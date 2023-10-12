Американский фигурист Эван Бейтс о деле Валиевой: «Такая задержка с нашим награждением невероятно расстраивает»

Теги плавание Майкл Фелпс сборная США танцы на льду сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Американский фигурист Эван Бейтс высказался о допинг-деле Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года россиянка сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Об этом известно на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Валиева в составе сборной России взяла золото командного турнира, но награждение не состоялось из-за начала расследования.

Второе место на том турнире заняла команда США, за которую выступал танцевальный дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс.

«После Пекина-2022 прошло уже сколько – 20 месяцев? Пожалуй, это самое неприятное и не о таком мы думали, когда мечтали выиграть олимпийскую медаль. Ситуация разочаровывает.

Мы единственные из той команды, кто все еще соревнуется. Моменты в карьере спортсмена-олимпийца мимолетны, поэтому такая задержка с нашим награждением и признанием наших олимпийских достижений невероятно расстраивает.

Мы мечтали подняться на подиум и получить олимпийскую награду. Трудно уходить, зная, что несмотря на преодоление самой сложной части пути, у нас так и не было того самого олимпийского момента.

Вы можете посмотреть множество нарезок с Майклом Фелпсом или кем-либо еще – вероятно, там этот эмоциональный момент будет присутствовать», – сказал чемпион мира 2023 года в танцах на льду Эван Бейтс.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся 9 ноября.

Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной

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7 комментариев

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Ostinato
Ну вот допинговое дело той же испанки рассмотрели только только и никого это не удивляет. Ситуация Камилы все же посложнее, но тоже вышли на финишную прямую.

Я понимаю обиду американцев, но если честно не считаю, что они заслужили золото, кататься надо так, чтобы побеждать не в кабинетах.
+6
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+6
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artpal
Согласен. Давно уже надо вручить Бэйтсу его честно завоеванное серебро
+7
-4
+3
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Лакс
адресуйте претензии в ваш МОК
+3
-1
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Lapo Elkann
Подайте в суд на МОК. Почему не прошло награждение ?
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ДИОНИС
Как они уже все надоели своим нытьем!
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Евгений Благолев
ну ещё подождете
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