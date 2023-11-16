Авербух стал амбассадором Республики Крым в области спорта. Он был выбран прямым голосованием
Илья Авербух стал амбассадором Республики Крым в области спорта.
Об этом было объявлено на стенде Крыма на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
Авербух был выбран прямым голосованием.
«Крымчане предложили выбрать меня амбассадором, что является для меня честью.
Крым – это потрясающий ландшафт, люди, которые любят свой край и землю. Готовы за нее сражаться, делать все, чтобы она была краше.
Крым – настоящая жемчужина. Я очень рад, что мне удалось реализовать идею по строительству быстровозводимых сооружений», – сказал Авербух.
Авербуху 49 лет, он – серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду с Ириной Лобачевой, чемпионом мира (2002) и Европы (2003).
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