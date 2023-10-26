Трусова о возвращении к Тутберидзе перед ОИ-2022: «С переходом, где у меня не было конкуренции, я поняла, что мне чуть сложнее»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова объяснила, почему возвращалась в группу Этери Тутберидзе.

В мае 2020 года фигуристка ушла от Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, но в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.

«Я, наверное, никогда не боролась за внимание тренера. Конечно, конкуренция все время подстегивает работать больше. Но особенно с переходом, где у меня не было конкуренции, я поняла, что мне отчасти, может быть, чуть сложнее. Но я могла и так работать.

Зная, что я могу и так, и так – не было, что я боролась за что-то. Нет, я делала свое дело, тренировалась, все восстанавливала. И с первого выхода с отпуска я знала, какой будет контент, знали все тренеры.
В первый же день я выезжала четверной лутц. Через два дня уже вкручивалась в аксель. Через две недели прыгала четверной флип.

Первый чистый прокат с пятью четверными я сделала в конце июля. И все тренеры мне хлопали, сидели и хлопали. И поэтому я точно знала, сколько нужно мне времени, чтобы вкатать пять четверных.
Но на следующий день я подвернула ногу. И дальше было сложнее», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.

100 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Если все равно какие тренеры, и Саша лучше всех знала про свой контент, зачем было возвращаться к Этери?

Да затем, что только ТШТ мог вывести ее на достойный результат в сезоне и тем более на ОИ.
Она это прекрасно понимала.
Так что не следует лукавить.
Мы все знаем и все помним.
+131
-18
+113
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
То есть в Академии Александра просто заскучала, хотя могла и так работать, как она говорит. Могла, но зачем-то вернулась в ТШТ, где просто было побольше конкуренции, а так, в принципе, разницы никакой. И как всегда, все сама, все могу.
Конечно, что ей еще говорить, когда зависит от нынешних работодателей, благодарит их за ужины всячески....
Вспомнилась почему-то искренняя радость и счастье на лице Дудакова, когда Саша на открытых прокатах прыгнула 5 четверных, как он чехлы ее коньков поцеловал, как он на ОИ ее по-отечески уговаривал, после объявления результата...
+81
-9
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Жаль, что Трусова тогда решила обратно приползти к Тутберидзе. Оставалась бы у Рудковских, не поехала бы на игры, соответственно не опозорилась бы истерикой на весь мир. ТШТ допустили, пожалуй, главную ошибку за все эти годы, приняв обратно это неблагодарное дитя
+75
-24
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Вспоминай, вспоминай, Саша, свои лучшие дни карьеры в ТШТ)
+56
-13
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sniper74
И все же я до сих пор в недоумении. Такой самородок яркой вспышкой оставил один единственный прокат на крупных взрослых международных стартах. Просто абсурд…
+43
-6
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буня Хох
Ответ Ezhevika33
О каких воспоминаниях о "лучших днях в тшт" здесь пишут? Какие могут быть лучшие дни у неё в тшт, если благодаря тшт ей приклеили ярлык " деревянной", которым с удовольствием её хейтили именно фанаты тшт. Тшт не работали с ней в плане хореографии.
По-моему, именно ТШТ в плане хореографии вытащили из Саши то, что можно было при исходных данных. Плюс, подбирали ей именно такие программы, которые показывали сашину хореографию с выгодной стороны.
Вспомните как выразительно Саша катала Фриду или (если говорим о более ранних сезона) Дейенерис.
А вот Ромео и Джульетту в единственном сезоне у Плющенко до сих пор вспоминаю с содроганием.
Ну и необходимо брать в расчет закачанное тело и обилие квадов в ПП. Там упор на хореографию сделать нет возможности.
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
>да и не секрет что Этери ее тогда сама позвала.

