Елизавета Куликова: «Я рада, что в тройку попала, и не обидно, что до 200 баллов не добрала»

Елизавета Куликова оценила выступление на Гран-при России в Уфе.

Фигуристка на турнире завоевала бронзу.

«‎Рада очень, что в тройку попала. Косяки были, я хочу их исправить, работать над ошибками, показать в Красноярске лучше прокат. А так я рада, что в тройку попала, и не обидно, что до 200 баллов не добрала. На что потрачу призовые? Еще не думала.

Четверные прыжки? Учу, работаю над четверным лутцем, хочу его выехать. Уже прыгала его и теперь хочу восстановить эти ощущения радости. Когда я его потеряла? Не хочу говорить на эту тему.

После проката пообщалась с мамой и тренером. Мама смотрит, без мамы никак — она должна сидеть на трибунах и смотреть. Она как талисман!»‎ — сказала Куликова.