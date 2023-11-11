Этери Тутберидзе приехала на этап Гран-при России в Казань вместе с Камилой Валиевой

Тренер Этери Тутберидзе прибыла в Казань, где состоится этап Гран-при России.

Как сообщает «Р-Спорт» с места событий, тренер приехала на соревнования вместе с .

Тутберидзе не присутствовала на предыдущих этапах Гран-при России в Уфе, Омске и Красноярске.

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