Татьяна Тарасова: «Победа Петросян закономерна и заслужена. Она сегодня – лидер нашей команды»
Татьяна Тарасова назвала фигуристку Аделию Петросян лидером российской команды.
Сегодня Петросян выиграла этап Гран-при России в Омске.
«Победа Аделии Петросян закономерна и заслужена. Сегодня она каталась совершенно потрясающе, и на меня произвела неизгладимое впечатление.
Аделия мне очень понравилась – и своей программой, и катанием, и исполнением элементов. Она сегодня является лидером нашей команды», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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