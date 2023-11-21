Шансы на то, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов на заседании в ноябре, минимальны («Матч ТВ»)

Теги сборная России ISU Фигурное катание

ISU, скорее всего, не будет обсуждать допуск россиян на ноябрьском заседании.

Онлайн-заседание совета Международного союза конькобежцев пройдет в конце месяца. 

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от выступлений на международной арене под эгидой ISU с марта 2022 года. 

«В связи с тем, что следующее заседание совета ISU пройдет в формате онлайн, вероятность того, что будет рассмотрен вопрос с допуском россиян, минимальна», – сообщил источник «Матч ТВ».

До конца 2023 года очных заседаний совета ISU больше не будет. В 2024 году первое заседание пройдет с 12 по 15 марта. 

9 комментариев

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Viks
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Мороженко
Ожидаемо
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Katerina Sunny
А кто вопрос-то будет поднимать? Да и допуск с закрытием границ ничего не будет гарантировать.
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Мурманчанин37
Хех, считаю, Тариэловичу с Коганом надо еще более терпильскую позицию занять. Мало прогибаются, надо глубже
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selso99
Все зимние федерации вообще болт положили, даже возвращаться даже к дискуссии о допуске даже не собираются.
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Лека-Лека
А что - кто-то еще в это верит?
Чудес не бывает.
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Железная Леди
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Вроде где-то там еще сидит наша прыгунья с шестом Исинбаева. может замолвит слово.
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Елена Дементьева
А при чем здесь онлайн?
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Блинчик
Допустят через 50 лет после того, как вернёте золото Александре Трусовой.
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