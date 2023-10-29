Татьяна Тарасова: «Никто из мальчиков сегодня не катался чисто, но еще только октябрь. Алиев, Самарин, Гуменник по ходу сезона обязаны прибавить»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что фигуристы прибавят в исполнении программ по ходу сезона.

Дмитрий Алиев одержал победу на этапе Гран-при России в Красноярске, Александр Самарин стал вторым, Петр Гуменник – третьим. 

«Я рада за Дмитрия Алиева, который победил в Красноярске, у него была достойная конкуренция.

Алиев сегодня был третьим в произвольной программе, но ему хватило запаса, полученного после короткой программы.

Никто из мальчиков сегодня не катался чисто, но это и понятно, ведь еще только октябрь. И все они (Алиев, Самарин, Гуменник) по ходу сезона обязаны заметно прибавить», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Никогда не понимала когда грязный прокат оправдывают октябрем, сентябрем и т.д. Некоторые в это время года и мировые рекорды устанавливают)
Тем паче что парни наши так катаются и в декабре, и в январе, и в марте
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биатлонная зима
Прокат и у девчонок не чистый, но все стараются
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Подготовка скомканая. Мы раньше стартовали в августе, а теперь стартуем по сути в сентябре и наивно требовать от всех в октябре звенящей формы. Причина: слишком большое межсезонье и слишком много ледовых шоу. Сборы начинаются в июле. А стартов с этого месяца нет. Почему федерация не может увеличить количество стартов летом? Все ждём сентября - не удивительно, почему на ОП ужасные выступления и рейтинги трансляций на Первом канале низкие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NataliaB.3003
У ТАТ ноль объективности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Gemma157
Никогда не понимала когда грязный прокат оправдывают октябрем, сентябрем и т.д. Некоторые в это время года и мировые рекорды устанавливают) Тем паче что парни наши так катаются и в декабре, и в январе, и в марте
Раньше до санкций сезон начинался в июле-августе. А сейчас все старты начинаются со опозданием от всего мира в месяц. В конце сентября. В августе в России никаких стартов нет. Подготовка у всех ужасная. Как можно готовиться в июле к стартам, когда межсезонье начинается в марте?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий