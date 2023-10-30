Наталья Бестемьянова: «Мне непонятно, почему так много говорят о Хромых. Не стоит уделять много внимания девочке, занявшей 5-е место»

Наталья Бестемьянова считает, что Майе Хромых уделяют слишком много внимания.

Накануне фигуристка Хромых заняла пятое место на этапе Гран-при России в Красноярске. Эти соревнования стали для нее первыми за полтора года.

«Мне непонятно, почему так много говорят о Хромых. Она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося.

Я надеюсь, что она еще сможет набрать форму и показать, на что способна, но пока, мне кажется, что не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Хромых 17 лет, она становилась призером этапов международной серии Гран-при. Сезон-2022/23 она пропустила из-за травмы.

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?