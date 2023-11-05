Косторная о шоу в честь Тена: «Рада, что люди делают такой большой праздник, чтобы напомнить, насколько Денис был значим для Казахстана»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Мемориал Дениса Тена Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница высказались о шоу в честь Дениса Тена.

Фигуристы выступили на гала-шоу, которое прошло после Мемориала Тена в Астане.  

«Я рада, что люди делают такой большой праздник памяти, чтобы напомнить, насколько Денис был значим для всего Казахстана, для всего мира фигурного катания», – сказала Косторная. 

«Надеемся, что сюда будет приезжать еще больше спортсменов из разных стран, и уровень соревнования поднимется. Может, здесь когда-то и Гран-при пройдет», – добавил Куница

Алена Косторная выступила в платье для программы «Ангел» на шоу в честь Дениса Тена в Астане

7 комментариев

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Veronika spuria
А я рада, что Гошу с Алёной пригласили на гала- шоу! Хорошо встречали зрители.
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Mion
А почему бы и да (про гран при). Не удивлюсь, если там будет покомфортнее, чем во Франции)
+5
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Анастасия Прудникова
Да, согласна с Аленой. Тоже рада, что Дениса не забывают и проводят в его честь турниры. Вечная ему Память!
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Ольга
Ответ MyCA
Учитывая что зрители только на шоу пришли? На соревнованиях голые трибуны.
На гран при мировые же звезды будут и будет больше)
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MyCA
Ответ Mion
А почему бы и да (про гран при). Не удивлюсь, если там будет покомфортнее, чем во Франции)
Учитывая что зрители только на шоу пришли? На соревнованиях голые трибуны.
+2
-1
+1
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