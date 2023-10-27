Анна Щербакова назвала своих кумиров в фигурном катании.

«В моем детстве была фигуристка, чьи выступления я очень любила — это японка . Тогда прыжки больше чем в три оборота были большой редкостью, но она совмещала очень интересные программы со сложной хореографией и эти многооборотные прыжки.

И, конечно же, назову Юлию Липницкую. В 9 лет я перешла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, где готовилась к Олимпийским играм. Я с невероятным восхищением смотрела за ней, за ее тренировками.

Есть ли сейчас для меня пример в фигурном катании? Конечно, всегда есть куда стремиться. Но сейчас я уже ставлю какие‑то свои цели и стараюсь их добиваться», — сказала олимпийская чемпионка в эфире «Детского радио».