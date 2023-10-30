Наталья Бестемьянова: «Мне непонятно, почему так много говорят о Хромых. Не стоит уделять много внимания девочке, занявшей 5-е место»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Майя Хромых Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что Майе Хромых уделяют слишком много внимания.

Накануне фигуристка Хромых заняла пятое место на этапе Гран-при России в Красноярске. Эти соревнования стали для нее первыми за полтора года.

«Мне непонятно, почему так много говорят о Хромых. Она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося.

Я надеюсь, что она еще сможет набрать форму и показать, на что способна, но пока, мне кажется, что не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Хромых 17 лет, она становилась призером этапов международной серии Гран-при. Сезон-2022/23 она пропустила из-за травмы.

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20 комментариев

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крюк выкрюк
Девочка, которая заняла пятое место, была одной из кандидаток на путевку на ОИ и имела, надеюсь и будет иметь дальше, в своем арсенале элементы ультра-си, а сейчас возвращается в форму
Отсюда и внимание
+22
-9
+13
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olvl
А кому уделять внимание стоит? По-моему, обо всех пишут. Если что, то пухленького Ваню мы тоже любим, не меньше, чем раньше).
+13
-1
+12
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Лакс
Точно не стоит уделять внимания мнению специалистки по "лишним каскадам".
+12
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+11
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Katerina Sunny
Иван с Александрой после перерыва тоже ничего выдающегося не показали. Первыми они были бы и у Жук и Свинина.
+11
-2
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Светлана Ильина
Вот уж кому точно не следует уделять внимание- это токсичной и злобной Бестемьяновой!
Тем более, что ее мнение, вообще, мало кого интересует.
+9
-1
+8
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Allbee
Не понятно почему так мало говорят про пузико Ивана, мотивировать надо спортсмена к физической готовности и высоким баллам, выданным авансом)
+8
-1
+7
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Чулпан Гараева
Может люди сами решат уделять ей внимание или нет
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Андрей Шабанов
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девочка, ставшая 5, была одной из реальных претенденток на ОИ, прыгала ультра си, но потом не появлялась на соревнованиях полтора года, даже почти два... ДВА ГОДА! Усачёва например не вернулась...

ну и 5 место после столь долгого отсутствия это вполне себе норм результат...
+6
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Лутц-ритт
Так это надо Бести спрашивать, почему так много кричит о Майе.
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Наталья Карлова
Вероятно потому, что в прошлых сезонах были результаты выше чем у современных девиц... поэтому же много говорят и о Косторной, которая сейчас пока не в лидерах... Майя прыгала четверные - кто знает может хватит терпения и здоровья восстановить прежний уровень! Удачи всем!
+5
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Anna
Так хайп журналистам нужен, вот и строчат статьи. Надеюсь, Майя не уйдет опять из соц. сетей из-за такого "внимания", сильно она впечатлительная, к сожалению.
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Бетси Тверская
Ответ vanessa2021
Про Хромых пишут и возмущаются, что ей огромные грибы накидали. И под нее засунули девушек с чистыми прокатами. Реальное место Майи должно быть 7-8.
О чем и речь: получи она свои реальные баллы - никто бы и слова не сказал, поздравили бы с возвращением и все. Возмущает и вызывает обсуждение сама эта ситуация с судейством.
+13
-11
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vanessa2021
Про Хромых пишут и возмущаются, что ей огромные грибы накидали. И под нее засунули девушек с чистыми прокатами.

Реальное место Майи должно быть 7-8.
+16
-15
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B.Jones
Ответ Наталья Карлова
Вероятно потому, что в прошлых сезонах были результаты выше чем у современных девиц... поэтому же много говорят и о Косторной, которая сейчас пока не в лидерах... Майя прыгала четверные - кто знает может хватит терпения и здоровья восстановить прежний уровень! Удачи всем!
А что. Косторной надо было и сюда заявится.😁✌️
+1
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Адриана
Подружку Вайц спроси.
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Лека-Лека
Этой девочке, как и всем остальным спортсменам, на фиг не нужно внимание Бестии.
Если очень хочется - пусть в танцах ковыряется.
Там очень много чего можно обсуждать.
Как минимум их полную неконкурентноспособность с мировым уровнем.
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