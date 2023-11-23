Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Обидно, что на твое место берут другого, но все к этому шло. Все нормально, это жизнь»
Хореограф Железняков рассказал о причинах ухода из тренерского штаба Тутберидзе.
«Что хотелось сказать по уходу из команды «Хрустального», особенно тем критиканам и любителям написать свои версии.
Да, я ушел и ушел не в никуда, у меня очень много работы, много учеников и два филиала спортивно-танцевальных студий. Да, действительно времени порой просто физически не хватает.
В связи с моими поездками на сборы или мастер-классы периодически приходилось пропускать занятия, но все это делалось исключительно с разрешения Этери Георгиевны.
И я прошу вас успокоиться и не поливать ни одну сторону, ни вторую, порой приходит время, когда дороги расходятся и каждый выбирает свой путь.
Я очень благодарен команде, начиная с главного тренера Этери Георгиевны и заканчивая техперсоналом «Хрустального», я вырос в этой школе, состоялся и многому научился, кто знает, может я и не состоялся бы, если судьба не свела бы меня с этой, по сути, уникальной командой. Там все и все для меня родное и родные.
Да, конечно, стало обидно, что на твое место берут другого специалиста, но все к этому шло и вот пришло. Все нормально, это жизнь и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе, согласитесь.
Не судите никого, да не судимы будете, просто так случилось. Всем добра! А с вами всегда я, ваш танцующий Железяка», – написал Алексей Железняков в телеграм-канале.
Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком»
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>обидно, что на твоё место берут другого специалиста
Без комментариев...)))
19:21 Пропускал занятия исключительно с разрешения Этери Георгиевны
Но есть одно НО. "Не судите никого, да не судимы будете" пишет человек,который судил,да еще как,не особо выбирая выражений, ушедших спортсменов возраста его детей((
.Дошло теперь,что им и их родителям было не особо приятно читать эти эссе?
Что странно.
Совершенно нормальная рабочая ситуация. Личные проекты сделали невозможной полноценную работу в ТШТ. Ведь если хореограф пропускает занятия, значит нужно искать замену, или перекраивать расписание. Это всем неудобно, и ТШ и ученикам.
Он вырос и обрел имя и известность в этом штабе, дальше захотел развития. Сфокусировался на других проектах. Это жизнь.
Ушёл и ушёл, тут всё нормально. Критикуют не за уход, а за лицемерие и двойные стандарты в крайней форме.
Уверена, того же Глейха, если он надумает уйти, так песочить не будут.
Алексей, доброго пути тебе! Уверена, всë будет замечательно и у Алексея, и у ТШТ. Просто время пришло.
Не судите никого, да не судимы будете
Почему то когда девчонок ушедших штабисты поливали вслед, то так не думали.
Когда касается тебя лично, это, конечно же, другое.
Да, частенько бывает несдержан в высказываниях, но как говорится, у каждого свои недостатки.
Если часто пропускал занятия со спортсменами, это конечно минус, работа должна идти по графику, регулярно, поэтому понять приглашение другого (или ещё одного) хореографа понятно.
В любом случае, человек не остался без работы, удачи и спасибо за работу в Хрустальном.
Впрочем, если бы он не выдавал, то об увольнении и не написали бы, т.к. тогда бы никто не знал о существовании этого человека 😄
фразу Не судите, да не судимы будете -
Железняков говорит сам себе )
Я себе это вижу так
А что, уходить в никуда стало каким-то моветоном? Если психологически невозможно находиться в занимаемой должности, то можно хоть на Луну убежать. Или люди со стороны должны порадоваться материальному благополучию сабжа?
Не судите никого, да не судимы будете, просто так случилось."Как, такому человеку, не стыдно говорить такие слова .