Ирина Слуцкая: «У фигуристов существует профессиональное выгорание. Но когда о нем говорят в 15 лет, слушать это просто очень смешно»

Ирина Слуцкая рассказала о причинах профессионального выгорания в спорте.

– Почему раньше фигуристки выступали на высоком уровне дольше, чем сейчас?

– Существует профессиональное выгорание. Здесь то же самое. Но когда мне говорят о нем в 15 лет, это слушать не просто смешно, а очень смешно.

Я улыбаюсь и говорю: «Какое профессиональное выгорание, когда вы всего год выступали? Перестаньте». Любишь это дело – делай, а не любишь – уходи.

У меня была длительная карьера. Я прошла три Олимпиады, на двух из которых завоевывала медали. Знаю, что усталость в профессиональном спорте рождается не из-за того, что ты выиграл или нет.

Это зависит от количества проведенных международных сезонов в качестве лидера. К лучшим относятся по-другому, что тяжело энергетически и психологически.

Ты чувствуешь давление – на тебя смотрит весь мир, и нельзя подвести свою страну и болельщиков. Долго держаться в топе трудно. Здесь колоссальная работа не только тренера, спортсмена и команды, но еще и психолога – его участие обязательно.

В мое время не было шанса кому-то сказать: «Знаете, я не выспалась, не перестроилась, у меня голова кружится». Фигурное катание сильно изменилось с тех пор, как я выступала.

Однако при этом еще два олимпийских цикла назад люди выигрывали с набором элементов, которые я исполняла в 2005 году. Многое меняется быстро, но что-то стабильно, – сказала двукратная чемпионка мира.