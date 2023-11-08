«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!» Трусова выпустила мерч с цитатой из своей песни
Александра Трусова выпустила мерч с цитатой из своей песни.
Футболки, худи и сумки украшены надписью «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!»
Стоимость вещей из коллекции – от 1900 рублей (сумки) до 6500 рублей (худи).
«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
Пам-пам-пам, а яна-молодец.
"Ненавижу этот спорт! Ненавижу эту фигурку!"
было бы больше продаж.
Вероятно, совершит многооборотный прыжок в мир бизнеса, под руководством сами знаете кого...
" Без сомненья, без ! "
Кто знал, что люди потом в таком ходить будут.