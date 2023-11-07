Ирина Слуцкая: «У фигуристов существует профессиональное выгорание. Но когда о нем говорят в 15 лет, слушать это просто очень смешно»

Теги Ирина Слуцкая Фигурное катание

Ирина Слуцкая рассказала о причинах профессионального выгорания в спорте.

– Почему раньше фигуристки выступали на высоком уровне дольше, чем сейчас?

– Существует профессиональное выгорание. Здесь то же самое. Но когда мне говорят о нем в 15 лет, это слушать не просто смешно, а очень смешно.

Я улыбаюсь и говорю: «Какое профессиональное выгорание, когда вы всего год выступали? Перестаньте». Любишь это дело – делай, а не любишь – уходи.

У меня была длительная карьера. Я прошла три Олимпиады, на двух из которых завоевывала медали. Знаю, что усталость в профессиональном спорте рождается не из-за того, что ты выиграл или нет.

Это зависит от количества проведенных международных сезонов в качестве лидера. К лучшим относятся по-другому, что тяжело энергетически и психологически.

Ты чувствуешь давление – на тебя смотрит весь мир, и нельзя подвести свою страну и болельщиков. Долго держаться в топе трудно. Здесь колоссальная работа не только тренера, спортсмена и команды, но еще и психолога – его участие обязательно.

В мое время не было шанса кому-то сказать: «Знаете, я не выспалась, не перестроилась, у меня голова кружится». Фигурное катание сильно изменилось с тех пор, как я выступала.

Однако при этом еще два олимпийских цикла назад люди выигрывали с набором элементов, которые я исполняла в 2005 году. Многое меняется быстро, но что-то стабильно, – сказала двукратная чемпионка мира. 

