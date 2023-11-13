Чха Чжун Хван и Владимир Литвинцев снялись с этапа Гран-при в Финляндии

Теги Гран-при сборная Южной Кореи мужское катание сборная Азербайджана Чха Чжун Хван этап Гран-при в Финляндии Владимир Литвинцев Фигурное катание

Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван и представитель Азербайджана Владимир Литвинцев снялись с этапа Гран-при в Финляндии.

Имена спортсменов пропали из списка участников соревнований, опубликованного на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Гран-при Финляндии пройдет с Эспоо с 17 по 19 ноября.

Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Гленн, Аймо, Риццо, Мемола, Миура, Чок и Бейтс

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4 комментария

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пазл сошёлся
Жаль, но было заметно, что Чжун далеко не в нужной кондиции для полноценного сезона.
А что с Владимиром, неужели травма?
+1
0
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Блинчик
Джун уже мимо финала, чего опу рвать.
+1
0
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ВИван
Оо, Чжун Хван в этом сезоне не везет( Здоровья и удачи ему!
+2
-2
0
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Мороженко
Что с Джуном( Обидно
+1
-1
0
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