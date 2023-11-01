Татьяна Тарасова: «Абсолютно доверяю Тутберидзе и уверена, что она ничего не знала про допинг Валиевой»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Олимпиада-2022 Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что доверяет Этери Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему?»

«Я абсолютно доверяю Этери Георгиевне Тутберидзе и уверена, что она ничего не знала про допинг Валиевой.

Если говорить про детектор лжи, я сделала бы то же самое, что она предлагает. Если бы у Камилы были какие-то проблемы с допингом, конечно, ее бы не пустили на Олимпиаду», – сказала заслуженный тренер СССР.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

16 комментариев

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RMandYNWA
Оу, то есть мы теперь официально отделяем ДОПИНГ Валиевой от Тутберидзе )
Звучит примерно так: даже если он был, Этери про него точно не знала. Спрашивайте с Камилы 😱
+20
-8
+12
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Anna Morgan
Ух, ты как гогиевна всех к ногтю прижала
+13
-5
+8
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chespo
Это, видимо, и есть основная цель интервью ЭТ, перед вердиктом КАС отстраниться от дела Валиевой, пальто, мол, не причем, и все еще белое.
+10
-5
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Анастасия Луговицкая
Да, Валиева его сама себе выписала
+9
-6
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Mari Karimova
Ну откуда ей знать... Всего лишь главный тренер Камилы. Я не вижу допинга, я не слышу про допинг, я не говорю о допинге
+7
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Brokkoli
«Вы знали, вы все знали»
+5
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alexnew
Ответ RMandYNWA
Оу, то есть мы теперь официально отделяем ДОПИНГ Валиевой от Тутберидзе ) Звучит примерно так: даже если он был, Этери про него точно не знала. Спрашивайте с Камилы 😱
Допинг не если был, а был найден... ТАТ имеет полное право на позицию в этом вопросе.
+4
-2
+2
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Arzu0203
во ТАТ мочит😂😂😂😂
+2
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Elena Grishanova
О, уже формулировочка от ТАТ "допинг Валиевой".
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Люблю спортс
Ответ chespo
Это, видимо, и есть основная цель интервью ЭТ, перед вердиктом КАС отстраниться от дела Валиевой, пальто, мол, не причем, и все еще белое.
Так даже наш ДАК подтвердил, что у Валиевой был допинг, но мол там её вины нет. У неё же из-за этого отобрали титул чемпионки России. О каком ещё детекторе идёт речь? Тутберидзе не знает как ещё себя обелить.
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Блинчик
Какой допинг? Там же дети!
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Биатлонная зима
Сколько можно одно и тоже
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