никуда стало каким-то моветоном? Если психологически невозможно находиться в занимаемой должности, то можно хоть на Луну убежать. Или люди со стороны должны порадоваться материальному благополучию сабжа?
+1
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Shtirly
Ответ Лакс
новый(ая), очевидно, не будет нештатным пресс-спикером. Возможно, теперь ЭТ будет давать интервью не раз в два года, а чаще. И меньше будет накапливать злости, обиды и желчи к спортсменам, фанатам, журналистам и вообще ко всем.
Меньше обиды и желчи не будет. Оно так работает. И по-другому от отсутствия или присутствия в команде Железнякова ничего не поменяется.
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Anna
Ответ Тайга86
Можно не менять, а добавить, но они ж подерутся) Хотя для общего дела иногда свежий воздух и необходим.
То, что им нужны новые хореографы - это видно невооружённым глазом, а Глейху не драться надо, а заниматься саморазвитием в этом направлении
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КВАД
Ответ Reigher
Всё правильно сделали. Железняков слишком много говорит глупостей, причем делает это постоянно, чем подставляет весь коллектив.
Да да, прям без их ведома и разрешения..))) Очнитесь.
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missis-Zima
Ответ Утренняя Аврора
Все- таки , хочу сказать спасибо Железнякову .Он прекрасно работал в Хрустальном. Но, все течёт и меняется. Таков мир. Успехов ему в свободном плавании!
и применять почаще к себе свою поговорку.
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FlowerF
Ответ Gemma157
Прикольно читать это все от человека, который поливал несовершеннолетних фигуристок, ушедших от Тутберидзе
Прикольно это читать от дамы, которая поливала и поливает несовершеннолетних и совершеннолетних фигуристок, не ушедших от Тутберидзе.
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AAPolyansky
на его место взяли не другоГО, а другуЮ. все логично: если ты развиваешь собственную студию, понятно, что могут быть нестыковки с ТШТ - им удобнее работать с внутренним человеком
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Блинчик
Предатель, воткнувший нож в спину людям, которые в него верили и дали ему шанс.
+3
-3
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Garik_new
Иссяка железяка…
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Vladimir Arutin
Как же он переобулся."Все нормально, это жизнь и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе, согласитесь.

Не судите никого, да не судимы будете, просто так случилось."Как, такому человеку, не стыдно говорить такие слова .
+4
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Rygeek
Глейха бы еще поменяли. Хотя...)
+6
-6
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