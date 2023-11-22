Роман Савосин: «Выступать за другую страну — не мой путь, но кто сменил спортивное гражданство, отношусь с пониманием»

Теги сборная России мужское катание Роман Савосин Спорт-Экспресс Фигурное катание

Роман Савосин рассказал, как относится к спортсменам, меняющим гражданство.

— Сами следите за международными стартами?

— Слежу за результатами, смотрю по возможности.

— С какими эмоциями смотрите трансляции?

— Обычные эмоции, так же как и на российских соревнованиях. С интересом, особенно когда выступают сильные фигуристы или те, кого я лично знаю.

— Нет никакой обиды? Или же отстраненность?

— Обиды точно никакой вообще. Просто смотрю как обычный старт. Есть турниры за пределами России, есть внутри России. Существует вполне понятное разделение, но для меня интересны как наши старты, так и зарубежные.

— Кто-то персонально импонирует за рубежом?

— Адам Сяо Хим Фа просто великолепен. Поразил меня в этом году, программы прекрасные, прыжки невероятные. Идеальное сочетание катания и техники, все очень здорово.

— На международных стартах есть спортсмены, которые даже сохранили российский паспорт, продолжают жить и тренироваться в России, но при этом формально выступают за другую страну и так обходят санкции. Об этом варианте развития карьеры не думали?

— Выступать за другую страну — не мой путь. Даже не думал об этом, меня полностью устраивают соревнования внутри России.

— А как относитесь тогда к тем, кто сменил спортивное гражданство?

— У меня много друзей выступает за другие сборные. Тренируются у нас, но ездят на соревнования под другим флагом. Отношусь с пониманием, это их выбор. Но не мой, у всех свой путь. Слежу за ними, поддерживаю. Еще одна мотивация включать трансляции, смотреть за международными стартами, – сказал Савосин

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5 комментариев

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Призрачный триксель
Роман прекрасно показал себя на двух этапах ГП! Так держать! Удачи!
+10
0
+10
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Лека-Лека
Верно, Роман. У каждого свой путь и нужно достойно по нему идти.
Желаю таких же блестящих прокатов как на этих двух этапах. А может и еще лучше.
Удачи и побед!
+7
-1
+6
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IrinaKin
Роман очень понравился, прекрасный фигурист! Будем болеть за него на ЧР!
+6
0
+6
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Лизавета Анна -Мария
Очень нравится его катание, смотрю на него , как завороженная))
+5
0
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Mion
Рома такой приятный парень. Видно, что есть внутренняя сила, реалистичное отношение к жизни.
Удачи ему! Его Челентано - просто самое сердечко
+2
0
+2
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