Трусова ушла из ТШТ без скандала, по понятным всем причинам. Вернулась так же, без скандала и потому, что поняла, где ей лучше готовиться к ОИ. Но вот чтоб ее прям звали, ни разу не слышал ни от одного из причастных. Цитату приведете?
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Рыбалко
Ответ Ezhevika33
О каких воспоминаниях о "лучших днях в тшт" здесь пишут? Какие могут быть лучшие дни у неё в тшт, если благодаря тшт ей приклеили ярлык " деревянной", которым с удовольствием её хейтили именно фанаты тшт. Тшт не работали с ней в плане хореографии.
Зачем подменять информацию. Ярлык "деревянной" ей приклеил Волков. И все об этом знают. Прямая цитата интервью как они с Кудрявцевым уговаривали взять Сашу в ТШТ:" Скользить не любила и не умела. Деревянная. Дерганая. Резкая. Очень резкая. С одной стороны для прыжков это хорошо, но с другой – мешало, так как не могла попасть в ритм. И терпеть не могла вращаться. А сейчас это очень нужно, особенно в короткой программе, где надо три вращения выполнить. Вот брать ее не хотели наотрез."
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Если бы у Плющенко всё было идеально, Трусова не вернулась бы к Тутберидзе. А она вернулась. Значит, чего-то всё-таки не хватало.
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Без грамотной поготовки Саша не попала бы на ОИ. На ЧМ ее легко обошла Туктик. Поехала бы Лиза. Так что у Плюща был тупик.
+33
-8
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Иванов
Саша, если бы ты не вернулась к Этери, у тебя не было ни серебряной медали с Олимпийских игр, ни путевки туда!
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
Трусова сама об этом сказала, что Этери её позвала?
+32
-11
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислава Крюкова
Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
Зачем Тутберидзе звать Сашу, если по вашим же словам, у неё админ ресурс и Хромых?
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
Выйти на соревновательный лёд может. Показать результат и выиграть - нет.
Тем более, у нее и тренеров нет вообще. Только шоу-датели.
+29
-11
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
Во-первых, Этери Трусову никогда обратно не звала.
Это басни Рудковского и Трусовой.
Во-вторых, причем тут админ ресурс? У Этери были явно сильнейшие девочки. ТШТ даже Трусову ухитрился до приличного состояния дотренировать.
В-третьих - админ ресурс был у Мишина. Когда он не помог, организовали подбрасывание допинга Ками.
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allbee
Ответ Ezhevika33
Грибов.
Грибов у неё как раз было в избытке
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Ответ Delirium
>да и не секрет что Этери ее тогда сама позвала. Трусова ушла из ТШТ без скандала, по понятным всем причинам. Вернулась так же, без скандала и потому, что поняла, где ей лучше готовиться к ОИ. Но вот чтоб ее прям звали, ни разу не слышал ни от одного из причастных. Цитату приведете?
Это мечты Плюща и его фанатов.
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
А говорила, что ей не важно какие тренеры и какая конкуренция
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
А Саша говорила, что это было её решение. Так кому верить Лене или Саше?
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
Ответ Katerina Sunny
То, что Тутберидзе было выгодно возвращение, я не отрицаю. Но разве Плющенко не выкладывал то, что Саша у него прыгала? Вроде бы, наоборот, у Саши это не скрывалось.
Плохо вкладывал ...результаты стартов это показывали, мимо подиума впервые.....и проги подкачали. Ее не украшали, недостатки не скрывали. Что ни говори (про талант начинающих тренеров и хореографов) лучшая Саша - это Саша в ТШТ. Затем и возвращалась в ТШТ. Получила: Фриду, Круэллу, квады. 217 б. У Плющенко на ЧМ и больше 250 б. на Олимпиаде в ТШТ.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ imaxim
А говорила, что ей не важно какие тренеры и какая конкуренция
Как минимум, на тренировках у Тутберидзе знала, что потенциально могут конкурентки, даже если пока не прыгают на соревнованиях. У Плющенко и у Соколовской этого не было.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Ответ Jessi
Ясно чего-этерибонусов. Трусовой ясно дали понять, что с Плющенко ОИ ей не светят. Меня удивляет, что кто-то этого не понимает
А каких бонусов-то? Её и у Плющенко нормально судили. Если были ошибки, их отмечали, если нет, то нет. Я не заметила в протоколах, чтобы ее обделили или наоборот много накидали, всё по делу.
Так что вернулась она, скорее всего, из-за того, что нагрузка стала меньше. А чем меньше работаешь, тем хуже результат.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ tanya_1111
а как одно противоречит другому?
Это вам просто хочется думать, что Тутберидзе чуть ли не сама Саше звонила, и уговаривала её вернуться. А на деле еще за месяц до возвращения, её отец с Лайшевым обсуждал этот вопрос, о чем Тутберидзе даже была не в курсе. Потом Саша сама подтвердила, что она приняла такое решение. (Но Лена же сказала..)
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ Jessi
Тутберидзе конечно. Плющенко сберёг Сашу, а она в ТШТ уже на следующий день травмировалась
Плющенко и Рудковская весь сезон 20-21 говорили о борьбе Трусовой с травмами. Посмотрите вью того времени.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ tanya_1111
Комментарий скрыт
>Лена Радионова в интервью говорила.

Это не цитата.

>Тем более родители Саши выставили ТШТ условия, вряд ли они бы их выставляли если бы сами просились обратно.

Это ни о чем не говорит. Саша ж не развалилась в предыдущем сезоне, как Косторная.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий