Алина Загитова: «Моя кожа столько макияжа и софитов ни разу в жизни не видела. Она просто мне говорит: я не выдерживаю»
Алина Загитова рассказала о проблемах с кожей из-за макияжа и софитов.
Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила футбольный матч «Локомотив» – «Рубин» в Москве и провела автограф-сессию.
«Сделала масочку, потому что моя кожа столько макияжа и софитов ни разу в жизни не видела. Она просто мне говорит: я не выдерживаю.
И я не знаю, скажите, пожалуйста, как вы справляетесь? Есть ли у меня люди, у которых есть проблема с сухой кожей? Потому что реально большая проблема сейчас. Поэтому я очень жду ваших советов», – сказала Загитова в записи телеграм-канала.
Отдельно позабавило, что Алина надела футболку «Локомотива», хотя некоторые клоуны здесь утверждали, что она идет за «Рубин» болеть😂
А причину я называл еще до игры - ее второй раз приглашал на футбол Боря Ротенберг, родной брат Ромы, бывший игрок, а ныне функционер «Локо».
Наплевать ей с высокой колокольни и на татар, и на Казань. Жду в скором времени от нее показательный номер под нетленку «За деньги да, за деньги да…»😂
Странно спрашивать у подписчиков про кожу, все индивидуально. Обычно к 21 году с такой проблемой это решают у косметолога через уходовую косметику
Алина наверняка это прошла