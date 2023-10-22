Татьяна Тарасова: «Победа Петросян закономерна и заслужена. Она сегодня – лидер нашей команды»

Татьяна Тарасова назвала фигуристку Аделию Петросян лидером российской команды.

Сегодня Петросян выиграла этап Гран-при России в Омске.

«Победа Аделии Петросян закономерна и заслужена. Сегодня она каталась совершенно потрясающе, и на меня произвела неизгладимое впечатление.

Аделия мне очень понравилась – и своей программой, и катанием, и исполнением элементов. Она сегодня является лидером нашей команды», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.