Роман Савосин: «Прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю»

Теги сборная России мужское катание Роман Савосин Спорт-Экспресс Фигурное катание

Фигурист Роман Савосин высказался о выступлениях на международных соревнованиях.

— Насколько для вас важен фактор возвращения на международную арену?

— Лично для меня вопрос возвращения на международные старты вообще неважен. Я, наверное, даже прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю.

Когда я возобновил свою карьеру, старался не думать вообще о результатах, местах, которые я занимаю. А просто получать удовольствие от соревнований и делать свое дело. Очень соскучился по соревновательной атмосфере, адреналину.

— То есть для вас важнее общение со зрителями через прокаты, нежели спортивные достижения?

— Причем скорее ощущения после самого выступления. Когда выходишь со льда и понимаешь, что это было круто.

— Если вы и правда проведете остаток карьеры только внутри России, разве получится полностью в таком случае самореализоваться?

— На мой взгляд, вполне. У нас турниры хорошего уровня, серьезные соперники, а значит, и все возможности себя показать.

— Но разве будут российские старты ставить в один ряд с международными достижениями?

— За рубежом — точно нет, это понятно всем. А в России мы должны уважительно относиться к своим стартам, чтобы поднимать интерес к соревнованиям, сохранять мотивацию спортсменов, – сказал Савосин

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6 комментариев

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Туц
Ух ты как здраво рассуждает, не витает в облаках, не льет воду. Молодец Роман, удачи в дальнейший стартах!
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Лека-Лека
Какой Роман умница!
Очень рада, что он вернулся и ТАК вернулся!
Он дарит нам радость и восторг, а мы пожелаем ему удачи и блестящих прокатов, чтобы он был счастлив!
+8
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Тайга86
Умение подстраиваться под реалии, не переставая совершенствоваться - достойно и психологически правильно. Видимо Роман относится к тем спортсменам, кому первостепенно важно отработать на себя, в любых сложившихся обстоятельствах, не заморачиваясь о том, что будет дальше. Это неплохо, немного грустно всё же, но вполне себе доступно для понимания. Когда спортсмен с такой отдачей выступает, у всех поднимается настроение, зашкаливают положительные эмоции, которые всем сейчас так необходимы. Удачи.
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Mion
Мозалеву нужно кофе попить с Савосиным)
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Е...С
А зрители получают удовольствие от твоих прокатов. Удачи!
+3
-2
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Поговорим
Ирине Родниной к обязательному прочтению. Пример самоуважения и самодостаточности от Романа Савосина.
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