Татьяна Мишина: «У Туктамышевой планы участвовать в шоу у Плющенко. Дальше Лиза будет решать по ходу дела»
Татьяна Мишина высказалась о планах Елизаветы Туктамышевой.
«Р-Спорт» накануне сообщил, что фигуристка не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.
«У нее планы выступать в шоу перед соревнованиями, участвовать в шоу у Плющенко. Дальше Лиза будет решать по ходу дела. Пока планы исключительно на шоу, больше ничего не знаю.
Настроение у нее хорошее! Надеюсь, мы еще увидим Лизу в больших турнирах», – сказала тренер.
Почему фигуристы все чаще выбирают шоу, а не спорт? Об уходе Туктамышевой
Лизе желаю в удовольствие поучаствовать в шоу и далее следовать своим новым планам .
Акселёк давай.
Если через неделю, то, похоже, соревноваться она не будет. Ну либо ее с кем-то поменяют местами