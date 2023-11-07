Линичук о возвращении из США: «Приехала, чтобы помочь российскому спорту»
Олимпийская чемпионка Наталья Линичук объяснила возвращение в Россию из США.
Линичук 67 лет. В годы спортивной карьеры она выступала в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым и побеждала на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Позже дуэт начал тренерскую работу в Штатах.
«Я всегда работала с русскими спортсменами. В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов. Приехала, чтобы помочь российскому спорту», – заявила Линичук.
Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Наталья, Вас здесь ждут, готовьтесь к горячему приему)
Сказала бы ещё, поднять с колен..)
Ждём кулуарную битву "шуб". Хотя судя по довольно размытым и осторожным словам Линичук, первый раунд она проиграла))