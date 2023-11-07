Олимпийская чемпионка Наталья Линичук объяснила возвращение в Россию из США.

Линичук 67 лет. В годы спортивной карьеры она выступала в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым и побеждала на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Позже дуэт начал тренерскую работу в Штатах.

«Я всегда работала с русскими спортсменами. В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов. Приехала, чтобы помочь российскому спорту», – заявила Линичук.

Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.