Елизавета Куликова: «Я рада, что в тройку попала, и не обидно, что до 200 баллов не добрала»
Елизавета Куликова оценила выступление на Гран-при России в Уфе.
Фигуристка на турнире завоевала бронзу.
«Рада очень, что в тройку попала. Косяки были, я хочу их исправить, работать над ошибками, показать в Красноярске лучше прокат. А так я рада, что в тройку попала, и не обидно, что до 200 баллов не добрала. На что потрачу призовые? Еще не думала.
Четверные прыжки? Учу, работаю над четверным лутцем, хочу его выехать. Уже прыгала его и теперь хочу восстановить эти ощущения радости. Когда я его потеряла? Не хочу говорить на эту тему.
После проката пообщалась с мамой и тренером. Мама смотрит, без мамы никак — она должна сидеть на трибунах и смотреть. Она как талисман!» — сказала Куликова.
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