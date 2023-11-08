Мать фигуристки Костылевой – о возможном суде с тренерами: «Посмотрим. Их беспределу нет конца»

Мать 12‑летней фигуристки Костылевой не исключила, что подаст в суд на тренеров.

Ранее стало известно, что фигуристка Елена Костылева покинула школу «Москвич». Ее мать Ирина выразила недовольство тренерским штабом и рассказала в том числе о случае рукоприкладства.

– Вы не думали подавать в суд за такое обращение к дочери?

– Посмотрим. Я и не собиралась всë это поднимать с июля. Но их беспределу нет конца, – заявила мать спортсменки.

Елена Костылева – победительница первенства России по фигурному катанию в младшем возрасте.

Мама 12-летней фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе «Москвич». Один раз дошло до рукоприкладства»