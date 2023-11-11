«Не говорю, что я идеален, но выкладываюсь ради детей на 200%». Французский тренер Бриан Жубер отверг обвинения в насилии

Теги Бриан Жубер сборная Франции Федерация фигурного катания Франции Фигурное катание

Бриан Жубер отверг обвинения в жестоком отношении к ученикам.

Ранее французского тренера по фигурному катанию, чемпиона мира 2007 года обвинили в насилии.

Дисциплинарный комитет Федерации ледовых видов спорта Франции рассмотрел дело Жубера 10 ноября. 

В отчете о расследовании упоминаются многочисленные обвинения, выдвинутые против тренера: неподобающее поведение, нахождение на работе в состоянии опьянения, язвительные комментарии в адрес учеников.

Также его подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Один из бывших учеников тренера, оставшийся анонимным, сообщил о его «безумном гневе и жестоком отношении». Другие свидетели утверждают, что Жубер кричал на своих подопечных, мог толкнуть и ударить, а также выгнать с катка. 

Жубер утверждает, что показания против него сфабрикованы. 

L’Equipe приводит слова Жубера, сказанные в августе: «Я не говорю, что идеален, но делаю все, что могу, выкладываюсь на 200% ради детей. Мы больше не можем тренировать так, как это было в мое время, и я знаю, что мне придется меньше повышать голос». 

Решение по делу экс-фигуриста, как ожидается, будет вынесено в течение 15 дней. 

9 комментариев

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Maturmalai
Времена меняются, ценности общества меняются.

Когда я был школьником, учителЯ могли нам и учебником по башке дать, и подзатыльника отвесить. Или просто накричать (но ни в коем случае не матом). Никто особо не удивлялся и даже не расстраивался.

А сейчас за такое учИтеля запросто могут уволить, а может и в тюрягу.
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lepestok
сейчас дети такие изнеженные пошли)))
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justbored
"Язвительные комментарии" это самое тяжкое из обвинений, конечно. Окончили мою не успевшую начаться педагогическую карьеру в своё время, потому что I just couldn’t help myself ))
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Людмила Пыдина
Ответ Maturmalai
Времена меняются, ценности общества меняются. Когда я был школьником, учителЯ могли нам и учебником по башке дать, и подзатыльника отвесить. Или просто накричать (но ни в коем случае не матом). Никто особо не удивлялся и даже не расстраивался. А сейчас за такое учИтеля запросто могут уволить, а может и в тюрягу.
Да! И попробуй пожаловаться дома на учителя-добавят)
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N-fox
Язвительные комментарии.... омг. Так, в принципе, можно любого человека уничтожить, главное захотеть. Кто знает, на что там реально обижались родители и кому на самом деле не угодил Жубер.
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Железная Леди
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Ответ Х.К.Ф.
Что вы чушь пишете. За какие волосы? Блин, как же легко и, главное, безнаказанно можно в интернете нагло врать.
Вот и я говорю, зачем этериботы нагло врут? Есть же документы . погуглите, посмотрите Ютюб. кажется называется ролик " чем она провинилась"
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