WADA о слушаниях по делу Валиевой: «Нас будет представлять та же самая команда юристов»

WADA не будет менять юристов на слушаниях по делу Камилы Валиевой.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде ( ) продолжат рассматривать допинг-дело фигуристки.

«Нас будет представлять та же самая команда юристов», – ответил представитель WADA на вопрос, будут ли изменения в юридической поддержке агентства на слушаниях по делу .

На сентябрьских слушаниях WADA представляла команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.