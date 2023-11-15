Ирина Роднина: «МОК отстал. У него классические виды спорта, а на Играх Дружбы новые направления»

Теги Ирина Роднина МОК Спорт-Экспресс Игры дружбы Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Они испугались! Дело в том, что таких соревнований, как Всемирные игры дружбы, еще нет. МОК может советовать все что угодно.

Мы знаем, что 100 стран уже заявились на игры, и есть пожелания провести впоследствии такие соревнования в других странах.

МОК отстал. У него классические виды спорта, а здесь новые направления. Понятное дело, что идет давление, но на любое давление есть сопротивление. И так по кругу», — сказала Роднина.

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10 комментариев

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метель
То есть игры дружбы Роднина смотреть будет? это не игры на приз ЖЭКа?
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Дмитрий Рабко
Это какие такие "новые направления" ? Подводное домино и силовые шахматы ?
Кстати, последние практиковались ещё в советских санаториях - прямо на полу в клеточку тягали пятикилограммовые фигуры.
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pas33pas
А где главная новость? Комментаторские новости что думают знаменитости - вижу. А новость про исходное заявление есть?

Но теперь я думаю всем ясно будет, что если у нашего спорта что-то не получится, то исключительно потому что англичанка гадит. Мало того что забанили, так ещё не дают идти своею дорогой.
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Fellina
Такое впечатление, что она вообще отстала от жизни…
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Sanan1908
Получается у России 100 друзей?))
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Bartez1986
всегда мечтал посмотреть падел, брейкинг, акробатический рок-н-ролл и скейтбординг
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Лека-Лека
Ответ метель
То есть игры дружбы Роднина смотреть будет? это не игры на приз ЖЭКа?
Роднина свой прокол зализывает. Честно извиниться кишка тонка.
+1
-1
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N-fox
Ответ метель
То есть игры дружбы Роднина смотреть будет? это не игры на приз ЖЭКа?
С языка сняли))) Будет теперь выворачиваться
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