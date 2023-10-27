Щербакова о любимых элементах: «Интереснее всего всегда над прыжками было работать, изучать их. Но любимый прыжок у меня всегда менялся»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о любимых прыжках.
«Прыжки для меня всегда самыми любимыми были, интереснее всего всегда над прыжками было работать, изучать их.
От года к году любимый прыжок у меня всегда менялся. Изначально это был тройной тулуп, потом стал тройной лутц, под конец уже и флип стал любимым. Так что всегда меняется», – рассказала Щербакова.
Про Сашу вы, видимо, хотели сказать "за явно внешнее на флипе"
Про Сашу да, опечатка вышла, спасибо.