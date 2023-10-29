Татьяна Тарасова: «Никто из мальчиков сегодня не катался чисто, но еще только октябрь. Алиев, Самарин, Гуменник по ходу сезона обязаны прибавить»
Татьяна Тарасова считает, что фигуристы прибавят в исполнении программ по ходу сезона.
Дмитрий Алиев одержал победу на этапе Гран-при России в Красноярске, Александр Самарин стал вторым, Петр Гуменник – третьим.
«Я рада за Дмитрия Алиева, который победил в Красноярске, у него была достойная конкуренция.
Алиев сегодня был третьим в произвольной программе, но ему хватило запаса, полученного после короткой программы.
Никто из мальчиков сегодня не катался чисто, но это и понятно, ведь еще только октябрь. И все они (Алиев, Самарин, Гуменник) по ходу сезона обязаны заметно прибавить», – сказала заслуженный тренер СССР.
Тем паче что парни наши так катаются и в декабре, и в январе, и в марте