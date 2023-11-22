Роман Савосин: «Прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю»

Фигурист Роман Савосин высказался о выступлениях на международных соревнованиях.

— Насколько для вас важен фактор возвращения на международную арену?

— Лично для меня вопрос возвращения на международные старты вообще неважен. Я, наверное, даже прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю.

Когда я возобновил свою карьеру, старался не думать вообще о результатах, местах, которые я занимаю. А просто получать удовольствие от соревнований и делать свое дело. Очень соскучился по соревновательной атмосфере, адреналину.

— То есть для вас важнее общение со зрителями через прокаты, нежели спортивные достижения?

— Причем скорее ощущения после самого выступления. Когда выходишь со льда и понимаешь, что это было круто.

— Если вы и правда проведете остаток карьеры только внутри России, разве получится полностью в таком случае самореализоваться?

— На мой взгляд, вполне. У нас турниры хорошего уровня, серьезные соперники, а значит, и все возможности себя показать.

— Но разве будут российские старты ставить в один ряд с международными достижениями?

— За рубежом — точно нет, это понятно всем. А в России мы должны уважительно относиться к своим стартам, чтобы поднимать интерес к соревнованиям, сохранять мотивацию спортсменов, – сказал .