«Не говорю, что я идеален, но выкладываюсь ради детей на 200%». Французский тренер Бриан Жубер отверг обвинения в насилии

Бриан Жубер отверг обвинения в жестоком отношении к ученикам.

Ранее французского тренера по фигурному катанию, чемпиона мира 2007 года обвинили в насилии.

Дисциплинарный комитет Федерации ледовых видов спорта Франции рассмотрел дело Жубера 10 ноября.

В отчете о расследовании упоминаются многочисленные обвинения, выдвинутые против тренера: неподобающее поведение, нахождение на работе в состоянии опьянения, язвительные комментарии в адрес учеников.

Также его подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Один из бывших учеников тренера, оставшийся анонимным, сообщил о его «безумном гневе и жестоком отношении». Другие свидетели утверждают, что Жубер кричал на своих подопечных, мог толкнуть и ударить, а также выгнать с катка.

Жубер утверждает, что показания против него сфабрикованы.

L’Equipe приводит слова Жубера, сказанные в августе: «Я не говорю, что идеален, но делаю все, что могу, выкладываюсь на 200% ради детей. Мы больше не можем тренировать так, как это было в мое время, и я знаю, что мне придется меньше повышать голос».

Решение по делу экс-фигуриста, как ожидается, будет вынесено в течение 15 дней.