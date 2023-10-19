Татьяна Мишина: «У Туктамышевой планы участвовать в шоу у Плющенко. Дальше Лиза будет решать по ходу дела»

Татьяна Мишина высказалась о планах Елизаветы Туктамышевой.

«Р-Спорт» накануне сообщил, что фигуристка не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«У нее планы выступать в шоу перед соревнованиями, участвовать в шоу у . Дальше Лиза будет решать по ходу дела. Пока планы исключительно на шоу, больше ничего не знаю.

Настроение у нее хорошее! Надеюсь, мы еще увидим Лизу в больших турнирах», – сказала тренер.

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