Канадский фигурист Дешам заявил, что страдает синдромом дефицита внимания: «Это напоминает американские горки»

Канадский фигурист Максим Дешам заявил, что страдает от СДВГ.

Дешам выступает в парном катании с Деанной Стеллато-Дудек. 29 октября они победили на Гран-при Канады.

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) напоминает американские горки. Это может усложнять жизнь, но в то же время подталкивает к тому, чтобы совершенствоваться.

Когда выхожу на соревнования, мне очень легко удается сконцентрироваться. В основном это проявляется дома, на ежедневной основе.

Это создает трудности, которые приходится преодолевать, но также это помогает развитию взаимоотношений. Мы [со Стеллато-Дудек] лучше узнаем друг друга и мы можем справляться с этим», – рассказал Дешам.

Синдром дефицита внимания – болезнь Фелпса, Байлс и Гэтлина. Под нее разрешают допинг