Татьяна Мишина: «У Туктамышевой планы участвовать в шоу у Плющенко. Дальше Лиза будет решать по ходу дела»

Теги Евгений Плющенко сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Мишина высказалась о планах Елизаветы Туктамышевой.

«Р-Спорт» накануне сообщил, что фигуристка не будет выступать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

«У нее планы выступать в шоу перед соревнованиями, участвовать в шоу у Плющенко. Дальше Лиза будет решать по ходу дела. Пока планы исключительно на шоу, больше ничего не знаю.

Настроение у нее хорошее! Надеюсь, мы еще увидим Лизу в больших турнирах», – сказала тренер.

Почему фигуристы все чаще выбирают шоу, а не спорт? Об уходе Туктамышевой

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23 комментария

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Док Аксель
Надо ковать железо пока есть ледовые шоу и хорошие гонорары, а дальше по ходу накопления...
+13
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Kareglazaya
Лизу распределили на последние этапы гран-при, так что при желании может успеть набрать форму и выступить. Ну а если желания не будет - имеет полное право продолжить отдыхать) Она и так очень долго трудилась
+11
-3
+8
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Алеся Ткаченко
Не будет Лиза уже ни на каких этапах выступать,она просто не успеет к ним подготовиться
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+7
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Даша Лавренова
А вот это уже конкретика, спасибо за прояснение ситуации)
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Airelend
Плющенко изящно убирает конкурентов Муравьевой)) 🤭
+5
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+4
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Мороженко
Ответ Airelend
Плющенко изящно убирает конкурентов Муравьевой)) 🤭
Да, а то Лиза уже аксели на уровне Сони делает 😅
+3
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Arraches
Раз Рудковские пиарят , значит владеют инфо и взяли Лизу плотно в работу . У нас теперь четкое разделение в фигурном катании : соревнования и шоу . Кто кого ?
Лизе желаю в удовольствие поучаствовать в шоу и далее следовать своим новым планам .
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Наталья Карлова
в принципе правильно... пока может и в нормальной форме надо денежек подзаработать! были бы международные старты - еще можно было побороться, учитывая что Саша и Аня не выступают... а так смысла особого нет
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KMR
Ответ Anneta28
Почему в Турцию?)
Так то в Турции. Там тепло (©)
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Магнетист*
Эх, Лиза...
Акселёк давай.
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Anneta28
Ответ Большой Влад
Она перебежит в Турцию в апреле 2024 года. Таков план.
Почему в Турцию?)
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Anneta28
Ответ Oleandra
она даже похожа на турчанку)
Если перейдет, это конечно будет ход конем.))
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Katerina Sunny
Ответ Kareglazaya
Лизу распределили на последние этапы гран-при, так что при желании может успеть набрать форму и выступить. Ну а если желания не будет - имеет полное право продолжить отдыхать) Она и так очень долго трудилась
По данным ФФКР первый этап у Лизы в Красноярске через неделю. Что-то изменилось?
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Kareglazaya
Ответ Katerina Sunny
По данным ФФКР первый этап у Лизы в Красноярске через неделю. Что-то изменилось?
Я расписание не смотрела. Это Лиза в интервью говорила. Но интервью было давно, во время контрольных прокатов. Так что с тех пор всё могло и измениться.
Если через неделю, то, похоже, соревноваться она не будет. Ну либо ее с кем-то поменяют местами
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baxinya
Спасибо, есть надежда, что Лизу увидим на соревнованиях
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Светлана Романова
А как же, увидите на больших соревнованиях с пятью дупелями.
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Алеся Ткаченко
Ответ Наталья Карлова
в принципе правильно... пока может и в нормальной форме надо денежек подзаработать! были бы международные старты - еще можно было побороться, учитывая что Саша и Аня не выступают... а так смысла особого нет
Если бы были международные старты то и у Ани с Сашей был бы стимул соревноваться.
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