Александра Трусова в длинном серебристо-красном платье посетила презентацию смартфонов Tecno

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова стиль Фигурное катание

Александра Трусова побывала на презентации новой модели смартфонов Tecno.

Фигуристка была одета в длинное серебристо-красное платье с градиентом.  

В текущем сезоне Трусова не принимает участия в соревнованиях, выступая только в шоу. 

«Я никогда не боролась за внимание тренера». Рассуждения Трусовой, которая повзрослела

«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Я один вижу, что это красное платье, а не серебристое?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Журэма
Какой-то колхоз - платье в талии полнит, волосы растрепанные.
Облегающие силуэты - это не ее, фигура не позволяет.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
Вооооу! Сашка такая востребованная. Вери секси! А если бы еще коньками в кого-нибудь запустила, то вобще БОМБА была бы! Кондратюк, наверное, поэтому и сбежал, бедолага ...
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ебздрогыч
Я один вижу, что это красное платье, а не серебристое?
Как будто в пластиковый пакет залезла...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mahatma_gandi
Ответ Журэма
Какой-то колхоз - платье в талии полнит, волосы растрепанные. Облегающие силуэты - это не ее, фигура не позволяет.
У вас проблемы и комплексы, а не у Саши
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Хороша.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надира Юнусова
это у нее такое пузико или ребра так выпирают?это не хейт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Ответ Ебздрогыч
Я один вижу, что это красное платье, а не серебристое?
Похоже на то)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий