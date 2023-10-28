Елизавета Куликова: «Стараюсь не думать о том, насколько реально попасть в тройку. Если буду думать, то могу накосячить из-за этого»

Теги сборная России женское катание Елизавета Куликова Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Куликова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России.

После короткой программы в Красноярске Куликова идет на третьем месте. 

«На втором этапе психологически немного легче, но все равно на этих стартах мне волнительно.

Глаза блестят? Я не расстроилась, они блестят по другой причине. Так я рада, довольна своими оценками: они выше, чем в Уфе, значит, я откатала лучше.

Я стараюсь не думать о том, насколько реально попасть в тройку, потому что если буду думать, то могу накосячить из-за этого.

Под Пелагею согласилась катать сразу, потому что на «Ледниковом периоде» я под эту песню как раз катала. С каждым стартом я по-разному катаю.

Сначала я не сразу поняла, что именно хочу катать, как надо катать. Поэтому я катала, как поставили. А сейчас я добавила свои движения, свои эмоции и почувствовала, что мне надо катать», – сказала фигуристка. 

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Правильно, Лиза. Думай, в первую очередь, о прокате, а об оценках должны размышлять судьи, это их работа. Главное, чтобы судили объективно.
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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