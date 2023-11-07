WADA о слушаниях по делу Валиевой: «Нас будет представлять та же самая команда юристов»

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

WADA не будет менять юристов на слушаниях по делу Камилы Валиевой.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжат рассматривать допинг-дело фигуристки.

«Нас будет представлять та же самая команда юристов», – ответил представитель WADA на вопрос, будут ли изменения в юридической поддержке агентства на слушаниях по делу Валиевой.

На сентябрьских слушаниях WADA представляла команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.

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4 комментария

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Александр
эмс... а что за повод даже о мысли о смене юристов???😳....
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Olga.t
Ответ Александр
эмс... а что за повод даже о мысли о смене юристов???😳....
Это ответ на заданный вопрос. См.источник ТАСС.
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