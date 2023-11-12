Навка о четвертом месте Валиевой: «Все происходящее не проходит бесследно. И давление, и плохое самочувствие могло сказаться»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о выступлении Валиевой на Гран-при России в Казани.

Камила Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила ошибки и стала в итоге четвертой. Победу одержала Софья Муравьева.

«Безусловно, все происходящее не проходит бесследно. И давление, и, может быть, плохое самочувствие могло сказаться. Я же не нахожусь в команде, поэтому мне тяжело судить.

Думаю, расстраиваться абсолютно не нужно. Ничего страшного не произошло. У Камилы впереди еще турниры и есть возможность наверстать. У каждого свой сезон.

Может, Камила еще не подошла к своему пику. Но я в ней не сомневаюсь. Конечно, поздравляю Софью Муравьеву: для нее это достижение и победа», — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?

29 комментариев

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Orange carrot
Ответ FanofKamilaValieva
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В свое время такую же ставку делали на Камилу, ничего нового. Вас это не смущало?
+16
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Бу!
Да она просто не в форме сейчас, набрала вес и еще не приноровилась работать с ним. И вряд ли к концу сезона что-то принципиально поменяется. Главное - руки не опускать и продолжать работать, если здоровье позволяет. Тут Лиза Туктамышева всем примером является.
+8
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Orange carrot
Как плохое самочувствие сказалось на заведомо провальной заявке прыжков? Камила их не из головы выдумала прыгать ведь.
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delM
Ответ Большой Влад
Она похудела после контрольных прокатов. Она упала только на прыжке 4Т, все остальные прыжки она приземлила правильно. Ее понизили в рейтинге из-за невалидного каскада. Даже 4Т она почти правильно повернула, но почему-то дала ей резкое q. Я бы больше беспокоился о Муравьевой, она не могла бы выступать намного лучше, но без трикселя базовая стоимость была очень низкой.
Вас не слышат. Все с восторгом празднуют 4 место.
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Ольга Ив
Ответ FanofKamilaValieva
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Видите, уже и в ваших словах читается, что катается только благодаря себе и тренер ни при чем, что ставки на юниоров и списывают Камилу. Круговорот в ТШ. Болельщики закончивших девочек уже прошли через это. Теперь очередь болельщиков Камилы. Итак будет дальше.
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Sat397
У Камилы на тоненького идут прыжки, только тогда, когда с ней что-то не так, когда она совсем не в ногах. Ещё вчера она нормально отпрыгала. Тут или травма или нервный срыв, может нарушен тренировочный процесс - перегорела пока ждала выступления, не могла ведь она за день утратить легкость своих прыжков. В общем переживать Камиле не нужно, и волноваться из-за неудачи, Туктамышева три года после пубертата в себя приходила, и настало её второе дыхание.
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Александр Скворцов
Камиле надо пережить нелёгкие времена в карьере. Ещё не вечер!
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Competition Score
Сольный тройной тулуп и каскады 3-2 от космоса - это сильно! Совсем не то, что показывают на Гран-при, естественно!!!
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ДИОНИС
Ответ Competition Score
Сольный тройной тулуп и каскады 3-2 от космоса - это сильно! Совсем не то, что показывают на Гран-при, естественно!!!
На международных Гран-При для подавляющего большинства участниц недостижимой является сумма в 200 баллов! И падают они с более простых прыжков.
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Competition Score
Ответ ДИОНИС
На международных Гран-При для подавляющего большинства участниц недостижимой является сумма в 200 баллов! И падают они с более простых прыжков.
Ну да, ну да. Идите пересматривайте космическое катание. И переслушайте елей от комментаторов.
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Sat397
Ответ Veronika spuria
Так это Туктамышева в штабе Мишина, а Валиева в ТШТ,чудес не ждите, а для начала Валиевой надо похудеть и не пропускать тренировки.
Нельзя просто так взять и похудеть, иначе будет анорексия. Еще раз напоминаю, Туктамышева три года "худела", на Алину посмотрите, какая она сейчас стройная, но этого она достигала аж 2019 года. Трусова сейчас тоже в теле, борется - нужно время чтобы похудеть не навредив здоровью.
Будем надеяться, что когда нибудь Этери научится работать со взрослыми, люди иногда меняются.
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Прекрасная фурия
Валиева, Валиева, Валиева.....Какая-нибудь шуба хоть Муравьеву поздравит для приличия, интересно?
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Юлия Ягунова
Ответ FanofKamilaValieva
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Было бы жаль, но это проходят все фигуристки этого штаба, хм..на этом другие фигуристки возносятся до небес, а потом их провожают под следующих юниорок. Это как и у Жулина, грибы по очереди.
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Ольга Ив
Ответ Sat397
Нельзя просто так взять и похудеть, иначе будет анорексия. Еще раз напоминаю, Туктамышева три года "худела", на Алину посмотрите, какая она сейчас стройная, но этого она достигала аж 2019 года. Трусова сейчас тоже в теле, борется - нужно время чтобы похудеть не навредив здоровью. Будем надеяться, что когда нибудь Этери научится работать со взрослыми, люди иногда меняются.
Главное, чтобы ТШ ждал её формы. Пока с другими этого не было
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ДИОНИС
Ответ Competition Score
Ну да, ну да. Идите пересматривайте космическое катание. И переслушайте елей от комментаторов.
Видимо, по-вашему, недавно на Гран-При Китая и было "космическое катание" от иностранок! Не так ли?
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Александр
Ответ Александр Скворцов
Камиле надо пережить нелёгкие времена в карьере. Ещё не вечер!
ей не переживать их надо, а заняться "чисткой" элементов... старты только те, на которых она с облегчённым контентом может легко выиграть... как у Петросян были... не может федра выставить на такие - до свидания...
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Александр Скворцов
Ответ Александр
ей не переживать их надо, а заняться "чисткой" элементов... старты только те, на которых она с облегчённым контентом может легко выиграть... как у Петросян были... не может федра выставить на такие - до свидания...
Я имел в виду не только технику ФК, но и судебный процесс, неизбежные изменения в её фигуре и приспособиться ко всему этому.
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