Алина Загитова: «Моя кожа столько макияжа и софитов ни разу в жизни не видела. Она просто мне говорит: я не выдерживаю»

Алина Загитова рассказала о проблемах с кожей из-за макияжа и софитов.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила футбольный матч «Локомотив» – «Рубин» в Москве и провела автограф-сессию.

«Сделала масочку, потому что моя кожа столько макияжа и софитов ни разу в жизни не видела. Она просто мне говорит: я не выдерживаю.

И я не знаю, скажите, пожалуйста, как вы справляетесь? Есть ли у меня люди, у которых есть проблема с сухой кожей? Потому что реально большая проблема сейчас. Поэтому я очень жду ваших советов», – сказала Загитова в записи телеграм-канала.