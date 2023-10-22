Татьяна Тарасова: «Победа Петросян закономерна и заслужена. Она сегодня – лидер нашей команды»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала фигуристку Аделию Петросян лидером российской команды.

Сегодня Петросян выиграла этап Гран-при России в Омске.

«Победа Аделии Петросян закономерна и заслужена. Сегодня она каталась совершенно потрясающе, и на меня произвела неизгладимое впечатление.

Аделия мне очень понравилась – и своей программой, и катанием, и исполнением элементов. Она сегодня является лидером нашей команды», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

11 комментариев

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Jessi
С чего Петросян лидер вообще? На 2 этапа прыгнула еле-еле один четверной!
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Katerina Sunny
Многие ещё даже не появились ни на одном этапе, но лидер на сезон уже известен.
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Jessi
И повторяйте это как мантру
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Аля Иванова
А Акатьева с Валиевой тогда кто?
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Jessi
Ответ Katerina Sunny
Многие ещё даже не появились ни на одном этапе, но лидер на сезон уже известен.
А нам нужно с этим смириться
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Irina29
Ответ Jessi
С чего Петросян лидер вообще? На 2 этапа прыгнула еле-еле один четверной!
Ну Кондрактюка тоже лидером сборной называли, тот вон вообще развалил всё что можно, с деревяшкой уехал.
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Jessi
Ответ Аля Иванова
А Акатьева с Валиевой тогда кто?
Видимо у Акатьевой все плохо, а Ками светит дисквал, вот и бросили все силы на грибование Петросян. Отрыв с Горбачёвой огромный сделали тоже для следующих стартов. Жилина даже с тремя квадами и трикселем не победит Петросян
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Serg Sto
Максон 26 ты доволен?...кондратюкин лидер первоканальских воще на семнадцатом месте..если на ИСУ....аделька лидер тут.свезло.не нервы
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vanessa2021
Ответ Katerina Sunny
Многие ещё даже не появились ни на одном этапе, но лидер на сезон уже известен.
Лидер сезона сразу понятен по тому, кому сколько гое насыпают и сколько ошибок "моргают")))
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