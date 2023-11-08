Мать фигуристки Костылевой – о возможном суде с тренерами: «Посмотрим. Их беспределу нет конца»
Мать 12‑летней фигуристки Костылевой не исключила, что подаст в суд на тренеров.
Ранее стало известно, что фигуристка Елена Костылева покинула школу «Москвич». Ее мать Ирина выразила недовольство тренерским штабом и рассказала в том числе о случае рукоприкладства.
– Вы не думали подавать в суд за такое обращение к дочери?
– Посмотрим. Я и не собиралась всë это поднимать с июля. Но их беспределу нет конца, – заявила мать спортсменки.
Елена Костылева – победительница первенства России по фигурному катанию в младшем возрасте.
Мама 12-летней фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе «Москвич». Один раз дошло до рукоприкладства»
Не обращается в суд, потому что родители девочек и тренеры в ответ подадут заявление за оскорбления и клевету.
Психиатры в большом долгу. Но что они могут? Такие времена.
Жалко только девочку, кто теперь рискнёт взять её в свою группу.