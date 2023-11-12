Навка о четвертом месте Валиевой: «Все происходящее не проходит бесследно. И давление, и плохое самочувствие могло сказаться»
Татьяна Навка высказалась о выступлении Валиевой на Гран-при России в Казани.
Камила Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила ошибки и стала в итоге четвертой. Победу одержала Софья Муравьева.
«Безусловно, все происходящее не проходит бесследно. И давление, и, может быть, плохое самочувствие могло сказаться. Я же не нахожусь в команде, поэтому мне тяжело судить.
Думаю, расстраиваться абсолютно не нужно. Ничего страшного не произошло. У Камилы впереди еще турниры и есть возможность наверстать. У каждого свой сезон.
Может, Камила еще не подошла к своему пику. Но я в ней не сомневаюсь. Конечно, поздравляю Софью Муравьеву: для нее это достижение и победа», — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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