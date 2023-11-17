Семененко об образе клоуна в короткой программе: «Зритель сам решает, какие у меня эмоции на душе»

Евгений Семененко рассказал об образе клоуна в своей короткой программе.

«Я бы так не сказал, [что в концовке программы обязательно побеждает грусть]. На открытых прокатах я упоминал, что зритель сам решает, что побеждает и какие у меня эмоции на душе. Не на лице.

Менялась ли как-то программа за это время? Она каждый день может меняться. Где-то что-то убрали, где-то что-то добавили. Также мы опираемся на техническую сторону, чтобы сделать комфортные заходы, если вдруг у меня ухудшается процент выполненных прыжков.

Вначале было непросто, не удавалась быстрая смена эмоций на лице. Я как был веселый, так и оставался веселый, ха-ха. А сейчас спокойно это делаю, удалось подстроиться под быструю смену мимики, вошло в привычку.

Вообще, в мире фигурного катания идет вечная дискуссия о том, что важнее – первая оценка или вторая. Спортсмена, который силен в техническом плане, критикуют за отсутствие хореографии, а фигуриста, предрасположенного к хореографии, ругают за отсутствие сложного технического набора.

Чем хороши спортсмены высокого уровня – они могут сочетать и техническую, и хореографическую часть. Я считаю, что должен быть и хороший технический набор, в разумных пределах, и чтобы человек мог хорошо презентовать программу, передать образ, показать скольжение. Лучше не уходить во что-то одно», – рассказал чемпион России по фигурному катанию Семененко.

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол