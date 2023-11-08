Мать фигуристки Костылевой – о возможном суде с тренерами: «Посмотрим. Их беспределу нет конца»

Теги происшествия женское катание Елена Костылева Фигурное катание

Мать 12‑летней фигуристки Костылевой не исключила, что подаст в суд на тренеров.

Ранее стало известно, что фигуристка Елена Костылева покинула школу «Москвич». Ее мать Ирина выразила недовольство тренерским штабом и рассказала в том числе о случае рукоприкладства.

– Вы не думали подавать в суд за такое обращение к дочери?

– Посмотрим. Я и не собиралась всë это поднимать с июля. Но их беспределу нет конца, – заявила мать спортсменки.

Елена Костылева – победительница первенства России по фигурному катанию в младшем возрасте.

Мама 12-летней фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе «Москвич». Один раз дошло до рукоприкладства»

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48 комментариев

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Anisu
А беспределу этой женщины, когда придёт конец? Когда она ответит за оскорбления детей, их родителей и тренеров? Ответит ли она за угрозы детям тренеров переехать их на пешеходном переходе?
+38
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Беглый*
Эта женщина явно хочет опередить Рудковскую по принесённой в ФК токсичности. Будет тяжело, но задатки неплохие
+30
-5
+25
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KarinaNik
Ответ Anisu
А беспределу этой женщины, когда придёт конец? Когда она ответит за оскорбления детей, их родителей и тренеров? Ответит ли она за угрозы детям тренеров переехать их на пешеходном переходе?
Когда я увидела скрины ее сообщений в сети, удивилась, что до сих пор ей не предъявили за это. Просто без тормозов вообще.
+20
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*** Monik ***
Давно хотела, чтобы опусами этой женщины заинтересовались СМИ, все же то что она пишет про детей ненормально, но, как я смотрю, у СМИ другая задача - выставить маму Костылевой и ее дочь жертвами гонений монстров-тренеров... И это странно... Ни в одной статье не озвучены ее ужасные слова по отношению к другим детям и их родителям
+18
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KarinaNik
Ответ Olga.t
Какая агрессивная женщина. Но даже хорошо, если она подаст в суд, надеюсь там разберутся кто прав, кто виноват. Жалко только девочку, кто теперь рискнёт взять её в свою группу.
Я бы не взяла, будь она хоть трижды талант. Индивидуально работать с ней все равно тренер не сможет. У него есть планы, списки и отчетность. А не Лена Костылева и ее мама с тараканами.
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Ezhar
Не хочет поднимать тему? Ну конечно, её ребёнка бьют до сотрясения, режут, со льда гонят, из матери тянут взятки, а она только в соцсетях мяукает, всё логично.

Не обращается в суд, потому что родители девочек и тренеры в ответ подадут заявление за оскорбления и клевету.
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Robeed
Было б с чем в суд пойти, уже была бы там
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AAPolyansky
бедная Лена, такой талантливой спортсменке досталась такая взбалмошная мать, которая разругалась просто со всеми - ни один из топ-тренеров Лену теперь не возьмет
+14
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Vendetta4111323
Оооо, я думаю там реальнее коллективный иск от всех тренерских групп, где эта чудесная дева изволила тренироваться
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Anisu
Ответ KarinaNik
Когда я увидела скрины ее сообщений в сети, удивилась, что до сих пор ей не предъявили за это. Просто без тормозов вообще.
Не хотят, думаю, нервы тратить, проще же избавится, но она пишет такой бред бессвязный, что тут пора специалистам в чат входить. Адекватный человек на ребёнка никогда такого не скажет.
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Самая цитируемая и вообще недура
Что-то мне подсказывает, что Костылева словит встречный коллективный иск. Там материала на нее накопилось-огого.
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Леди Брэкнелл
Ну раз беспределу нет конца - иди в суд, чего булки-то мять? Может не с чем просто?
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KarinaNik
Ответ Док Аксель
АП пополнится юной талантливой фигуристкой, а её энергичную и неугомонную маму пристроят на должность старшего администратора...
Писали в телеге, что Плющенко уже им отказал ранее.
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flyhigh
Ответ Gelios77
а где она это выкладывала? Это реально не выдумка?
Зайдите в вк на страницу Леночки К. и своими глазами почитайте, что пишет её мама, там прямая речь
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Katerina Sunny
А чего смотреть? Или мама только скандалить без доказательств умеет?
+8
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Arraches
Если хочет идти в суд , то идет , а не советуется об этом на всю страну . Можно обращаться в Федерацию , Минспорта , в конце концов к детскому обдусмену ( если ребенка бьют ) . А пока очень много шума и мало дела . . Столько наговорила про все и всех , что доверия не вызывает .
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Anisu
Ответ Док Аксель
По пиару там Яна всё держит в своих руках как и всё остальное...
Ну у Яны Александровны теперь такой кабинет, что несолидно теперь "работать в полях", только резолюции да сургутные печати шлепать на договорах загранобразца.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ AAPolyansky
бедная Лена, такой талантливой спортсменке досталась такая взбалмошная мать, которая разругалась просто со всеми - ни один из топ-тренеров Лену теперь не возьмет
Ну мы-то каждый год так думаем, а они находятся. Из тех, кто еще не обжегся.
+7
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Екатерина К
Судом на пьедестал не поставить. У мамы такая репутация, что никто им уже не верит.
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AtAmI
Ответ Gelios77
а где она это выкладывала? Это реально не выдумка?
Да, реально. Прочитала несколько её сообщений про других фигуристок, аж дурно стало. Не понимаю, как взрослый человек, которая к тому же сама мать, может такое про детей говорить.
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Alex1104
А ещё СССР ругали за "карательную психиатрию".
Психиатры в большом долгу. Но что они могут? Такие времена.
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KarinaNik
Ответ Robeed
Было б с чем в суд пойти, уже была бы там
Вот точно. Не думаю, что ее сдерживают какие то этические соображения
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tull
Печально, что карьера одной из самых талантливых даже не успела толком начаться. Мало кто согласится связываться с этой мамой
+4
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Olga.t
Какая агрессивная женщина. Но даже хорошо, если она подаст в суд, надеюсь там разберутся кто прав, кто виноват.
Жалко только девочку, кто теперь рискнёт взять её в свою группу.
+5
-2
+3
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Shtirly
С которыми из них? )))
+2
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