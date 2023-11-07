Линичук о возвращении из США: «Приехала, чтобы помочь российскому спорту»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Наталья Линичук объяснила возвращение в Россию из США.

Линичук 67 лет. В годы спортивной карьеры она выступала в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым и побеждала на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Позже дуэт начал тренерскую работу в Штатах.

«Я всегда работала с русскими спортсменами. В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов. Приехала, чтобы помочь российскому спорту», – заявила Линичук.

Ранее сообщалось, что Линичук может стать тренером в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

46 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Или в переводе на русский:"поднять денег".
Наталья, Вас здесь ждут, готовьтесь к горячему приему)
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Lesana
увидев, какие в России плюшки раздаются фигуристам, приехала за долей
+38
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oldparakhod
Очень пафосно звучит.
Сказала бы ещё, поднять с колен..)
+35
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Белла
Пришла бабла срубить по легкому, где можно родителей подоить зарплату получать итд, а в США такое не прокатит
+26
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Ольга Василенко
Может российский спорт как то без вас справится?
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Gelios77
а еще помочь своему кошельку)))
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qdmn9rmcrv
Ага, еще одна помогаторша. Просто в России сейчас популярность ФК на уровне золотых, 90х годов популярности в США. Можно, не напрягаясь, заколачивать бабки. В США сейчас ФК мало кому интересно и конкуренция среди тренеров зашкаливает. Но и тут бабуле свое место под солнцем придется выбивать. Опоздала она к раздаче то
+19
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+15
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Inna_Sher
Ответ Iuliia Timofeyeva
да и без тебя все неплохо было
ну в танцах , наверное, все таки не очень хорошо))
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Alina Kernes
Ну, удачи, тёть Наташ 💪
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Katerina Sunny
Ответ Delirium
С одной стороны, отличный от Жулина центр силы нашим танцам жизненно необходим. С другой, шлейф за Линичук довольно мрачный. В любом случае, будет интересно посмотреть как у Крыловой и Линичук получится бороться с Жулиным на и вне льда.
Как бы Крылова с Линичук не начали бороться друг против друга, если партнёры развалившейся пары будут тренироваться у них.
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Katerina Sunny
Никакой конкретики. Общие слова: помочь российскому спорту. А скорее всего найти работу в ФК.
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Delirium
С одной стороны, отличный от Жулина центр силы нашим танцам жизненно необходим. С другой, шлейф за Линичук довольно мрачный. В любом случае, будет интересно посмотреть как у Крыловой и Линичук получится бороться с Жулиным на и вне льда.
+11
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Рустем Галеев
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не нужна в сша
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sabina_katarina
Ответ Delirium
С одной стороны, отличный от Жулина центр силы нашим танцам жизненно необходим. С другой, шлейф за Линичук довольно мрачный. В любом случае, будет интересно посмотреть как у Крыловой и Линичук получится бороться с Жулиным на и вне льда.
Вот пока они все борются между собой, Монреальская школа ускакала далеко вперёд. И никакая Линичук ничем уже не поможет.
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Маргарита Романовская
Танцы удерживают внимание не результатами, а хайпом и скандалами. Только внутри свинг-клуба всё более-менее устаканилось, так разблокировался новый (хорошо забытый) старый персонаж))
Ждём кулуарную битву "шуб". Хотя судя по довольно размытым и осторожным словам Линичук, первый раунд она проиграла))
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Olga.t
Деньги нужны всем, и если Линичук будет их зарабатывать, а не доить бюджет в виде грантов, то почему нет? А плохой характер... ну что ж, "у каждого свои слабости")), поживём-увидим, хотя пафос настораживает.
"Зарабатывать" можно и в штатах, а сюда едут приобщиться к кормушке
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AlexFed
Ответ Inna_Sher
ну в танцах , наверное, все таки не очень хорошо))
А кто в последние годы был в топах танцев у этой тренерши? От хорошей жизни не бегут помогать туда откуда сама же свалила, скорее наоборот.
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Cler
Сдается мне интервью Плющенко о своей школе в Питере и анонсирование сотрудничества с возвращающейся Линичук- звенья одной цепи. Сейчас он «под легенду ФК» выбьет каток в Питере, ей лед и «домик с именной надписью» пообещав… А потом отправив ее на заслуженный отдых, оставит себе каток, а ей-«заслуженную пенсию на Родине»…. Да простят меня Боги за негатив… но от семьи Рудковских можно любой пакости ожидать…
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zakales
А чего такой переполох? Лично мне интересно, ЧТО может предложить современным танцам Линичук. Вполне возможно, что ничего от слова совсем. Хуже же на поверхности не будет, разве что закулисная истерия, склоки и борьба. Ну к ним уже привыкли все болельщики ФК. А вдруг даст новую тенденцию, идею, мало ли. Не обречены же все вечно смотреть на Жулинское вторсырье.
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Анастасия Прудникова
Ну пусть помогает. Ничего криминального в этом стремлении нет.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Inna_Sher
ну в танцах , наверное, все таки не очень хорошо))
ну, на последней Олимпиаде с серебром уехали. что нехорошо у нас в танцах?
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Tatiana Klm
Не приехала, а прилетела .., на метле.
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Люсия Федосова
Ответ Cler
Сдается мне интервью Плющенко о своей школе в Питере и анонсирование сотрудничества с возвращающейся Линичук- звенья одной цепи. Сейчас он «под легенду ФК» выбьет каток в Питере, ей лед и «домик с именной надписью» пообещав… А потом отправив ее на заслуженный отдых, оставит себе каток, а ей-«заслуженную пенсию на Родине»…. Да простят меня Боги за негатив… но от семьи Рудковских можно любой пакости ожидать…
На российскую пенсию Лининчук не заработала .у нее есть пенсия у от Америки. У нее есть 50 тыс пенсии так как она ОЧ
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Алена Иванова
Ответ sabina_katarina
Вот пока они все борются между собой, Монреальская школа ускакала далеко вперёд. И никакая Линичук ничем уже не поможет.
Тоже странно когда ждут от Линичук какого современного креатива. Учитывая что она уже давно не тренировала и проги не ставила.
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Heopsa
Удачи с Ангелополом!
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