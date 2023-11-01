Мария Захарова: «Если МОК полагает, что дискриминация спортсменов по национальному признаку недопустима, он обязан восстановить россиян»

Теги МОК Олимпийская сборная России Мария Захарова дискриминация Легкая атлетика

Мария Захарова заявила, что МОК обязан допустить российских атлетов к турнирам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Если МОК полагает дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали, то он обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях.

Иначе это уже чистый нацизм», — сказала представитель МИД РФ. 

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30 комментариев

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Potapson
Можно допустить израильских спортсменов в нейтральном статусе и естественно если письменно осудят бомбёжки сектора Газа
+20
-9
+11
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beleran
Ну учитывая , что МОК абсолютно фиолетово на то, что Израиль геноцидит палестинцев в прямом эфире. Израильская сборная с гимном и флагом планирует выступать под эгидой МОК и последних не смущает уже 3500 убитых детей меньше чем за месяц.
То абсолютно недопустимо вообще какие либо ограничения в отношении России и Беларуси.
+16
-11
+5
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x-dust
Этодругоепониматьнадо!
+10
-7
+3
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Ярик01
Если будет Маша закусывать, то узнает, что МОК давно уже рекомендует федерациям допускать россиян. А недопуск сотрудников силовых ведомств или Z-агитаторов никакого отношения к национальности не имеет
+20
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45_percent
Ответ Илья Баранов
Вы так уверенно говорите, будто лично с ней знакомы. И я так понимаю угощали за свой счёт, раз так заявляете.
Да он до ТЦК никак не дойдет. На спортсе тренируется с русскими воевать
+5
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kezmann
Среда маленькая пятница
+4
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Yan D
Ответ beleran
Ну учитывая , что МОК абсолютно фиолетово на то, что Израиль геноцидит палестинцев в прямом эфире. Израильская сборная с гимном и флагом планирует выступать под эгидой МОК и последних не смущает уже 3500 убитых детей меньше чем за месяц. То абсолютно недопустимо вообще какие либо ограничения в отношении России и Беларуси.
И вы даже можете лопнуть от антисемитизма в прямом эфире, но Израиль будет с гордостью представлен на всех Олимпийских Играх. А вы можете позвать в Сызрань ХААМАС🤷‍♂️
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45_percent
Ответ Forza
А МОК банил Россиян? К чему тогда идут все эти разговоры, о выступлении под нейтральным флагом? Или он забанил федерацию, а не спортсменов за их национальность, а не пускать спортсменов на олимпиаду предлагают сами же российские чиновники?
А израильскую федерацию забанит, как считаешь?
Кстати хочу напомнить о пребывании американских войск на территории Сирии вопреки мнению руководства этой страны
+6
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Forza
А МОК банил Россиян? К чему тогда идут все эти разговоры, о выступлении под нейтральным флагом?
Или он забанил федерацию, а не спортсменов за их национальность, а не пускать спортсменов на олимпиаду предлагают сами же российские чиновники?
+12
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Nbveh Nbvehjd
Машка, ты станцуй, сразу допустят, тебе не впервой!
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Jan T
Иначе это уже чистый нацизм», — сказала представитель МИД РФ.
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mark r
Ответ Max Sinulin
Нет такой нации "россияне"
так это гражданство
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Yan D
Ответ Potapson
Можно допустить израильских спортсменов в нейтральном статусе и естественно если письменно осудят бомбёжки сектора Газа
А ХАМАС, убивший 23 граждан РФ за один только день 7 октября, пригласить на Игры БРИКС чтобы МОК лопнул от русофобства!💪💪💪
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Владддд
Ответ Yan D
А ХАМАС, убивший 23 граждан РФ за один только день 7 октября, пригласить на Игры БРИКС чтобы МОК лопнул от русофобства!💪💪💪
Вон вчера было 8 лет, когда хамасовцы бахнули наш пассажирский самолет над Синаем, но русские друг друга не брасают, слили просто память о людях в унитаз, и даже Главного пассажира не пожалели(((( такие любых террористов оправдают.
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justbored
Ответ rembro
Израиля не будет на олимпиаде ни в каком статусе, ни одна мусульманская страна не выйдет на одной площадке с евреями. Вообще это будут весёлые игры, так что со стороны может даже лучше понаблюдать будет, если вообще игры будут.
Ну Израиль-то будет, как и отказы арабов. МОК недооценивает принципиальности конфликта, очевидно.
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