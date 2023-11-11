Этери Тутберидзе приехала на этап Гран-при России в Казань вместе с Камилой Валиевой
Тренер Этери Тутберидзе прибыла в Казань, где состоится этап Гран-при России.
Как сообщает «Р-Спорт» с места событий, тренер приехала на соревнования вместе с Камилой Валиевой.
Тутберидзе не присутствовала на предыдущих этапах Гран-при России в Уфе, Омске и Красноярске.
Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?
Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?
Хоть интервью свое любимое пересмотрите) тренер не обязана быть со спортсменами 24/7)
загитову часто хейтят, но у неё есть все титулы и на допинге не попадалась, всем бы иметь такую карьеру.
её хейтят за короткую карьеру, но у многих даже такой нет.
свой главный старт она выиграла, lucky zagitova
тут такое любят)