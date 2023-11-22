Роман Савосин рассказал, как относится к спортсменам, меняющим гражданство.

— Сами следите за международными стартами?

— Слежу за результатами, смотрю по возможности.

— С какими эмоциями смотрите трансляции?

— Обычные эмоции, так же как и на российских соревнованиях. С интересом, особенно когда выступают сильные фигуристы или те, кого я лично знаю.

— Нет никакой обиды? Или же отстраненность?

— Обиды точно никакой вообще. Просто смотрю как обычный старт. Есть турниры за пределами России, есть внутри России. Существует вполне понятное разделение, но для меня интересны как наши старты, так и зарубежные.

— Кто-то персонально импонирует за рубежом?

— просто великолепен. Поразил меня в этом году, программы прекрасные, прыжки невероятные. Идеальное сочетание катания и техники, все очень здорово.

— На международных стартах есть спортсмены, которые даже сохранили российский паспорт, продолжают жить и тренироваться в России, но при этом формально выступают за другую страну и так обходят санкции. Об этом варианте развития карьеры не думали?

— Выступать за другую страну — не мой путь. Даже не думал об этом, меня полностью устраивают соревнования внутри России.

— А как относитесь тогда к тем, кто сменил спортивное гражданство?

— У меня много друзей выступает за другие сборные. Тренируются у нас, но ездят на соревнования под другим флагом. Отношусь с пониманием, это их выбор. Но не мой, у всех свой путь. Слежу за ними, поддерживаю. Еще одна мотивация включать трансляции, смотреть за международными стартами, – сказал .