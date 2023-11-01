Тарасова о заявлении МОК про дискриминацию спортсменов: «А как же мы? Конечно, это лицемерно»

Теги Татьяна Тарасова МОК Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала лицемерным заявление МОК о дискриминации спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«А как же мы? Конечно, это лицемерно. Если сегодня разрешают участвовать другим, почему не разрешают нам?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Мария Захарова: «Если МОК полагает, что дискриминация спортсменов по национальному признаку недопустима, он обязан восстановить россиян»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий