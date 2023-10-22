Радионова о Туктамышевой: «Возможно, Лизе нужен перерыв, чтобы найти в себе силы снова захотеть выступать»

Радионова допустила, что Туктамышевой нужен перерыв, чтобы вернуться в спорт.

Ранее чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере.

«Бывали случаи, когда фигуристы возвращались после паузы, почему нет? Возможно, Лизе нужен перерыв, чтобы найти в себе силы снова захотеть выступать.

Конечно, жалко, ведь Лиза – украшение любого турнира, на нее приходят смотреть, ее любят болельщики. Но рано или поздно случается момент, когда спортсмену нужен перерыв или завершение карьеры.

Это ее выбор, мы всегда будем ждать на соревнованиях», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.