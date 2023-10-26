Трусова о возвращении к Тутберидзе перед ОИ-2022: «С переходом, где у меня не было конкуренции, я поняла, что мне чуть сложнее»
Александра Трусова объяснила, почему возвращалась в группу Этери Тутберидзе.
В мае 2020 года фигуристка ушла от Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, но в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.
«Я, наверное, никогда не боролась за внимание тренера. Конечно, конкуренция все время подстегивает работать больше. Но особенно с переходом, где у меня не было конкуренции, я поняла, что мне отчасти, может быть, чуть сложнее. Но я могла и так работать.
Зная, что я могу и так, и так – не было, что я боролась за что-то. Нет, я делала свое дело, тренировалась, все восстанавливала. И с первого выхода с отпуска я знала, какой будет контент, знали все тренеры.
В первый же день я выезжала четверной лутц. Через два дня уже вкручивалась в аксель. Через две недели прыгала четверной флип.
Первый чистый прокат с пятью четверными я сделала в конце июля. И все тренеры мне хлопали, сидели и хлопали. И поэтому я точно знала, сколько нужно мне времени, чтобы вкатать пять четверных.
Но на следующий день я подвернула ногу. И дальше было сложнее», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.
Да затем, что только ТШТ мог вывести ее на достойный результат в сезоне и тем более на ОИ.
Она это прекрасно понимала.
Так что не следует лукавить.
Мы все знаем и все помним.
Конечно, что ей еще говорить, когда зависит от нынешних работодателей, благодарит их за ужины всячески....
Вспомнилась почему-то искренняя радость и счастье на лице Дудакова, когда Саша на открытых прокатах прыгнула 5 четверных, как он чехлы ее коньков поцеловал, как он на ОИ ее по-отечески уговаривал, после объявления результата...
Вспомните как выразительно Саша катала Фриду или (если говорим о более ранних сезона) Дейенерис.
А вот Ромео и Джульетту в единственном сезоне у Плющенко до сих пор вспоминаю с содроганием.
Ну и необходимо брать в расчет закачанное тело и обилие квадов в ПП. Там упор на хореографию сделать нет возможности.
Трусова ушла из ТШТ без скандала, по понятным всем причинам. Вернулась так же, без скандала и потому, что поняла, где ей лучше готовиться к ОИ. Но вот чтоб ее прям звали, ни разу не слышал ни от одного из причастных. Цитату приведете?
Тем более, у нее и тренеров нет вообще. Только шоу-датели.
Это басни Рудковского и Трусовой.
Во-вторых, причем тут админ ресурс? У Этери были явно сильнейшие девочки. ТШТ даже Трусову ухитрился до приличного состояния дотренировать.
В-третьих - админ ресурс был у Мишина. Когда он не помог, организовали подбрасывание допинга Ками.
Так что вернулась она, скорее всего, из-за того, что нагрузка стала меньше. А чем меньше работаешь, тем хуже результат.
Это не цитата.
>Тем более родители Саши выставили ТШТ условия, вряд ли они бы их выставляли если бы сами просились обратно.
Это ни о чем не говорит. Саша ж не развалилась в предыдущем сезоне, как Косторная.