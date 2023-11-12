Алена Леонова: «В оценках Валиевой мне все понятно. Короткая программа безумно понравилась, а произвольная пока не вкатана»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание ТАСС Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Алена Леонова назвала справедливыми баллы Валиевой за произвольную программу.

Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России. В произвольной, помимо падения с четверного тулупа, ей засчитали как падение проезд по льду в хореодорожке. 

«В сегодняшних оценках мне все понятно – Камила села на лед «пятой точкой», за что и получила дедакшн. Но у меня такой вопрос: почему на прокатах это не обговорили, ведь там было что-то похожее?

Почему не сказали, что это может сыграть с ней злую шутку? Хотя, возможно, сегодня она просто неудачно сделала этот элемент. Все справедливо, и хореографическая последовательность пошла в минус.

Даже если закрыть глаза на ошибки на секвенции и на хореографической последовательности, программа целостная, просто она еще не до конца вкатана по сравнению с короткой программой.

Короткая мне безумно понравилась, но произвольная пока не вкатана, хотя тулуп был хорош, даже несмотря на падение. Для начала, для первого старта все равно все неплохо.

Уверена, что Камила не будет расстраиваться и в следующей раз будет сильнее. И покажет эту программу во всей красе», – сказала призер чемпионата мира-2012. 

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9 комментариев

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alexnew
Ответ Irina037
Я бы поменяла пп Камилле,не идёт она ей
Чушь. Вечная история, когда фигуристка не в форме, то из каждого утюга кричат, что надо менять программу. Программа прекрасная и прекрасно она ее скатает, когда форму наберет, если, конечно, наберет, а в такой форме любая программа ей не будет идти.
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Lapo Elkann
Ответ наталья Головченко
Мне не нравится, что Камила публично строит из себя жертву и как ей тяжело. Уверена, что думала, что и с таким прокатом выиграет, ведь не в первой. Она на прокатах лучше катала, а сегодня прям, совсем плохо. Вон Щербакова, как откатала в свое время ПП на ЧР, через огромное преодоление, а тут, с самого начала еле-еле. Если что, я очень люблю Камилу и считаю ее, одной из самых талантливых фигуристок мира, но то, как она сегодня катала, на отвали, ни в какие рамки не входит!!!
Она получила за свой плохой прокат по полной. А перед кем она строит жертву ?
и зачем сравнивать с той , которую так жестко никогда не судили ( хотя и другой ЧР помним и ЧЕ ).
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Anna
Ответ наталья Головченко
Мне не нравится, что Камила публично строит из себя жертву и как ей тяжело. Уверена, что думала, что и с таким прокатом выиграет, ведь не в первой. Она на прокатах лучше катала, а сегодня прям, совсем плохо. Вон Щербакова, как откатала в свое время ПП на ЧР, через огромное преодоление, а тут, с самого начала еле-еле. Если что, я очень люблю Камилу и считаю ее, одной из самых талантливых фигуристок мира, но то, как она сегодня катала, на отвали, ни в какие рамки не входит!!!
А где она строит из себя жертву? Камила не в лучшей форме, очевидно, что она не тренируется регулярно, слишком много активностей, результат закономерен. Но, спасибо, что вообще выходит на старты и продолжает бороться.
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N-fox
Спасибо Алене за поддержку.
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Irina037
Я бы поменяла пп Камилле,не идёт она ей
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Lapo Elkann
Ответ N-fox
Спасибо Алене за поддержку.
Адекватно комментирует , а то здесь какое то беснование.
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Dimashmelev
Спасибо Алене за поддержку, но поддерживать надо с умом, а не говорить абракадабру: "Там было что-то похожее. Почему не сказали, что это может сыграть с ней злую шутку? Хотя, возможно, сегодня она просто неудачно сделала этот элемент. Все справедливо, и хореографическая последовательность пошла в минус". Аленушка, так возможно неудачно или точно неудачно и все по делу, и ты прекрасно разбираешься в таких тонкостях, применяя при этом слова: что-то похожее. Похожее или точно такое же, определись уже. Но точно знаешь, что все справедливо. Вот реально от таких помощников еще хуже, потому что вызывают раздражение: я свидетель, а что случилось.
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