Софья Муравьева: «Довольна, что чисто откатала – сильно нервничала. Тройной аксель? Чтобы его накатывать в программе, нужно время»
Софья Муравьева заявила, что нервничала перед прокатом произвольной программы.
Фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани.
«Я довольна, что чисто откатала. До этого сильно нервничала, наверное, так всегда... Программа так быстро пролетела, что я даже ни на чем не сконцентрировалась, все прошло, как мгновение.
Мне нужно найти некий баланс. Раньше было такое, что когда на тренировках все хорошо, я плохо катаю, а когда хорошо работаю на тренировках, то, наоборот, плохо катаюсь.
Сейчас все перемешалось, поэтому уже не загадываю. Тройной аксель? Чтобы накатывать его в программе, нужно время», – сказала Муравьева.
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Удачи, молодец!