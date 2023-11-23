Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Обидно, что на твое место берут другого, но все к этому шло. Все нормально, это жизнь»

Хореограф Железняков рассказал о причинах ухода из тренерского штаба Тутберидзе.

«Что хотелось сказать по уходу из команды «Хрустального», особенно тем критиканам и любителям написать свои версии.

Да, я ушел и ушел не в никуда, у меня очень много работы, много учеников и два филиала спортивно-танцевальных студий. Да, действительно времени порой просто физически не хватает.

В связи с моими поездками на сборы или мастер-классы периодически приходилось пропускать занятия, но все это делалось исключительно с разрешения Этери Георгиевны.

И я прошу вас успокоиться и не поливать ни одну сторону, ни вторую, порой приходит время, когда дороги расходятся и каждый выбирает свой путь.

Я очень благодарен команде, начиная с главного тренера Этери Георгиевны и заканчивая техперсоналом «Хрустального», я вырос в этой школе, состоялся и многому научился, кто знает, может я и не состоялся бы, если судьба не свела бы меня с этой, по сути, уникальной командой. Там все и все для меня родное и родные.

Да, конечно, стало обидно, что на твое место берут другого специалиста, но все к этому шло и вот пришло. Все нормально, это жизнь и мало кто из вас работает всю свою жизнь в одном коллективе, согласитесь.

Не судите никого, да не судимы будете, просто так случилось. Всем добра! А с вами всегда я, ваш танцующий Железяка», – написал Алексей Железняков в телеграм-канале.

Хореограф Железняков об уходе от Тутберидзе: «Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком»

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