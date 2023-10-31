Жулин о произвольном танце Чок и Бейтса: «Все происходит на очень маленькой скорости. Так что вообще не скажу, что был эффект «вау»

Александр Жулин объяснил, почему ему не понравился произвольный танец Чок и Бейтса.

— Новый произвольный танец — произвел на вас впечатление?

— Честно говоря, не особо. Что у них действительно хорошо, так это чистота элементов. В монреальской группе танцоров вообще очень качественно учат элементам. Каждый раз, глядя на это, думаю, что нам всем, и мне в частности, нужно обратить внимание прежде всего на эту составляющую.

Но сравнивать Чок — Бейтса или кого-то еще с Лизой Худайбердиевой — Егором Базиным, или со Степановой — Букиным я бы не стал. Сравнивать можно, когда люди катаются в одной разминке.

Мне совершенно не зашла первая часть танца американцев. Ну во-первых, Pink Floyd — своеобразная музыка. Что ты там можешь изобразить актерски? Ничего. Можно руками показать часы, что Мэди с Эваном и делают.

Во второй части они нашли интересное решение в пластике: некоторые вещи исполняют, как в рапиде. Да, это мне понравилось, в этом я увидел определенную новизну. Но все происходит на очень маленькой скорости. Так что вообще не скажу, что был эффект «вау», – сказал .