Ирина Роднина: «МОК отстал. У него классические виды спорта, а на Играх Дружбы новые направления»
Ирина Роднина отреагировала на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.
Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.
«Они испугались! Дело в том, что таких соревнований, как Всемирные игры дружбы, еще нет. МОК может советовать все что угодно.
Мы знаем, что 100 стран уже заявились на игры, и есть пожелания провести впоследствии такие соревнования в других странах.
МОК отстал. У него классические виды спорта, а здесь новые направления. Понятное дело, что идет давление, но на любое давление есть сопротивление. И так по кругу», — сказала Роднина.
Кстати, последние практиковались ещё в советских санаториях - прямо на полу в клеточку тягали пятикилограммовые фигуры.
Но теперь я думаю всем ясно будет, что если у нашего спорта что-то не получится, то исключительно потому что англичанка гадит. Мало того что забанили, так ещё не дают идти своею дорогой.