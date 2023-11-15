Ирина Роднина: «МОК отстал. У него классические виды спорта, а на Играх Дружбы новые направления»

Ирина Роднина отреагировала на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Они испугались! Дело в том, что таких соревнований, как Всемирные игры дружбы, еще нет. может советовать все что угодно.

Мы знаем, что 100 стран уже заявились на игры, и есть пожелания провести впоследствии такие соревнования в других странах.

МОК отстал. У него классические виды спорта, а здесь новые направления. Понятное дело, что идет давление, но на любое давление есть сопротивление. И так по кругу», — сказала .