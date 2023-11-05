Косторная о шоу в честь Тена: «Рада, что люди делают такой большой праздник, чтобы напомнить, насколько Денис был значим для Казахстана»
Алена Косторная и Георгий Куница высказались о шоу в честь Дениса Тена.
Фигуристы выступили на гала-шоу, которое прошло после Мемориала Тена в Астане.
«Я рада, что люди делают такой большой праздник памяти, чтобы напомнить, насколько Денис был значим для всего Казахстана, для всего мира фигурного катания», – сказала Косторная.
«Надеемся, что сюда будет приезжать еще больше спортсменов из разных стран, и уровень соревнования поднимется. Может, здесь когда-то и Гран-при пройдет», – добавил Куница.
Алена Косторная выступила в платье для программы «Ангел» на шоу в честь Дениса Тена в Астане
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