Чха Чжун Хван и Владимир Литвинцев снялись с этапа Гран-при в Финляндии
Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван и представитель Азербайджана Владимир Литвинцев снялись с этапа Гран-при в Финляндии.
Имена спортсменов пропали из списка участников соревнований, опубликованного на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Гран-при Финляндии пройдет с Эспоо с 17 по 19 ноября.
Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Гленн, Аймо, Риццо, Мемола, Миура, Чок и Бейтс
А что с Владимиром, неужели травма?