Ирина Слуцкая: «У фигуристов существует профессиональное выгорание. Но когда о нем говорят в 15 лет, слушать это просто очень смешно»
Ирина Слуцкая рассказала о причинах профессионального выгорания в спорте.
– Почему раньше фигуристки выступали на высоком уровне дольше, чем сейчас?
– Существует профессиональное выгорание. Здесь то же самое. Но когда мне говорят о нем в 15 лет, это слушать не просто смешно, а очень смешно.
Я улыбаюсь и говорю: «Какое профессиональное выгорание, когда вы всего год выступали? Перестаньте». Любишь это дело – делай, а не любишь – уходи.
У меня была длительная карьера. Я прошла три Олимпиады, на двух из которых завоевывала медали. Знаю, что усталость в профессиональном спорте рождается не из-за того, что ты выиграл или нет.
Это зависит от количества проведенных международных сезонов в качестве лидера. К лучшим относятся по-другому, что тяжело энергетически и психологически.
Ты чувствуешь давление – на тебя смотрит весь мир, и нельзя подвести свою страну и болельщиков. Долго держаться в топе трудно. Здесь колоссальная работа не только тренера, спортсмена и команды, но еще и психолога – его участие обязательно.
В мое время не было шанса кому-то сказать: «Знаете, я не выспалась, не перестроилась, у меня голова кружится». Фигурное катание сильно изменилось с тех пор, как я выступала.
Однако при этом еще два олимпийских цикла назад люди выигрывали с набором элементов, которые я исполняла в 2005 году. Многое меняется быстро, но что-то стабильно, – сказала двукратная чемпионка мира.
Сейчас сложное время, может, будь МС, кто-то из девочек и продолжил бы кататься. Хотя если честно, не думаю, что даже это бы их мотивировало.
Я прекрасно понимаю девочек и их усталость. Но с другой стороны… был Ханю, которого ни конкуренция, ни травмы не отвлекли от трех олимпийских циклов…
А не уйдёшь сам - тебе помогут.
Это звучит как Мечта...
ещё одна масковская девачка...
поди выборы на-носу?)
Но и наших, когда надо, поддерживали. Да и в прошлом сезоне Трусова и Щербакова могли бы навязывать борьбу, компонентами бы их точно не обижали. А в этом сезоне они вполне могли бы бороться за самые высокие места.
Имхо, тут вопрос скорее в желании спортсмена, а не только в конкуренции. Но отсутствие МС, конечно, влияет на мотивацию. С другой стороны - наши девочки прекрасно понимают, что первая шестерка ЧР - это топ ФК. То есть чтобы соревноваться с лучшими, не обязательно ездить на чемпионат мира.