Губернатор Челябинской области: «Мы не первый раз проводим чемпионат России. Это будет замечательный праздник фигурного катания»

Губернатор Челябинской области сообщил о готовности к проведению чемпионата России.

«Мы не первый раз проводим чемпионат России по фигурному катанию. У нас есть опыт, в целом можно сказать, что мы готовы уже.

Мы каждый день с федерацией на связи, ждем наших фигуристов, это будет замечательный праздник фигурного катания.

Будут ли особенные шоу или сюрпризы? Будут, будут», – сказал Алексей Текслер.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.