24 комментария

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Ритт
у Ирины практически не было конкуренции в России. А сейчас у нас каждое новое поколение сильнее предыдущего. И если Ирине можно было спокойно кататься пол сезона, зная, что все равно поедешь на ЧМ и не форсировать подготовку, то нынешним девочкам в России уже с открытых прокатов надо показывать запредельный результат. Было бы сейчас у нас, как в Бельгии одна Луна и на подходе Нина, так не заканчивали бы девочки в 17, не выгорали бы уже в 15 из за огромной физической и моральной нагрузки. Да еще и хейта добавилось с развитием интернета и соц.сетей
+45
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Tacciana
Ответ Ритт
у Ирины практически не было конкуренции в России. А сейчас у нас каждое новое поколение сильнее предыдущего. И если Ирине можно было спокойно кататься пол сезона, зная, что все равно поедешь на ЧМ и не форсировать подготовку, то нынешним девочкам в России уже с открытых прокатов надо показывать запредельный результат. Было бы сейчас у нас, как в Бельгии одна Луна и на подходе Нина, так не заканчивали бы девочки в 17, не выгорали бы уже в 15 из за огромной физической и моральной нагрузки. Да еще и хейта добавилось с развитием интернета и соц.сетей
Согласна. Ирина судит со своей, сильно далёкой от реальности, колокольни
+29
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+28
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Sky Smoker
Попахала бы Ирина Слуцкая в нынешнее время, когда нагрузки с юности - физические и моральные - просто запредельные, а уровень конкуренции такой, что не всем квадисткам хватает призовых мест. Когда буквально каждое слово, каждый жест, каждый чих обсуждаются на форумах, за каждую ошибку полоскают неделями. Вот попахала бы в таких условиях - тогда бы и говорила про "смешно в 15 лет слышать про выгорание". 🤦‍♀️ У нас из возрастных только Туктик с тремя трикселями имела в себе силы продолжать свою долгую карьеру. И то выдохлась.
+28
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+24
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Алена Иванова
Так сейчас конкуренция в России у девушек выше чем во времена Слуцкой. Да и не припомню что бы там четверные были у девушек. Сейчас уже в юниорах битва квадисток. Да и отмена международных соревнований тоже не добавляет мотивации.
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Mion
Ответ Ритт
у Ирины практически не было конкуренции в России. А сейчас у нас каждое новое поколение сильнее предыдущего. И если Ирине можно было спокойно кататься пол сезона, зная, что все равно поедешь на ЧМ и не форсировать подготовку, то нынешним девочкам в России уже с открытых прокатов надо показывать запредельный результат. Было бы сейчас у нас, как в Бельгии одна Луна и на подходе Нина, так не заканчивали бы девочки в 17, не выгорали бы уже в 15 из за огромной физической и моральной нагрузки. Да еще и хейта добавилось с развитием интернета и соц.сетей
Вы правы. Но она тоже права, когда говорит: любишь это дело, катайся, нет - не катайся. Очень люблю наше новое поколение, особенно ТЩК, но у них очевидно еще в 15 лет была схема в голове «выигрываешь и идешь зарабатывать деньги на телек». Даже Тутберидзе не скрывала, что этим мотивирует своих спортсменов.
Сейчас сложное время, может, будь МС, кто-то из девочек и продолжил бы кататься. Хотя если честно, не думаю, что даже это бы их мотивировало.
Я прекрасно понимаю девочек и их усталость. Но с другой стороны… был Ханю, которого ни конкуренция, ни травмы не отвлекли от трех олимпийских циклов…
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Анастасия Прудникова
Если выступать в условиях высокой внутренней конкуренции со сложными прыжками, то и в 15 лет может быть выгорание, не согласна. В России зачастую просто отобраться на ГС бывает сложнее, чем потом на них выступить. Талантов много в огромной стране.
+9
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Железная Леди
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Ответ KMR
Эту бы к Богине. Она бы ее за пару лет на пенсию бы отправила
Даже не взяла бы. Ирина никогда не была худосочной.
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Dimashmelev
Ответ Sky Smoker
Попахала бы Ирина Слуцкая в нынешнее время, когда нагрузки с юности - физические и моральные - просто запредельные, а уровень конкуренции такой, что не всем квадисткам хватает призовых мест. Когда буквально каждое слово, каждый жест, каждый чих обсуждаются на форумах, за каждую ошибку полоскают неделями. Вот попахала бы в таких условиях - тогда бы и говорила про "смешно в 15 лет слышать про выгорание". 🤦‍♀️ У нас из возрастных только Туктик с тремя трикселями имела в себе силы продолжать свою долгую карьеру. И то выдохлась.
Ни разу не фанат Слуцкой, вот от слова совсем, но справедливости ради - пахала она очень много, реально.
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Sky Smoker
Ответ Dimashmelev
Ни разу не фанат Слуцкой, вот от слова совсем, но справедливости ради - пахала она очень много, реально.
