WADA о слушаниях по делу Валиевой: «Нас будет представлять та же самая команда юристов»
WADA не будет менять юристов на слушаниях по делу Камилы Валиевой.
9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжат рассматривать допинг-дело фигуристки.
«Нас будет представлять та же самая команда юристов», – ответил представитель WADA на вопрос, будут ли изменения в юридической поддержке агентства на слушаниях по делу Валиевой.
На сентябрьских слушаниях WADA представляла команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.
4 комментария