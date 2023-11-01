Татьяна Тарасова: «Абсолютно доверяю Тутберидзе и уверена, что она ничего не знала про допинг Валиевой»
Татьяна Тарасова заявила, что доверяет Этери Тутберидзе.
Ранее Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему?»
«Я абсолютно доверяю Этери Георгиевне Тутберидзе и уверена, что она ничего не знала про допинг Валиевой.
Если говорить про детектор лжи, я сделала бы то же самое, что она предлагает. Если бы у Камилы были какие-то проблемы с допингом, конечно, ее бы не пустили на Олимпиаду», – сказала заслуженный тренер СССР.
Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?
Звучит примерно так: даже если он был, Этери про него точно не знала. Спрашивайте с Камилы 😱