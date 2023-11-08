«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!» Трусова выпустила мерч с цитатой из своей песни

Александра Трусова выпустила мерч с цитатой из своей песни.

Футболки, худи и сумки украшены надписью «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!»

Стоимость вещей из коллекции – от 1900 рублей (сумки) до 6500 рублей (худи).

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом