Елизавета Куликова: «Я рада, что в тройку попала, и не обидно, что до 200 баллов не добрала»

Теги сборная России женское катание Елизавета Куликова Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Куликова оценила выступление на Гран-при России в Уфе.

Фигуристка на турнире завоевала бронзу. 

«‎Рада очень, что в тройку попала. Косяки были, я хочу их исправить, работать над ошибками, показать в Красноярске лучше прокат. А так я рада, что в тройку попала, и не обидно, что до 200 баллов не добрала. На что потрачу призовые? Еще не думала.

Четверные прыжки? Учу, работаю над четверным лутцем, хочу его выехать. Уже прыгала его и теперь хочу восстановить эти ощущения радости. Когда я его потеряла? Не хочу говорить на эту тему.

После проката пообщалась с мамой и тренером. Мама смотрит, без мамы никак — она должна сидеть на трибунах и смотреть. Она как талисман!»‎ — сказала Куликова. 

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4 комментария

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ВИван
Как удачно начала Лиза первый взрослый сезон, умница и молодец большая! Так держать!
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galik55
Лиза, катание волшебное, ПП суперская, очень тебе идет, ты ее проживаешь, растворяешься. Удачи .
+4
-1
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Лия Романова
у Лизы прекрасная ПП и хороший прокат был, поздравляю с заслуженной бронзой
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garovatat
Обидно конечно что 200 не пробила. Копоненты прижали Куликовой, как и в большинстве случаев. Ей надо как то это переломить
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