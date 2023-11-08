«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!» Трусова выпустила мерч с цитатой из своей песни

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова выпустила мерч с цитатой из своей песни.

Футболки, худи и сумки украшены надписью «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!»

Стоимость вещей из коллекции – от 1900 рублей (сумки) до 6500 рублей (худи). 

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

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40 комментариев

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Юля1
Худи самое дорогое, потому что с запятой перед "что"
+52
-3
+49
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Леди Брэкнелл
Я б не рекомендовала дочери ходить с такой надписью на спине 😂
+28
0
+28
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Самая цитируемая и вообще недура
Крут, однако, уровень студентки МГУ факультета журналистики. Знаки препинания для лохов, как я понимаю? 😂
+27
-3
+24
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna Stefan
Надеюсь, немного. А то и так страшно жить. Впрочем, с другой стороны, если потенциальные покупатели этого будут ходить в этом, даже спокойнее: предупреждён - значит, вооружён👌
Шоппер за 200 руб с алиэкспресса лёгким движением руки превращается... превращается... в элитную сумку с орфографическими ошибками за 1900 👍
Пам-пам-пам, а яна-молодец.
+22
-2
+20
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ЮИ
Рассматривала кантилевер... Думала жук, потом разобралась, где ноги, где голова ;)
+20
-2
+18
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Lina T.
Хочется узнать имя дизайнера.
У Трусовой теперь один дизайнер. Причем всей ее жизни
+19
-2
+17
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Иван Иванов
Я бы на ее месте выпустил со слоганом
"Ненавижу этот спорт! Ненавижу эту фигурку!"
было бы больше продаж.
+19
-6
+13
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Kareglazaya
Ответ Юля1
Худи самое дорогое, потому что с запятой перед "что"
Оплата услуг редактора повысила себестоимость)))
+14
-4
+10
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Anna Stefan
Ответ Robeed
Ну штож и на это найдется покупатель
Надеюсь, немного. А то и так страшно жить. Впрочем, с другой стороны, если потенциальные покупатели этого будут ходить в этом, даже спокойнее: предупреждён - значит, вооружён👌
+9
-1
+8
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ЮИ
Ответ Юля1
Худи самое дорогое, потому что с запятой перед "что"
🔥
+8
-1
+7
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Анастасия Платонова
Так хотела прыгать..
Вероятно, совершит многооборотный прыжок в мир бизнеса, под руководством сами знаете кого...
+9
-4
+5
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Anna Stefan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Шоппер за 200 руб с алиэкспресса лёгким движением руки превращается... превращается... в элитную сумку с орфографическими ошибками за 1900 👍 Пам-пам-пам, а яна-молодец.
Старик Хатабыч отдыхает. «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!»
+6
-2
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Иван Иванов
Я бы на ее месте выпустил со слоганом "Ненавижу этот спорт! Ненавижу эту фигурку!" было бы больше продаж.
А как же "Вы все знали!" И "Саша, здесь камеры. Саша, камеры, Саша, камеры!"
+9
-5
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Lapo Elkann
Спортс сделайте статью, с крылатыми фразами спортсменов и тренеров. Кто какой мерч может выпустить. Я давно уже , как предлагаю Жене выпустить мерч
" Без сомненья, без ! "
+4
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22somebody22
Срамота.Иди учись,как положено и работай,а не торгашеством занимайся.Таким тряпкам цена,максимум,500 рублей.
+5
-2
+3
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Kontiolahti
К Плющенко-младшему в этой семье добавилась и Рудковская-младшая. Хватка, правда, пока не та, но какие ее годы..
+3
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Kironbet
Ответ Юля1
Худи самое дорогое, потому что с запятой перед "что"
🤣🤣🤣🤣 и правда!
+3
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kupezz
Ответ Леди Брэкнелл
Я б не рекомендовала дочери ходить с такой надписью на спине 😂
🤣👍
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Даша Лавренова
Ответ Татьяна Попова
А почему ссылка не на канал Трусовой?
В Сашином телеграме нет такой публикации 😲
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Иван Иванов
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А как же "Вы все знали!" И "Саша, здесь камеры. Саша, камеры, Саша, камеры!"
про камеры нельзя. это чужие слова, придется % отчислять.
+6
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REA-13
"A little bit" говорите? Да тут скорее huge shit
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Shveddka
Два косаря за шоппер?! Мне на алике с фоткой собаки в шестьсот рублей обошлось😆
+6
-4
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Леди Брэкнелл
Ответ Анастасия Платонова
Так хотела прыгать.. Вероятно, совершит многооборотный прыжок в мир бизнеса, под руководством сами знаете кого...
А вам какое дело кто как распоряжается своей жизнью?
+6
-4
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Татьяна Попова
А почему ссылка не на канал Трусовой?
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Слончик
Вспомнился номер двух клоунов, один повторял - нельзя!, второй огрызался - льзя!
Кто знал, что люди потом в таком ходить будут.
+3
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