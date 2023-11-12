Алена Леонова: «В оценках Валиевой мне все понятно. Короткая программа безумно понравилась, а произвольная пока не вкатана»

Алена Леонова назвала справедливыми баллы Валиевой за произвольную программу.

стала четвертой на этапе Гран-при России. В произвольной, помимо падения с четверного тулупа, ей засчитали как падение проезд по льду в хореодорожке.

«В сегодняшних оценках мне все понятно – Камила села на лед «пятой точкой», за что и получила дедакшн. Но у меня такой вопрос: почему на прокатах это не обговорили, ведь там было что-то похожее?

Почему не сказали, что это может сыграть с ней злую шутку? Хотя, возможно, сегодня она просто неудачно сделала этот элемент. Все справедливо, и хореографическая последовательность пошла в минус.

Даже если закрыть глаза на ошибки на секвенции и на хореографической последовательности, программа целостная, просто она еще не до конца вкатана по сравнению с короткой программой.

Короткая мне безумно понравилась, но произвольная пока не вкатана, хотя тулуп был хорош, даже несмотря на падение. Для начала, для первого старта все равно все неплохо.

Уверена, что Камила не будет расстраиваться и в следующей раз будет сильнее. И покажет эту программу во всей красе», – сказала призер чемпионата мира-2012.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся