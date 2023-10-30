Канадский фигурист Дешам заявил, что страдает синдромом дефицита внимания: «Это напоминает американские горки»

Теги сборная Канады Максим Дешам Деанна Стеллато-Дудек Фигурное катание

Канадский фигурист Максим Дешам заявил, что страдает от СДВГ.

Дешам выступает в парном катании с Деанной Стеллато-Дудек. 29 октября они победили на Гран-при Канады.

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) напоминает американские горки. Это может усложнять жизнь, но в то же время подталкивает к тому, чтобы совершенствоваться.

Когда выхожу на соревнования, мне очень легко удается сконцентрироваться. В основном это проявляется дома, на ежедневной основе.

Это создает трудности, которые приходится преодолевать, но также это помогает развитию взаимоотношений. Мы [со Стеллато-Дудек] лучше узнаем друг друга и мы можем справляться с этим», – рассказал Дешам.

Синдром дефицита внимания – болезнь Фелпса, Байлс и Гэтлина. Под нее разрешают допинг

8 комментариев

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Беглый*
Дорогая вада! Выпишите этому гражданину психотропных веществ, пожалуйста! Заслужил бедняга
+34
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Беглый*
Ответ Дени Сыч
Сдвг тяжелая штука.Не та ситуация, чтобы иронизировать над этим.
Ну так пусть значит соревнуется с паралимпийцами
+20
-8
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Андрей Балабаев
На курсы к байлс запишись. Там тебя научат "болезнь" в своих спортивных целях использовать и извлекать преимущества
+11
-3
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Carg0
Как ему удается легко сконцентрироваться на соревнованиях. Тоже ТИ?
+10
-3
+7
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Ирина С
О, в ФК, оказывается, своя Симона Байлз! А легко концентрироваться на соревнованиях помогают, видимо, волшебные таблеточки. Но понятно, что это другое!
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-6
+7
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Caerly
"Можно мне ведёрко амфетаминов?"
+5
-3
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katanie-na-ldu
Сразу вспомнилось видео доктора Берга на Ютубе про СДВГ)))
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