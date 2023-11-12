Наталья Бестемьянова: «Слежу за Дикиджи с юниоров, он никогда не был стабилен. Но к мальчикам, когда они взрослеют, приходит мудрость»

Теги сборная России мужское катание Наталья Бестемьянова Евгений Семененко Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты мужчин на этапе в Казани.

Владислав Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при России, опередив чемпиона России Евгения Семененко.

«Удивили ребята. Я давно знаю Дикиджи, с юниорского спорта за ним следила. Но он никогда не был так стабилен – то сделает, то нет.

Но к мальчикам, когда они взрослеют, приходит мудрость. У девочек все наоборот: как только наступает переломный момент, куда-то деваются силы и многозадачность. Дикиджи как будто зрел, зрел и вызрел.

Что касается Семененко, то мне очень жаль – очень его люблю, но сегодня он как-то не впечатлил, возможно, и в костюме дело. У Дикиджи он интересный, соответствовал его индивидуальности.

Хореографией он не особо впечатлил, он все-таки прыгун. Но в конце все видели, что он сделал победную пританцовку», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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8 комментариев

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Хорошее Настроение
Дикиджи прям красавчик) Порадовал
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Karina kolesnikova
Влад порадовал на этом этапе, но хочется закрепления этого успеха на следующем старте. И будет очень интересно посмотреть на него на прыжковом турнире.
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JinDos
От бывших спортсменов, к сожалению, мудрость с возрастом уходит…
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Андрей Рыбалко
Странно, мне Дикиджи казался наоборот более артистичным чем технически одаренным. Впервые обратил на него внимание на видео с совместными танцами с Анной Щербаковой. Он очень неплохо двигается. Сейчас стабилизировал прыжки, надеюсь, что будет в ТОПе.
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Дружба11
Да ладно Наталья, у Дикиджи Влада со всем в порядке- у него Прекрасный тренер, отношения с тренером прекрасные мы видели, и с хорео все отлично, и с прыжками, и с подачей образа, и с костюмом и вообще он на Майкла Джексона похож)))-так что у женской и девичий аудитории новый любимчик)).
По Жене я сегодня все сказал, он выкатал свой максимум в прошлом году, все, снова вернулся к своей корявости,роботоподобности, а его не желание во вью признать ошибки и назвать их помарками, когда его откровенно грибуют-просто вызывает к нему чувство неприятия-еще раз подчеркну-сегодняшнее серебро Жени украдено у Глеба, Глеб лидером группы Мишиных должен быть при адекватной оценке тренерской группы,а не Женя
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vb2c2sshnk
Ответ Karina kolesnikova
Влад порадовал на этом этапе, но хочется закрепления этого успеха на следующем старте. И будет очень интересно посмотреть на него на прыжковом турнире.
Да лишь бы повторил успех. Или был рядом с первым местом) на крайняк
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vb2c2sshnk
Ответ Андрей Рыбалко
Странно, мне Дикиджи казался наоборот более артистичным чем технически одаренным. Впервые обратил на него внимание на видео с совместными танцами с Анной Щербаковой. Он очень неплохо двигается. Сейчас стабилизировал прыжки, надеюсь, что будет в ТОПе.
Что за танцы с Аней? Где посмотреть
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Андрей Рыбалко
Ответ vb2c2sshnk
Что за танцы с Аней? Где посмотреть
Наберите в поиске: "Дикиджи Щербакова танцы". Я видел как минимум 3 версии танцевального батла
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