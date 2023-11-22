Роман Савосин: «Выступать за другую страну — не мой путь, но кто сменил спортивное гражданство, отношусь с пониманием»
Роман Савосин рассказал, как относится к спортсменам, меняющим гражданство.
— Сами следите за международными стартами?
— Слежу за результатами, смотрю по возможности.
— С какими эмоциями смотрите трансляции?
— Обычные эмоции, так же как и на российских соревнованиях. С интересом, особенно когда выступают сильные фигуристы или те, кого я лично знаю.
— Нет никакой обиды? Или же отстраненность?
— Обиды точно никакой вообще. Просто смотрю как обычный старт. Есть турниры за пределами России, есть внутри России. Существует вполне понятное разделение, но для меня интересны как наши старты, так и зарубежные.
— Кто-то персонально импонирует за рубежом?
— Адам Сяо Хим Фа просто великолепен. Поразил меня в этом году, программы прекрасные, прыжки невероятные. Идеальное сочетание катания и техники, все очень здорово.
— На международных стартах есть спортсмены, которые даже сохранили российский паспорт, продолжают жить и тренироваться в России, но при этом формально выступают за другую страну и так обходят санкции. Об этом варианте развития карьеры не думали?
— Выступать за другую страну — не мой путь. Даже не думал об этом, меня полностью устраивают соревнования внутри России.
— А как относитесь тогда к тем, кто сменил спортивное гражданство?
— У меня много друзей выступает за другие сборные. Тренируются у нас, но ездят на соревнования под другим флагом. Отношусь с пониманием, это их выбор. Но не мой, у всех свой путь. Слежу за ними, поддерживаю. Еще одна мотивация включать трансляции, смотреть за международными стартами, – сказал Савосин.
Желаю таких же блестящих прокатов как на этих двух этапах. А может и еще лучше.
Удачи и побед!
Удачи ему! Его Челентано - просто самое сердечко