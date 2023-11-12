Наталья Бестемьянова: «Слежу за Дикиджи с юниоров, он никогда не был стабилен. Но к мальчикам, когда они взрослеют, приходит мудрость»
Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты мужчин на этапе в Казани.
Владислав Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при России, опередив чемпиона России Евгения Семененко.
«Удивили ребята. Я давно знаю Дикиджи, с юниорского спорта за ним следила. Но он никогда не был так стабилен – то сделает, то нет.
Но к мальчикам, когда они взрослеют, приходит мудрость. У девочек все наоборот: как только наступает переломный момент, куда-то деваются силы и многозадачность. Дикиджи как будто зрел, зрел и вызрел.
Что касается Семененко, то мне очень жаль – очень его люблю, но сегодня он как-то не впечатлил, возможно, и в костюме дело. У Дикиджи он интересный, соответствовал его индивидуальности.
Хореографией он не особо впечатлил, он все-таки прыгун. Но в конце все видели, что он сделал победную пританцовку», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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По Жене я сегодня все сказал, он выкатал свой максимум в прошлом году, все, снова вернулся к своей корявости,роботоподобности, а его не желание во вью признать ошибки и назвать их помарками, когда его откровенно грибуют-просто вызывает к нему чувство неприятия-еще раз подчеркну-сегодняшнее серебро Жени украдено у Глеба, Глеб лидером группы Мишиных должен быть при адекватной оценке тренерской группы,а не Женя