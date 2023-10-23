«За каждой сильной девушкой стоит история, написанная на кирпичных стенах». Щербакова подписала фото с помощью ИИ-генератора

Теги сборная России фото женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова опубликовала фото, подписав их с помощью ИИ-генератора.

«Не знала, как подписать фотографии, спросила у искусственного интеллекта… Вот несколько вариантов:

– За каждой сильной девушкой стоит история, написанная на кирпичных стенах 🏙#городскаядуша

– Захватывая силу в каждом взгляде, на фоне устойчивости 🧱#кирпичныйхолст

– В городе мечтаний я нашла свой собственный свет💫 #красотасбрусками

Короче, решила без подписи оставить😂», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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9 комментариев

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Мурманчанин37
😂😂😂
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Железная Леди
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у меня стоит редактор ИИ. он часто сочиняет несусветные глупости. если не проверить , то точно подставит.
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alexnew
Набор бреда от ИИ. Не удивительно, что ему не плохо удается спародировать некоторых фигуристок.
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MyCA
Ответ Alex1104
Что-то ИИ выдает просто поток сознания и пустой набор слов. Больше похоже на статусы в Одноклассниках. Аня умная девушка, сама придумает гораздо лучше
Это не ИИ имитация просто
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Alex1104
Ответ MyCA
Это не ИИ имитация просто
А то настоящий ИИ - предел мечтаний. Он даже ЕГЭ по литературе на троечку сдал.
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