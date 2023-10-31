Жулин о произвольном танце Чок и Бейтса: «Все происходит на очень маленькой скорости. Так что вообще не скажу, что был эффект «вау»

Теги танцы на льду Александр Жулин сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Александр Жулин объяснил, почему ему не понравился произвольный танец Чок и Бейтса.

— Новый произвольный танец Мэдисон Чок — Эвана Бейтса произвел на вас впечатление?

— Честно говоря, не особо. Что у них действительно хорошо, так это чистота элементов. В монреальской группе танцоров вообще очень качественно учат элементам. Каждый раз, глядя на это, думаю, что нам всем, и мне в частности, нужно обратить внимание прежде всего на эту составляющую.

Но сравнивать Чок — Бейтса или кого-то еще с Лизой Худайбердиевой — Егором Базиным, или со Степановой — Букиным я бы не стал. Сравнивать можно, когда люди катаются в одной разминке.

Мне совершенно не зашла первая часть танца американцев. Ну во-первых, Pink Floyd — своеобразная музыка. Что ты там можешь изобразить актерски? Ничего. Можно руками показать часы, что Мэди с Эваном и делают.

Во второй части они нашли интересное решение в пластике: некоторые вещи исполняют, как в рапиде. Да, это мне понравилось, в этом я увидел определенную новизну. Но все происходит на очень маленькой скорости. Так что вообще не скажу, что был эффект «вау», – сказал Жулин

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11 комментариев

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Ритт
Жулин, ЧБ, ГП, ГФ вынесут на международке СБ в одну калитку. И даже ФГ их уже вынесут.
Так сквозит зависть и самохвальство к лидерам. То у ПС тебе не хватало мужчины и женщины. У ЧБ скорость не устроила и начало программы. Сам то что наставил!!! Прям "шедевры"!
+24
-3
+21
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СТАТИСТИКА 100
Z - зависть
+17
-1
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tanya_1111
Чувство такта - нет не слышал.
+15
-5
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versa
у Жулина звёздный час без международки.
+9
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Mion
Мда… а какие новинки мы видим у ХБ или СБ?) может, что-то в пластике или в хорео? Нет? А почему?)
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spf12
Забавный Жулин. В отрыве полнейшем от реальности. Интересно, а зарубежные тренеры тоже дают про наших спортсменов подобные комментарии?
+4
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MARG-la
Ответ tanya_1111
Чувство такта - нет не слышал.
У него просто нет такой детали .
+5
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
то ли дело его пары в этом сезоне. один сплошной вау-эффект..
+4
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Anna Stefan
Никогда не понимала восторгов по Чокам. Разве что костюмы у них всегда очень красивые.
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Ритт
Ответ Mion
Мда… а какие новинки мы видим у ХБ или СБ?) может, что-то в пластике или в хорео? Нет? А почему?)
поддержку "кукарача" у Лизы Шанаевой
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orlitza
Ответ Ритт
Жулин, ЧБ, ГП, ГФ вынесут на международке СБ в одну калитку. И даже ФГ их уже вынесут. Так сквозит зависть и самохвальство к лидерам. То у ПС тебе не хватало мужчины и женщины. У ЧБ скорость не устроила и начало программы. Сам то что наставил!!! Прям "шедевры"!
Прям.
0
0
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