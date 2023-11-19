Роман Костомаров: «Медведева – очень целеустремленный, талантливый человек, красивая девушка. В ней сочетается все, что привело ее к успеху»

Теги Роман Костомаров сборная России Евгения Медведева Фигурное катание

Костомаров назвал Евгению Медведеву целеустремленной, талантливой и красивой.

Роман Костомаров посетил премьеру документального фильма о двукратной чемпионке мира «Медведева против Медведевой» в киноцентре «Октябрь».

«Не думал ни секунды, когда получил приглашение от Жени. Собрался и пошел.

Лет шесть так точно знакомы, наверное, по окончании карьеры Жени уже ближе познакомились. До этого мы, конечно, тоже следили, наблюдали за ней, за ее победами и успехами.

Женя – очень целеустремленный, талантливый человек, красивая девушка, красиво катается, красиво выигрывает. Все в ней сочетается, то, что привело ее к успеху.

Преодолевать себя – это непросто, главное, чтобы было желание для этого. Будет желание, тогда можно преодолеть любые трудности», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. 

7 комментариев

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Ливия
Роман прав. Женя выдающаяся фигуристка с огромным количеством титулов, медалей и рекордов.
Красивый и длинный спортивный путь.
+15
-5
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Lana Kazakova
Коллеги по цеху очень любят и уважают Женю за её спортивный путь ❤️
+6
0
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Виктория Манифик
Спасибо Роману за тёплые слова!
0
0
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