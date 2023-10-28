Елизавета Куликова: «Стараюсь не думать о том, насколько реально попасть в тройку. Если буду думать, то могу накосячить из-за этого»

Елизавета Куликова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России.

После короткой программы в Красноярске Куликова идет на третьем месте.

«На втором этапе психологически немного легче, но все равно на этих стартах мне волнительно.

Глаза блестят? Я не расстроилась, они блестят по другой причине. Так я рада, довольна своими оценками: они выше, чем в Уфе, значит, я откатала лучше.

Я стараюсь не думать о том, насколько реально попасть в тройку, потому что если буду думать, то могу накосячить из-за этого.

Под Пелагею согласилась катать сразу, потому что на «Ледниковом периоде» я под эту песню как раз катала. С каждым стартом я по-разному катаю.

Сначала я не сразу поняла, что именно хочу катать, как надо катать. Поэтому я катала, как поставили. А сейчас я добавила свои движения, свои эмоции и почувствовала, что мне надо катать», – сказала фигуристка.