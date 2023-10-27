Анна Щербакова: «В детстве любила выступления Мао Асады. Она совмещала интересные программы со сложной хореографией»
Анна Щербакова назвала своих кумиров в фигурном катании.
«В моем детстве была фигуристка, чьи выступления я очень любила — это японка Мао Асада. Тогда прыжки больше чем в три оборота были большой редкостью, но она совмещала очень интересные программы со сложной хореографией и эти многооборотные прыжки.
И, конечно же, назову Юлию Липницкую. В 9 лет я перешла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, где Юлия готовилась к Олимпийским играм. Я с невероятным восхищением смотрела за ней, за ее тренировками.
Есть ли сейчас для меня пример в фигурном катании? Конечно, всегда есть куда стремиться. Но сейчас я уже ставлю какие‑то свои цели и стараюсь их добиваться», — сказала олимпийская чемпионка в эфире «Детского радио».
А про её уважение к труду коллег лучше всего говорит тот факт, что когда она выступила на катке Чен Лу в Китае, и при её повторном выходе трибуны начали визжать от восторга, Аня жестами попросила их успокоиться и не шуметь, потому что шёл прокат участника соревнований - а на льду катались 7-8-летки уровня 3-го юношеского. Вот что такое уважение, когда олимпийская чемпионка не ставит себя выше ребёнка, считает его коллегой и просит трибуны уважать его труд и не мешать прокату
И, как всегда, чёткий грамотный ответ Анны.