Ерохов о короткой программе на Гран-при России в Самаре: «Было много мелких ошибок, поэтому прокатом не сильно доволен»

Теги сборная России мужское катание Алексей Ерохов Серия Гран-при России Фигурное катание

Алексей Ерохов остался недоволен прокатом короткой программы на этапе в Самаре.

Ерохов с 90,69 баллами стал в короткой программе третьим. 

«По баллам лучше, чем на предыдущем старте, но впечатление хуже. Там не получился один элемент, а остальные были хорошими.

А сейчас все сделал, но было много мелких ошибок. Поэтому сегодняшним прокатом не сильно доволен.

Волнения не было от слова «совсем». Плохо провел шестиминутную разминку, но рад, что даже так смог собрать элементы. Попробуем завтра все исправить», – сказал фигурист. 

1 комментарий

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RusVector
Чтобы завтра же все исправил! И не отвлекайся на всяких загитовых!
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