Согласна, она труженица. Но, также справедливости ради, у Ирины не было никогда ни такой конкуренции, ни таких нагрузок (квадов с юных лет).
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Sky Smoker
Ответ Mion
Вы правы. Но она тоже права, когда говорит: любишь это дело, катайся, нет - не катайся. Очень люблю наше новое поколение, особенно ТЩК, но у них очевидно еще в 15 лет была схема в голове «выигрываешь и идешь зарабатывать деньги на телек». Даже Тутберидзе не скрывала, что этим мотивирует своих спортсменов. Сейчас сложное время, может, будь МС, кто-то из девочек и продолжил бы кататься. Хотя если честно, не думаю, что даже это бы их мотивировало. Я прекрасно понимаю девочек и их усталость. Но с другой стороны… был Ханю, которого ни конкуренция, ни травмы не отвлекли от трех олимпийских циклов…
Ну, положим, в сборной у Ханю конкурентов почти не было, и место на ГС ему было всегда гарантировано. Чего не скажешь о наших. На жалкие три квоты в 2019-2020 годах была просто алмазная россыпь талантов.
+6
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Anna Stefan
===Любишь это дело – делай, а не любишь – уходи.===
А не уйдёшь сам - тебе помогут.
+6
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Natalia Gladkia
Ответ Tacciana
Согласна. Ирина судит со своей, сильно далёкой от реальности, колокольни
Да знает она все , что происходит, недаром собственная дочь, которая в одиночном катании никуда не смогла пробиться даже в юниорах ... перешла в танцы! ? Так что непонятно к чему ее это словоблудие, о том что было и ...прошло, только о себе напомнить! ?Сейчас другие времена и жизнь в спорте и ,особенно, в ФК, как год за два! А то выглядит это смешно и примерно, как :" вспомнила бабка, как девкой была" !? Как говорится- холостой выстрел, никакого выхлопа!
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Роман Волков
Надеюсь, что наши Лучшие Фигуристки перестанут так рано уходить на Пенсию. Ведь с каждым годом они смотрятся всё лучше и лучше, да и их просто станет Больше!❤️
Это звучит как Мечта...
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Татьяна Кожина
Как же любят все оценивать всех. И сравнивать свои времена и обстоятельства с чужими.
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Аврора Крейсер
Ирочка,, послушала бы я, что ты сказала, если бы тренировалась у Тутберидзе и стала в 15-17 лет олимпийской чемпионкой. Они все , плюс-минус, после подготовки к Олимпиаде выжатые и выгоревшие. Возможно , они хотели бы еще кататься. Но чтобы оставаться на вершине, надо держать тот же уровень интенсивности тренировок. А какой это уровень мы знаем из последнего интервью Тутбридзе, в том числе. Так что тебе смешно, но ничего смешного нет.
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Mion
Ответ Sky Smoker
Ну, положим, в сборной у Ханю конкурентов почти не было, и место на ГС ему было всегда гарантировано. Чего не скажешь о наших. На жалкие три квоты в 2019-2020 годах была просто алмазная россыпь талантов.
Ну или можно вспомнить Шому, который целый сезон полировал лед. А он тоже призер ОИ. Мог бы спокойно уйти на покой, но почему-то не хочет 🤷🏻‍♀️
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Dimashmelev
Ответ Sky Smoker
Согласна, она труженица. Но, также справедливости ради, у Ирины не было никогда ни такой конкуренции, ни таких нагрузок (квадов с юных лет).
не было, не спорю с этим, просто говорю, что работяга упертая, у меня дочка каталась с ней на одном льду, рассказывала, что пока по несколько раз не сделает программу чисто - не уходит, ее уже Громова гонит, а она все катается, льда много ей давали, верно говорите, конкуренции не было, отапливали тогда хуже, может быть, поэтому от постоянных переохлаждений и заболела васкулитом или что у нее там было... тоже преодоление, хотя, наверное, когда хейтерят, это тяжелее во сто крат
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arisstopane
ну вот
ещё одна масковская девачка...
поди выборы на-носу?)
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KMR
Эту бы к Богине. Она бы ее за пару лет на пенсию бы отправила
+7
-7
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Mion
Ответ Sky Smoker
Ну, положим, в сборной у Ханю конкурентов почти не было, и место на ГС ему было всегда гарантировано. Чего не скажешь о наших. На жалкие три квоты в 2019-2020 годах была просто алмазная россыпь талантов.
Скорее его федерация всегда поддерживала, потому что не всегда он был в звенящей форме. А так у японцев раньше, имхо, посильнее сборная мужская была.
Но и наших, когда надо, поддерживали. Да и в прошлом сезоне Трусова и Щербакова могли бы навязывать борьбу, компонентами бы их точно не обижали. А в этом сезоне они вполне могли бы бороться за самые высокие места.
Имхо, тут вопрос скорее в желании спортсмена, а не только в конкуренции. Но отсутствие МС, конечно, влияет на мотивацию. С другой стороны - наши девочки прекрасно понимают, что первая шестерка ЧР - это топ ФК. То есть чтобы соревноваться с лучшими, не обязательно ездить на чемпионат мира.
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