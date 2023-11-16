Авербух стал амбассадором Республики Крым в области спорта. Он был выбран прямым голосованием

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду ТАСС Фигурное катание

Илья Авербух стал амбассадором Республики Крым в области спорта.

Об этом было объявлено на стенде Крыма на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Авербух был выбран прямым голосованием. 

«Крымчане предложили выбрать меня амбассадором, что является для меня честью.

Крым – это потрясающий ландшафт, люди, которые любят свой край и землю. Готовы за нее сражаться, делать все, чтобы она была краше.

Крым – настоящая жемчужина. Я очень рад, что мне удалось реализовать идею по строительству быстровозводимых сооружений», – сказал Авербух. 

Авербуху 49 лет, он – серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду с Ириной Лобачевой, чемпионом мира (2002) и Европы (2003). 

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7 комментариев

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AlexFed
Где Изя, а где Крым? Таки попахивает очередным распилом.
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Аленка_76
Поздравляю Илью!
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RusVector
Поздравляю, Изяславич! Домик, надеюсь уже прикупил на берегу моря? Красавица жена молодая, свое шоу, домик у моря, много ли еще нужно ...
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Tresk2
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Ezhevika33
Узнала об этом только на спортсе. Где и когда его выбирали, интересно.
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Биатлонная зима
Значит отдыхать с семьей есть где в КРЫМУ
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