Губернатор Челябинской области: «Мы не первый раз проводим чемпионат России. Это будет замечательный праздник фигурного катания»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России пары мужское катание женское катание Алексей Текслер Фигурное катание

Губернатор Челябинской области сообщил о готовности к проведению чемпионата России.

«Мы не первый раз проводим чемпионат России по фигурному катанию. У нас есть опыт, в целом можно сказать, что мы готовы уже.

Мы каждый день с федерацией на связи, ждем наших фигуристов, это будет замечательный праздник фигурного катания.

Будут ли особенные шоу или сюрпризы? Будут, будут», – сказал Алексей Текслер.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря. 

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3 комментария

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Элла Бурс
Билеты на руках, я готова))
Была 2 раза на ЧР в Челябинске и на предолимпийском в Петербурге. Челябинск ONE LOVE! Организация, публика, атмосфера всегда на высоте. Буду поддерживать каждого спортсмена.
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22somebody22
Ну вот,а то некоторые уже готовы были Семененко распять за то,что он в "Русалочке" будет кататься.А то,что это шоу будет проходить после чемпионата России,почему-то,забыли подумать.
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kuzovatovai
В Челябинске всегда отличная организация такого мероприятия, и шикарные гостиницы (без тараканов).
+1
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