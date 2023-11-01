Тарасова о заявлении МОК про дискриминацию спортсменов: «А как же мы? Конечно, это лицемерно»

Татьяна Тарасова назвала лицемерным заявление МОК о дискриминации спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«А как же мы? Конечно, это лицемерно. Если сегодня разрешают участвовать другим, почему не разрешают нам?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Мария Захарова: «Если МОК полагает, что дискриминация спортсменов по национальному признаку недопустима, он обязан восстановить россиян»