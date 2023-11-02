Александра Трусова в длинном серебристо-красном платье посетила презентацию смартфонов Tecno
Александра Трусова побывала на презентации новой модели смартфонов Tecno.
Фигуристка была одета в длинное серебристо-красное платье с градиентом.
В текущем сезоне Трусова не принимает участия в соревнованиях, выступая только в шоу.
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