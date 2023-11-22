Роман Савосин: «Прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю»
Фигурист Роман Савосин высказался о выступлениях на международных соревнованиях.
— Насколько для вас важен фактор возвращения на международную арену?
— Лично для меня вопрос возвращения на международные старты вообще неважен. Я, наверное, даже прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю.
Когда я возобновил свою карьеру, старался не думать вообще о результатах, местах, которые я занимаю. А просто получать удовольствие от соревнований и делать свое дело. Очень соскучился по соревновательной атмосфере, адреналину.
— То есть для вас важнее общение со зрителями через прокаты, нежели спортивные достижения?
— Причем скорее ощущения после самого выступления. Когда выходишь со льда и понимаешь, что это было круто.
— Если вы и правда проведете остаток карьеры только внутри России, разве получится полностью в таком случае самореализоваться?
— На мой взгляд, вполне. У нас турниры хорошего уровня, серьезные соперники, а значит, и все возможности себя показать.
— Но разве будут российские старты ставить в один ряд с международными достижениями?
— За рубежом — точно нет, это понятно всем. А в России мы должны уважительно относиться к своим стартам, чтобы поднимать интерес к соревнованиям, сохранять мотивацию спортсменов, – сказал Савосин.
Очень рада, что он вернулся и ТАК вернулся!
Он дарит нам радость и восторг, а мы пожелаем ему удачи и блестящих прокатов, чтобы он был счастлив!