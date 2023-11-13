Чха Чжун Хван и Владимир Литвинцев снялись с этапа Гран-при в Финляндии

Южнокорейский фигурист и представитель Азербайджана Владимир Литвинцев снялись с этапа Гран-при в Финляндии.

Имена спортсменов пропали из списка участников соревнований, опубликованного на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Гран-при Финляндии пройдет с Эспоо с 17 по 19 ноября.

Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Гленн, Аймо, Риццо, Мемола, Миура, Чок и Бейтс