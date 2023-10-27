Щербакова о любимых элементах: «Интереснее всего всегда над прыжками было работать, изучать их. Но любимый прыжок у меня всегда менялся»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о любимых прыжках.

«Прыжки для меня всегда самыми любимыми были, интереснее всего всегда над прыжками было работать, изучать их.

От года к году любимый прыжок у меня всегда менялся. Изначально это был тройной тулуп, потом стал тройной лутц, под конец уже и флип стал любимым. Так что всегда меняется», – рассказала Щербакова.

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38 комментариев

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EmperorNazer
Этот переход от лутца к флипу случился после карантина в 2020. В первый взрослый сезон Аня практически на каждом старте исполняла по два четверных лутца, а флип за сезон приземлила только 2 раза за весь сезон. Начиная с осени 2020 Аня большее предпочтение отдавала флипу, и в итоге именно за ней наибольшее количество исполненных четверных флипов среди всех фигуристок, а также Аня пока единственная фигуристка, сделавшая его в каскаде на соревнованиях.
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ретроградный меркурий
Ответ Sportsfan
У Ани никогда не было флутца. У нее в худшем случае было плоское ребро, внутреннего не было никогда.
Да и плоского ребра никогда не было. Лутц смотрят прежде всего по дуге захода - если он с перетяжки, на льду должна быть чёткая S-образная кривая и дуга назад-наружу не должна превращаться в прямую или переходить раньше времени на отрыве на дугу назад-внутрь. У Ани эта траектория всегда правильная, можно по следам на льду все понять. Именно поэтому у неё никогда не было ни одного замечания по её лутцу даже в юниорах. Можно ещё попридираться к флипу - есть ли внутреннее ребро или оно плоское, но претензии к лутцу выглядят смешно, особенно на фоне эталонных флутцев Сакамото, которые вдруг перестали замечать. Можно привести в пример кучу фигуристок - например, Мияхара, Белл, Хендрикс, Усачева, Самоделкина, Самодурова, Косторная - у которых техника лутца хуже, чем у Щербаковой, но их никто не хейтит за это.
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EmperorNazer
Ответ Белла
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Потому что она хорошо показывает внешнее ребро на заходе, и в момент удара зубцом оно у нее, как правило, неглубокое внешнее, бывает и плосковатым, но такое топовым фигуристам не ставят практически никогда. И забавно, что вы приводите Сашу с Аленой как контрпример, хотя первой за явное внутреннее ребро на флипе ставили неясное, а у второй лутц всегда был с плоского, но в протоколах это не отражалось.
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N-fox
Как раз вчера пересматривала ее Жар-птицу. Два четверных лутца, один в каскаде с 3Т. Красиво, элегантно, эмоционально, сложно.
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ретроградный меркурий
У Ани с любимым прыжком все просто - какой квад лучше идет, тот и любимый))) А вот лично мне ещё нравится её сольный риттбергер, который она никогда не показывала на соревнованиях, т.к. он шёл в каскаде. Такого лёгкого, резкого и безусильного входа в прыжок я больше ни у кого не видел
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Howard Norfolk
Ответ Белла
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Вам не надоело искать постоянные оправдания поражениям Трусовой, ведь она проиграла не только внутренние старты, но и международные.
+23
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TheWitcher
Ответ EmperorNazer
Этот переход от лутца к флипу случился после карантина в 2020. В первый взрослый сезон Аня практически на каждом старте исполняла по два четверных лутца, а флип за сезон приземлила только 2 раза за весь сезон. Начиная с осени 2020 Аня большее предпочтение отдавала флипу, и в итоге именно за ней наибольшее количество исполненных четверных флипов среди всех фигуристок, а также Аня пока единственная фигуристка, сделавшая его в каскаде на соревнованиях.
Аня ещё пока и единственная у девчонок на данный момент, исполнившая два квад-флипа в одной программе. По квад-лутцам не менее интересная история. Аня — первая девушка (и вторая в мире вообще после Чена (!)), которая по взрослым исполнила два квад-лутца в одной программе. Повторить это у девчонок после неё смогла только Трусова через год на ЧР-2021, если мне не изменяет память. Пока всё.
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Sportsfan
Ответ antrrap
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У Ани никогда не было флутца. У нее в худшем случае было плоское ребро, внутреннего не было никогда.
+25
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Залина Малина
К олимпийском золоту привели в итоге 4-е флипы) Жаль 4-й тулуп из-за травмы пришлось убрать.
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Алёна Вода
Ответ Мороженко
Аня когда соревновалась говорила, что любила показывать программу и тд. Когда закончила, стала говорить о прыжках. Саша всегда говорила, что любила прыгать.
Анна никогда не разделяла--прыжки отдельно, программа отдельно. В этом целостном единстве, в гармонии всех составляющих и была её сила
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ретроградный меркурий
Ответ natali5228
Ну, один раз помнится судьи в Шанхае не выдержали и всё отметили. Хореограф ещё тогда истерил и сопливое видео снимал)
Один раз и Загитовой заметили и даже неправильное ребро влепили - это же не значит, что у неё флутц. А вам двойка за незнание матчасти - этап ГП проходил в Чунцине, а не в Шанхае. Если уж набрасываете, то хоть в фактологии не лажайте
