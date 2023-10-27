Анна Щербакова: «В детстве любила выступления Мао Асады. Она совмещала интересные программы со сложной хореографией»

Теги Мао Асада сборная России женское катание Юлия Липницкая Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова назвала своих кумиров в фигурном катании.

«В моем детстве была фигуристка, чьи выступления я очень любила — это японка Мао Асада. Тогда прыжки больше чем в три оборота были большой редкостью, но она совмещала очень интересные программы со сложной хореографией и эти многооборотные прыжки.

И, конечно же, назову Юлию Липницкую. В 9 лет я перешла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, где Юлия готовилась к Олимпийским играм. Я с невероятным восхищением смотрела за ней, за ее тренировками.

Есть ли сейчас для меня пример в фигурном катании? Конечно, всегда есть куда стремиться. Но сейчас я уже ставлю какие‑то свои цели и стараюсь их добиваться», — сказала олимпийская чемпионка в эфире «Детского радио».

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязный лютик
Сейчас уже Аня сама пример.
+65
-12
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
Как не надо строить карьеру? Вы в какой-то параллельной реальности живете.
+47
-8
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
По всем этим пунктам Аня - лучший пример того, как надо. Впрочем, Соперницы, возможно, были бы рады, чтобы она отдала им медали...
+42
-7
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Флер де Лис
Как не надо строить карьеру? Вы в какой-то параллельной реальности живете.
Тут, конечно, крайне занятные экземпляры попадаются. Я могу понять, что не всем катание Щербаковой заходит, но за всю ее карьеру я не помню ни одной соперницы, кто б про нее плохое слово сказал, а уж по успешности карьеры так вообще, мало кто рядом стоит.
+40
-6
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irinnna
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
Понимаю Вас! Щербакова своими победами обломала многих любимок!
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязный лютик
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
Согласен, если цель - быть вечно бронзовой, то , конечно, как Аня делать не надо.
+37
-9
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
т.е. не надо везде побеждать, выжимать максимум на каждом старте, стать ЧМ, ОЧ, иметь здоровую психику и стальные нервы? уважать соперников тоже нельзя? Надо как Трусова завидовать, истерить, и срывать прыжки всю карьеру, устраивать фан встречу, прямо во время прокатов, когда твои коллеги соревнуются.
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheWitcher
Ответ ДИОНИС
Очень хорошие кумиры были у Ани! Мао Асада - титулованная звезда мирового фигурного катания, а Юля Липницкая влюбила в себя весь мир на Олимпиаде в Сочи!
В Анне Щербаковой — артистичной, пластичной, музыкальной фигуристке с мягкими прыжками и изящным катанием — воплощены лучшие черты тех, кем она восхищалась, а в техническом плане она представительница новой эры, которую сама же и открыла вместе с другими девочками ТШТ, её первая Олимпийская чемпионка в личке, теперь сама уже кумир для следующих поколений и легенда…
+34
-8
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Очень хорошие кумиры были у Ани! Мао Асада - титулованная звезда мирового фигурного катания, а Юля Липницкая влюбила в себя весь мир на Олимпиаде в Сочи!
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Мне тоже они нравились, прекрасные фигуристки🤍 И Анюта нравится!
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ nina1212
т.е. не надо везде побеждать, выжимать максимум на каждом старте, стать ЧМ, ОЧ, иметь здоровую психику и стальные нервы? уважать соперников тоже нельзя? Надо как Трусова завидовать, истерить, и срывать прыжки всю карьеру, устраивать фан встречу, прямо во время прокатов, когда твои коллеги соревнуются.
Да, особенно про отношение к коллегам позабавило. Аня, которая за всю карьеру вообще ни одного плохого слова ни про кого не сказала, оказывается, пример как не надо.
А про её уважение к труду коллег лучше всего говорит тот факт, что когда она выступила на катке Чен Лу в Китае, и при её повторном выходе трибуны начали визжать от восторга, Аня жестами попросила их успокоиться и не шуметь, потому что шёл прокат участника соревнований - а на льду катались 7-8-летки уровня 3-го юношеского. Вот что такое уважение, когда олимпийская чемпионка не ставит себя выше ребёнка, считает его коллегой и просит трибуны уважать его труд и не мешать прокату
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Белла
Комментарий скрыт
Мао тоже с серебром Ванкувера, что не мешало Ане её любить, как фигуристку.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Белла
Комментарий скрыт
Это когда Медведева у нее была кумиром? Помню про Липницкую, Мао, еще про Юну говорила. А про Медведеву когда такое говорила? Или "знаменитые легенды, рожденные на Спортсе"?
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EmperorNazer
Ну а теперь Аня и сама стала примером и ориентиром для множества юных фигуристок, каким для нее были Мао и Юлия.
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juliaft@yandex.ru
Тоже болела за Мао, Липницкую. Ещё Костнер очень нравилась. Но Анютка самая любимка, хорошая девчонка и прекрасная фигуристка!
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nataly1991
Странно спрашивать у ОЧ есть ли у неё СЕЙЧАС пример в ФК( Она сама пример!
И, как всегда, чёткий грамотный ответ Анны.
+26
-7
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ ДИОНИС
Очень хорошие кумиры были у Ани! Мао Асада - титулованная звезда мирового фигурного катания, а Юля Липницкая влюбила в себя весь мир на Олимпиаде в Сочи!
Мао, несмотря на отсутствие золота ОИ, была без вопросов великой фигуристкой по всем параметрам. Помню её слезы после чистой произвольной в Сочи, когда она корила себя за проваленную короткую - и это была, наверное, самая большая боль той Олимпиады. Их соперничество с Ким было эпичным
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Тоже очень любила Мао. И Каролину Костнер, но за Мао больше "болела".
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
В своё время я очень болела за Мао Асада, одна из интереснейших фигуристок прошлого, оказывается и любимая фигуристка настоящего тоже за неё болела)
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alien27
Ответ natali5228
Комментарий скрыт
Эк вас корежит 😅🙈
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raduga
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
Это вы про Трусову? Всё так.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Для начала скажите это Саше Трусовой, которая внезапно бросила тренировки перед самым началом нынешнего сезона!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязный лютик
Ответ Delirium
Тут, конечно, крайне занятные экземпляры попадаются. Я могу понять, что не всем катание Щербаковой заходит, но за всю ее карьеру я не помню ни одной соперницы, кто б про нее плохое слово сказал, а уж по успешности карьеры так вообще, мало кто рядом стоит.
Согласен . Мне тоже непонятна претензия "отношения к соперникам". А как надо то? Из солидарности пару раз об лёд приложиться? Да бабонами шлифануть для верности?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ Мурманчанин37
Это когда Медведева у нее была кумиром? Помню про Липницкую, Мао, еще про Юну говорила. А про Медведеву когда такое говорила? Или "знаменитые легенды, рожденные на Спортсе"?
Ох уж мне эти легенды: то Женя кумир у Ани, то Аня - пример того, как не надо делать карьеру и отношения с соперниками...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ответ Флер де Лис
Как не надо строить карьеру? Вы в какой-то параллельной реальности живете.
Анна Морган всегда вещает из своей параллельной реальности!
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий