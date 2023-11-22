Губернатор Челябинской области: «Мы не первый раз проводим чемпионат России. Это будет замечательный праздник фигурного катания»
Губернатор Челябинской области сообщил о готовности к проведению чемпионата России.
«Мы не первый раз проводим чемпионат России по фигурному катанию. У нас есть опыт, в целом можно сказать, что мы готовы уже.
Мы каждый день с федерацией на связи, ждем наших фигуристов, это будет замечательный праздник фигурного катания.
Будут ли особенные шоу или сюрпризы? Будут, будут», – сказал Алексей Текслер.
Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.
Была 2 раза на ЧР в Челябинске и на предолимпийском в Петербурге. Челябинск ONE LOVE! Организация, публика, атмосфера всегда на высоте. Буду поддерживать каждого спортсмена.