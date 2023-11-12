Софья Муравьева: «Довольна, что чисто откатала – сильно нервничала. Тройной аксель? Чтобы его накатывать в программе, нужно время»

Софья Муравьева заявила, что нервничала перед прокатом произвольной программы.

Фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани.

«Я довольна, что чисто откатала. До этого сильно нервничала, наверное, так всегда... Программа так быстро пролетела, что я даже ни на чем не сконцентрировалась, все прошло, как мгновение.

Мне нужно найти некий баланс. Раньше было такое, что когда на тренировках все хорошо, я плохо катаю, а когда хорошо работаю на тренировках, то, наоборот, плохо катаюсь.

Сейчас все перемешалось, поэтому уже не загадываю. Тройной аксель? Чтобы накатывать его в программе, нужно время», – сказала Муравьева.

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