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-9
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Juulia
Ответ Белла
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Эм, может потому что там было верное ребро,не допускаете такую мысль 🥱
+14
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ретроградный меркурий
Ответ EmperorNazer
Ну, юниорские старты я не учитывал, тем более внутренние. Про Сашу да, опечатка вышла, спасибо.
А меж тем как раз юниорские старты более показательны, потому что у фигуристок ещё нет никакого статуса и им ставят как видят. Это потом уже начинается выслуга лет, титулы и снисходительное отношение, а в юниорах всех судят показательно строго. Те же Медведева с Сакамото по юниорам стабильно получали неверное ребро, которое потом пропало
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-4
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Профан в катании
Ответ ретроградный меркурий
Один раз и Загитовой заметили и даже неправильное ребро влепили - это же не значит, что у неё флутц. А вам двойка за незнание матчасти - этап ГП проходил в Чунцине, а не в Шанхае. Если уж набрасываете, то хоть в фактологии не лажайте
Загитовой влепили, а потом именно этот прыжок на сайте и выставили, где было четко видно, что никакого неправильного ребра-то и нету. Это как раз когда ее из спорта и выпроваживали, как сегодня Чайковская и говорит, взяли все медали - свободны, новые есть.
+11
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juliaft@yandex.ru
Ответ Мороженко
Аня когда соревновалась говорила, что любила показывать программу и тд. Когда закончила, стала говорить о прыжках. Саша всегда говорила, что любила прыгать.
её спросили, какой ваш любимый элемент. Аня просто ответила на вопрос.
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ретроградный меркурий
Ответ EmperorNazer
Потому что она хорошо показывает внешнее ребро на заходе, и в момент удара зубцом оно у нее, как правило, неглубокое внешнее, бывает и плосковатым, но такое топовым фигуристам не ставят практически никогда. И забавно, что вы приводите Сашу с Аленой как контрпример, хотя первой за явное внутреннее ребро на флипе ставили неясное, а у второй лутц всегда был с плоского, но в протоколах это не отражалось.
Как раз у Алёны по юниорам регулярно проскакивало неясное ребро на лутце - например на ЮГП в Италии, на ЮЧМ-18, на кубке России.
Про Сашу вы, видимо, хотели сказать "за явно внешнее на флипе"
+14
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Serfer13
Аня традиционно логична. Лучше делать в удовольствие то, что нравится и получается, чем бороться за рекорды!
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ДИОНИС
Тяжёлая травма Ани, а затем и ковидные ограничения внесли свои коррективы в это!
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Ащя умеет считать..самое любимое,что лучче всего получается на максимуме очков за технику..хорошая и умная девушка.имхо
+5
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EmperorNazer
Ответ ретроградный меркурий
Как раз у Алёны по юниорам регулярно проскакивало неясное ребро на лутце - например на ЮГП в Италии, на ЮЧМ-18, на кубке России. Про Сашу вы, видимо, хотели сказать "за явно внешнее на флипе"
Ну, юниорские старты я не учитывал, тем более внутренние.
Про Сашу да, опечатка вышла, спасибо.
+3
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alexnew
Ответ EmperorNazer
Потому что она хорошо показывает внешнее ребро на заходе, и в момент удара зубцом оно у нее, как правило, неглубокое внешнее, бывает и плосковатым, но такое топовым фигуристам не ставят практически никогда. И забавно, что вы приводите Сашу с Аленой как контрпример, хотя первой за явное внутреннее ребро на флипе ставили неясное, а у второй лутц всегда был с плоского, но в протоколах это не отражалось.
Я не согласен с тем, что у Косторной ребро всегда плоское на лутце. Вполне себе чистое ребро у нее стало, начиная со взрослого сезона. Допускаю, что в некоторых попытках ребро имело тенденцию к плоскому, но уж точно не хуже, чем у Щербаковой. А вот по юниорам у нее было в лучшем случае неясное ребро, но техника полностью переставлялась Тутберидзе. До прихода в "Хрустальный" ребро у нее было просто неверное на лутце, не неясное даже.
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alexnew
Ответ ретроградный меркурий
А меж тем как раз юниорские старты более показательны, потому что у фигуристок ещё нет никакого статуса и им ставят как видят. Это потом уже начинается выслуга лет, титулы и снисходительное отношение, а в юниорах всех судят показательно строго. Те же Медведева с Сакамото по юниорам стабильно получали неверное ребро, которое потом пропало
Ребра меняются, вопреки устойчивому мнению, что это нечто неизменное. Если Вы берете многолетнюю динамику, то к ней может прикладываться и полная перестановка техники, и деградация ребра, и коррекции те или иные технические, и работа по маскировке ребра, которое не поддается исправлению. Прежде всего нужно анализировать то, что ты видишь в прокате, что там вообще в протоколах - вопрос 10. Ну, и, конечно, надо смотреть конкретные прокаты потому, что в среднем одно ребро, а в конкретном прокате может быть и иное.
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A.I.
Ответ Serfer13
Аня традиционно логична. Лучше делать в удовольствие то, что нравится и получается, чем бороться за рекорды!
Это спорт. В удовольствие это у Аннушки поспать до обеда, на пляжý поваляться, а не бить попу об лёд
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