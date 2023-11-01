Мария Захарова: «Если МОК полагает, что дискриминация спортсменов по национальному признаку недопустима, он обязан восстановить россиян»
Мария Захарова заявила, что МОК обязан допустить российских атлетов к турнирам.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».
«Если МОК полагает дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали, то он обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях.
Иначе это уже чистый нацизм», — сказала представитель МИД РФ.
То абсолютно недопустимо вообще какие либо ограничения в отношении России и Беларуси.
Кстати хочу напомнить о пребывании американских войск на территории Сирии вопреки мнению руководства этой страны
Или он забанил федерацию, а не спортсменов за их национальность, а не пускать спортсменов на олимпиаду предлагают сами же российские чиновники?