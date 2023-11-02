Алина Загитова: «Моя кожа столько макияжа и софитов ни разу в жизни не видела. Она просто мне говорит: я не выдерживаю»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о проблемах с кожей из-за макияжа и софитов.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила футбольный матч «Локомотив» – «Рубин» в Москве и провела автограф-сессию.

«Сделала масочку, потому что моя кожа столько макияжа и софитов ни разу в жизни не видела. Она просто мне говорит: я не выдерживаю.

И я не знаю, скажите, пожалуйста, как вы справляетесь? Есть ли у меня люди, у которых есть проблема с сухой кожей? Потому что реально большая проблема сейчас. Поэтому я очень жду ваших советов», – сказала Загитова в записи телеграм-канала.

20 комментариев

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Марина Сидорова
Попробуй не краситься и не светиться столько перед камерой. Освободившееся время можно потратить на учёбу и чтение. Коже сразу станет легче.
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Bartez1986
с таким количеством штукатурки это безызбежно
+15
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+12
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Bobriot666
Ответ AllaS
Вчерашнее мероприятие было с массой фотографов и судя по видео в Телеграм канале были представители нескольких СМИ камер только 5-7 наблюдалось в разное время . Такое большое мероприятие организовали перед матчем Локомотив - Рубин . Много желающих получить автограф и фото с Алиной и она целый день под камерами и софитами. Масштабное футбольное мероприятие получилось с участием Загитовой. И поздним , поздним вечером обратилась к подписчицам с сухой кожей подсказать их рецепты масок. Видимо и здесь помогут обладатели сухой кожи лица поэтому вопросу Алине. Алина ждёт рецепты масок для лица .
Здесь про спорт, или про масочки для линочки
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Боевой Бурят Путина
Ответ AllaS
Вчерашнее мероприятие было с массой фотографов и судя по видео в Телеграм канале были представители нескольких СМИ камер только 5-7 наблюдалось в разное время . Такое большое мероприятие организовали перед матчем Локомотив - Рубин . Много желающих получить автограф и фото с Алиной и она целый день под камерами и софитами. Масштабное футбольное мероприятие получилось с участием Загитовой. И поздним , поздним вечером обратилась к подписчицам с сухой кожей подсказать их рецепты масок. Видимо и здесь помогут обладатели сухой кожи лица поэтому вопросу Алине. Алина ждёт рецепты масок для лица .
Очередной поток сознания от бабы Аллы, которая никогда не была на футболе😂 Автограф-сессия перед матчем - это отсилы минут 30, но никак не «целый день».
Отдельно позабавило, что Алина надела футболку «Локомотива», хотя некоторые клоуны здесь утверждали, что она идет за «Рубин» болеть😂
А причину я называл еще до игры - ее второй раз приглашал на футбол Боря Ротенберг, родной брат Ромы, бывший игрок, а ныне функционер «Локо».
Наплевать ей с высокой колокольни и на татар, и на Казань. Жду в скором времени от нее показательный номер под нетленку «За деньги да, за деньги да…»😂
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Karamazoff
Ах, деваньки, как рано вы сорвали свой цветок (с)
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Маргарита В Сафронова
Такой график никакая кожа не выдержит. Алина всегда выглядит свежей и энергичной. Макияж делают классные мастера, да и сама, видимо, спец, раз в таком бешеном ритме такой отличный вид.
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Anneta28
Сходить к косметологу не пробовала?
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Железная Леди
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У тебя, вроде мама косметолог? и что значит" Есть ли у МЕНЯ люди?
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Ливия
Она к косметолога только губы колоть ходит?
Странно спрашивать у подписчиков про кожу, все индивидуально. Обычно к 21 году с такой проблемой это решают у косметолога через уходовую косметику
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Розалия Валеева
Ответ Bobriot666
Здесь про спорт, или про масочки для линочки
Не она же это на спортс. вынесла.Она написали на своей странице для своих болельщиков.
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Machine Head
Ответ Юна73
Вы хоть раз видели на съёмках официальных от первого канала дам без макияжа?Там даже мужчин пудрят и подкрашивают в нужных местах)
Вам виднее из Ульяновска , как и что происходит на телевидении.
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yuri1881
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну и сидела бы дома, а не выпендривалась перед софитами!
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Machine Head
Алина, а зачем вам столько штукатурки ? Вы красавица по своей природе. Будьте естественной - это гораздо лучше. Вы красивая девушка без макияжа.
+2
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Биатлонная зима
Без кремов не обойтись все же , но лишняя штукатурка только сушит кожу .
Алина наверняка это прошла
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Белла
Ответ Марина Сидорова
Попробуй не краситься и не светиться столько перед камерой. Освободившееся время можно потратить на учёбу и чтение. Коже сразу станет легче.
Сидеть в конуре с книжкой
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Luisa Vi
Ответ Machine Head
Алина, а зачем вам столько штукатурки ? Вы красавица по своей природе. Будьте естественной - это гораздо лучше. Вы красивая девушка без макияжа.
Выступления, съёмки. Она всё-таки публичное лицо
+2
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