Самарин о произвольной программе: «По сравнению с контрольными прокатами разница есть. Да, баллов немного, прокат далеко не идеальный, но работаем»

Фигурист Александр Самарин оценил свое выступление с произвольной программой.

Самарин занял второе место на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Во-первых, огромное спасибо всем, кто в этом задействован – моей команде, тренерскому коллективу, нашей федерации и, само собой, зрителям, болельщикам.

Потому что эмоции, которые идут в программе – это от них, они заряжают, хочется их порадовать. Когда они поддерживают, то разрыв всего происходит. Очень рад был кататься.

Было лучше, чем на контрольных прокатах, но это первый старт. Из критичных ошибок – падение. Второй лутц не получился, но два лутца нужно вкручивать. В тренировках дело. Стрессовые моменты нужно отработать, но возможность есть.

Когда, как не сейчас, пойти на все, что планируется, когда сделал задел в короткой? Второй момент – аксель. Один из грубых моментов, но без жестких срывов. Шел на все, двигаемся, набираем форму.

По сравнению с контрольными прокатами разница есть. Да, баллов немного, прокат далеко не идеальный, но работаем.

История робота в произвольной программе? Планировалась другая произвольная программа. Сделали музыку, вышли на лед, поставили тренеру, Светлане Владимировне (Соколовской), послушать. Музыка поиграла секунд 30 – крик, ор.

Вечером сказали: утром вы начинаете ставить новую программу, работайте. После заминки бегаю, попалась третья часть, Sweet Dreams.

Она меня так зацепила, и дальше уже мы сели в номере с Никитой Михайловым, начали думать. Я невзначай включил, и вокруг меня уже и образ, и пятое-десятое», — сказал Самарин в эфире «Первого канала».