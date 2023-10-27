Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о любимых прыжках.

«Прыжки для меня всегда самыми любимыми были, интереснее всего всегда над прыжками было работать, изучать их.

От года к году любимый прыжок у меня всегда менялся. Изначально это был тройной тулуп, потом стал тройной лутц, под конец уже и флип стал любимым. Так что всегда меняется», – рассказала .