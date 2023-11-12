Софья Муравьева: «Довольна, что чисто откатала – сильно нервничала. Тройной аксель? Чтобы его накатывать в программе, нужно время»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Софья Муравьева заявила, что нервничала перед прокатом произвольной программы.

Фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани.

«Я довольна, что чисто откатала. До этого сильно нервничала, наверное, так всегда... Программа так быстро пролетела, что я даже ни на чем не сконцентрировалась, все прошло, как мгновение.

Мне нужно найти некий баланс. Раньше было такое, что когда на тренировках все хорошо, я плохо катаю, а когда хорошо работаю на тренировках, то, наоборот, плохо катаюсь.

Сейчас все перемешалось, поэтому уже не загадываю. Тройной аксель? Чтобы накатывать его в программе, нужно время», – сказала Муравьева. 

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19 комментариев

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Аленка_76
Поздравляю Соню с победой!
+14
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Alex Johnson
Особенно мне вчера понравилось в интервью после кп, когда ее спросили, почему она не пошла на 3А, Софья ответила что на тренировках она его делает, но в тренировочные прокаты полных программ его пока не вставляет, и тут же следующий вопрос - Будет ли 3А завтра в ПП ? Журналисты вообще слушают ответы спортсменов или просто по бумажке вопросы задают как роботы ?
+10
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Дружба11
Сонечка Молодец!Скромный челочек и подчеркну с Михайловым у нее полный коннект и тандем.Это видно мгновенно.
+6
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Алеся Ткаченко
Ответ Зиля Бадриева
Было бы честнее не заявлять триксель в кп и пп. Получается, ждала, когда соперницы упадут с ультраси
Да хватит что ли.Многие фигуристки так делают сперва заявляют элемент потом не исполняют.
+6
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Аврора кубик
Уверенна мы обязательно увидим в сезонк красивый триксель Сони!! Удачи и успеха )))
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Е...С
Мурочка, ты была сегодня великолепна! Поздравляю тебя и весь ТШ! Удачи на следующих стартах!
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tanya_1111
Очень рада за Софью, надеюсь триксель покорится ей.
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Е...С
Ответ Дружба11
Сонечка Молодец!Скромный челочек и подчеркну с Михайловым у нее полный коннект и тандем.Это видно мгновенно.
Вместе с первых дней Сониных в АП. Взрослеют тоже вместе, Соня как спортсменка, а Дмитрий как тренер.
+3
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asusp527
Вначале сумбур, а в конце абсолютно уравновешенная фраза по делу. Соня головы не теряет, однако. Это ее потнциал.
Удачи, молодец!
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Irina037
Сонечка сегодня великолепна,очень хороший у них с Михайловым тандем,он поставил ей классную пп
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Alex Johnson
Ответ Зиля Бадриева
Было бы честнее не заявлять триксель в кп и пп. Получается, ждала, когда соперницы упадут с ультраси
Заявить можно хоть восьмерной риттбергер, это просто психологическая игра на нервах конкурентов. Спорт это не лига выдающихся джентльменов, то сколько они пашут для результата, не оставляет места для чрезмерного благородства.
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Irina037
Ответ Зиля Бадриева
Было бы честнее не заявлять триксель в кп и пп. Получается, ждала, когда соперницы упадут с ультраси
Не умничайте здесь,может и рисковала бы и прыгала 3й Аксель,если бы Горбачева выступила лучше,и это ее право принимать решение по ходу программы
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Алеся Ткаченко
Ответ Alex Johnson
Заявить можно хоть восьмерной риттбергер, это просто психологическая игра на нервах конкурентов. Спорт это не лига выдающихся джентльменов, то сколько они пашут для результата, не оставляет места для чрезмерного благородства.
То есть Камила, и Алина настолько в себе не уверены что испугались Соню,которую до этого обыгрывали и это при том что у нее нет квадов даже в теории?Хорошо вы соперников Сони опустили)
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Дружба11
Ответ Е...С
Вместе с первых дней Сониных в АП. Взрослеют тоже вместе, Соня как спортсменка, а Дмитрий как тренер.
Классно!Очень приятно было на них посмотреть,чувствуется теплота друг к другу.Хорошая они команда.
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Зиля Бадриева
Ответ Alex Johnson
Заявить можно хоть восьмерной риттбергер, это просто психологическая игра на нервах конкурентов. Спорт это не лига выдающихся джентльменов, то сколько они пашут для результата, не оставляет места для чрезмерного благородства.
Соню это не красит, хотя явно это не её финт. Алине думаете не горько? Столько девочка пахала , ведь могла выиграть без квада. И элементов она больше делает вплоть до бильмана, и прыгает лучше
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RMandYNWA
Ответ Зиля Бадриева
Соню это не красит, хотя явно это не её финт. Алине думаете не горько? Столько девочка пахала , ведь могла выиграть без квада. И элементов она больше делает вплоть до бильмана, и прыгает лучше
Нападать на спортсмена за то что он чисто откатал свой контент и ставить ему в вину, что другие катали с возможными рисками, максимально странно. Сама Горбачева вчера 3А тоже не прыгала. И?…
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Алеся Ткаченко
Хейтеры такие хейтеры.Даже уже не знают к чему придраться)
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ice_victory
Молодчинка Сонечка!
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