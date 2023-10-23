«За каждой сильной девушкой стоит история, написанная на кирпичных стенах». Щербакова подписала фото с помощью ИИ-генератора
Анна Щербакова опубликовала фото, подписав их с помощью ИИ-генератора.
«Не знала, как подписать фотографии, спросила у искусственного интеллекта… Вот несколько вариантов:
– За каждой сильной девушкой стоит история, написанная на кирпичных стенах 🏙#городскаядуша
– Захватывая силу в каждом взгляде, на фоне устойчивости 🧱#кирпичныйхолст
– В городе мечтаний я нашла свой собственный свет💫 #красотасбрусками
Короче, решила без подписи оставить😂», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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