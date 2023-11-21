Шансы на то, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов на заседании в ноябре, минимальны («Матч ТВ»)
ISU, скорее всего, не будет обсуждать допуск россиян на ноябрьском заседании.
Онлайн-заседание совета Международного союза конькобежцев пройдет в конце месяца.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от выступлений на международной арене под эгидой ISU с марта 2022 года.
«В связи с тем, что следующее заседание совета ISU пройдет в формате онлайн, вероятность того, что будет рассмотрен вопрос с допуском россиян, минимальна», – сообщил источник «Матч ТВ».
До конца 2023 года очных заседаний совета ISU больше не будет. В 2024 году первое заседание пройдет с 12 по 15 марта.
Чудес не бывает.