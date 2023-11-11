Этери Тутберидзе приехала на этап Гран-при России в Казань вместе с Камилой Валиевой

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Р-Спорт Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер Этери Тутберидзе прибыла в Казань, где состоится этап Гран-при России.

Как сообщает «Р-Спорт» с места событий, тренер приехала на соревнования вместе с Камилой Валиевой.

Тутберидзе не присутствовала на предыдущих этапах Гран-при России в Уфе, Омске и Красноярске. 

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

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28 комментариев

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Kalamazoo2
Просто у Дианы и Егадзе на этой неделе соревнований нет
+32
-7
+25
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*** Monik ***
Ответ Железная Леди
не выдумывайте. Липницкая проспала награждение, а где была Этери , говорят с дочкой сидела, Камилу отстранили, а где была Этери она призналась, что чай пила и наверняка с дочкой сидела.
Какая же чушь рождается в голове полной ненависти 😂
Хоть интервью свое любимое пересмотрите) тренер не обязана быть со спортсменами 24/7)
+13
-4
+9
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Anna
Камила 2 дня назад приехала
+8
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lyubov61
Ответ asusp527
Загитова чистая спортсменка и чемпионка всего, не сравнивайте...
Камила то же чистая. Грязь к ней не пристанет, сколько бы вы и Ко не бросали.
+11
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Владимир Георгия
Этери сопровождает только взрослых спортсменов уже на протяжении 9 лет
+11
-5
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Храбрая виолончелистка
А ещё и с Самсоновым, и с Садковой.
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несахар
Ответ asusp527
Загитова чистая спортсменка и чемпионка всего, не сравнивайте...
и ведь не поспоришь...
загитову часто хейтят, но у неё есть все титулы и на допинге не попадалась, всем бы иметь такую карьеру.
её хейтят за короткую карьеру, но у многих даже такой нет.
свой главный старт она выиграла, lucky zagitova
+14
-9
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lyubov61
Ответ asusp527
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Противно. Не смотрите.
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asusp527
Ответ maximus388
Алина Загитова приехала на этап в Казани вместе с овцой. Все тут.
Загитова чистая спортсменка и чемпионка всего, не сравнивайте...
+20
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lyubov61
Ответ Kalamazoo2
Просто у Дианы и Егадзе на этой неделе соревнований нет
Правильно, развели соревнования.
+3
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remoter
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Ответ Bechet
Ками достигла статуса Егадзе. Ура!
Ками,краса,каких мало..Она победит!
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lyubov61
Ответ unknownman
Не получится у Камилы в этот раз мороженое втихаря поесть
Поест, как все, если захочет.
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Sgi
Ответ несахар
и ведь не поспоришь... загитову часто хейтят, но у неё есть все титулы и на допинге не попадалась, всем бы иметь такую карьеру. её хейтят за короткую карьеру, но у многих даже такой нет. свой главный старт она выиграла, lucky zagitova
Странно. Новость про Валиеву , а вы пишите про Загитову… что с вами ?
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lyubov61
Ответ Bechet
Ками достигла статуса Егадзе. Ура!
Скорее наоборот, Егадзе достиг статуса Камилы.
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Lilia Sadykova
Ответ Железная Леди
не выдумывайте. Липницкая проспала награждение, а где была Этери , говорят с дочкой сидела, Камилу отстранили, а где была Этери она призналась, что чай пила и наверняка с дочкой сидела.
в смысле ЭГ должна была жить что ли с Валиевой и контролировать все что она ест и пьёт? Какой то странный наброс на тренера
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Lol Ko
Ответ asusp527
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Что противно-то? Твои фантазии - твои проблемы.
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Lilia Sadykova
Ответ Владимир Георгия
Этери сопровождает только взрослых спортсменов уже на протяжении 9 лет
Так Петросян уже тоже не юниорка, но с ней ЭГ не было.
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несахар
Ответ Sgi
Странно. Новость про Валиеву , а вы пишите про Загитову… что с вами ?
вы не переживайте так, от того, что написали про загитову, надвое не сломаетесь, жить будете
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несахар
Ответ maximus388
Алина Загитова приехала на этап в Казани вместе с овцой. Все тут.
очень спортивный комментарий под спортивной новостью.
тут такое любят)
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unknownman
Ответ Veronika spuria
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Они и так это знают, физическое присутствие Тутберидзе не требуется
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